Echtzeitanalyse: Von aktuellen Daten zu schnelleren Entscheidungen

Sobald ein Team weiß, wie schnell ein Ergebnis neue Ereignisse widerspiegeln muss, kann es den End-to-End-Pfad verfolgen, um zu sehen, wo sich Latenz ansammelt.

Ein typischer Workflow sieht so aus:

Erstellen oder erfassen Sie eine Ereignis- oder Quellsystemänderung. Erfassen oder replizieren Sie diese Änderung. Validieren Sie die Änderung und reichern Sie sie an oder transformieren Sie sie nach Bedarf. Stellen Sie die resultierenden Daten dem Serving-Layer zur Verfügung. Führen Sie die analytische Abfrage, Regel oder das Modell aus. Stellen Sie das Ergebnis Nutzer:innen, einer Anwendung, einem Workflow oder einem Agenten bereit. Reagieren Sie, wo es der Anwendungsfall erfordert. Beobachten Sie Aktualität, Latenz, Korrektheit und Ausfälle über den gesamten Pfad.

Diese Phasen laufen jedoch nicht immer nacheinander ab. Ein Stream-Prozessor könnte Ereignisse transformieren, während sie aufgenommen werden, nachgelagerte Berechnungen können inkrementell ausgeführt werden und eine Anwendung könnte den Zustand zwischen Ereignissen beibehalten. Was letztendlich zählt, ist die verstrichene End-to-End-Zeit sowie die Latenz und Variabilität der daran beteiligten Phasen.

Angenommen, ein Betrugs-Workload hat ein maximales Antwortfenster von zehn Sekunden. Wenn es routinemäßig sechs Sekunden dauert, bis eine Transaktion vom Quellsystem in einen abfragbaren Zustand übergeht, ist bereits mehr als die Hälfte dieses Fensters verstrichen, bevor die analytische Abfrage beginnt. Die Messung der Latenz in jeder Phase – und die Betrachtung von p50, p95 und p99 anstelle von reinen Durchschnittswerten – hilft Teams zu erkennen, wo sich Verzögerungen unter realen Produktionsbedingungen ansammeln.

Die Messung der Latenz in jeder Phase zeigt, wo Zeit verbraucht wird, aber das Produktionsverhalten fügt weitere Einschränkungen hinzu. Eine Query-Performance, die bei geringer Last gut aussieht, kann bei Spitzen-Parallelität nachlassen, und ein hoher Ereignisdurchsatz garantiert nicht, dass nachgelagerte Daten aktuell bleiben.

Die Pipeline muss auch unordentliches Ereignisverhalten bewältigen, ohne nachgelagerte Ergebnisse zu verfälschen. Ereignisse können verspätet oder in der falschen Reihenfolge eintreffen, und Anwendungen senden sie möglicherweise erneut, wenn die Zustellung ungewiss ist. Netzwerkunterbrechungen können ebenfalls Lücken oder Duplikate erzeugen. Abhängig von den beteiligten Technologien können Teams Replay, Deduplizierung, idempotente Schreibvorgänge, Offsets und Event-Time-Handling verwenden, um den nachgelagerten Zustand konsistent zu halten.

Governance hat auch architektonische Konsequenzen. Das Verschieben aktueller Daten in ein separates Serving-System kann die Reaktionszeit verbessern, schafft aber auch einen weiteren Ort, an dem Zugriffsrichtlinien, Metrikdefinitionen und Datenherkunft (Data Lineage) reproduziert werden müssen.

Diese Duplizierung wird mit zunehmender Erweiterung der Architektur schwerer zu verwalten. Wie Will Xu, Principal Product Manager für Snowflake Interactive Analytics, sagt: „Jedes Mal, wenn Daten eine sichere Umgebung verlassen, um woanders transformiert zu werden, erstellen Sie Sicherheitsregeln neu und hoffen, dass Sie es zweimal richtig gemacht haben. Eine Pipeline, die sich über fünf Tools erstreckt, schafft fünf Fehlerquellen, an denen eine kleine Änderung im Upstream unbemerkt nachgelagerte Dashboards beschädigen kann.“ Die Aufbewahrung aktueller und historischer Daten unter demselben Governance-Modell verringert das Risiko von Lücken in der Zugriffskontrolle, inkonsistenten Metriken und lückenhafter Datenherkunft.