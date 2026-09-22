Streaming Analytics: Daten in Bewegung analysieren – und erkennen, wann Sie es brauchen

Eine der größten konzeptionellen Veränderungen, wenn Stream-Processing in die Architektur Einzug hält, ist, dass es keinen natürlichen Punkt gibt, an dem die Eingabe einfach „fertig“ ist.

Wenn Sie eine Abfrage für die Umsatz-Tabelle der letzten Woche ausführen, ist die Grenze offensichtlich. Sie wissen, welche Datensätze in die Berechnung gehören. Aber bei einem fortlaufenden Stream müssen Sie diese Grenzen selbst festlegen – welche Ereignisse zu einer Berechnung gehören, wie lange Sie bereit sind, auf verspätete Daten zu warten, und was passieren soll, wenn Ereignisse wiederholt oder mehr als einmal zugestellt werden.

Fenster definieren, was Sie messen

Die meisten Streaming-Berechnungen benötigen eine Möglichkeit, einen fortlaufenden Stream in analysierbare Einheiten umzuwandeln. Hier kommen Fenster ins Spiel.

Ein Tumbling Window erstellt feste, sich nicht überschneidende Zeiträume. Sie könnten das Transaktionsvolumen von 10:00 bis 10:05 Uhr berechnen und dann ein neues Fenster von 10:05 bis 10:10 Uhr starten.

erstellt feste, sich nicht überschneidende Zeiträume. Sie könnten das Transaktionsvolumen von 10:00 bis 10:05 Uhr berechnen und dann ein neues Fenster von 10:05 bis 10:10 Uhr starten. Ein Sliding Window überschneidet sich. Wenn Sie möchten, dass „Transaktionen der letzten zehn Minuten“ jede Minute neu berechnet werden, enthält jedes neue Fenster einige Ereignisse aus dem vorherigen.

überschneidet sich. Wenn Sie möchten, dass „Transaktionen der letzten zehn Minuten“ jede Minute neu berechnet werden, enthält jedes neue Fenster einige Ereignisse aus dem vorherigen. Ein Session Window funktioniert anders und gruppiert Ereignisse nach Aktivitätszeiträumen anstatt nach festen Uhrzeitgrenzen.

Ein Streaming-Wert wie „1.240 Transaktionen“ ist für sich genommen also unvollständig. Sie müssen auch wissen, zu welchem Intervall oder welcher Sitzung diese Transaktionen gehören.

Ereigniszeit und Verarbeitungszeit sind selten identisch

Die Ereigniszeit ist der Zeitpunkt, an dem etwas tatsächlich passiert ist. Die Verarbeitungszeit ist der Zeitpunkt, an dem das Analysesystem es gesehen oder verarbeitet hat. Diese Zeitstempel unterscheiden sich oft.

Angenommen, eine Transaktion fand um 10:04:58 Uhr statt, erreichte die Analytics-Pipeline aber erst um 10:06 Uhr. Vielleicht ist eine Netzwerkverbindung ins Stocken geraten, oder ein vorgeschaltetes System hat das Ereignis erneut gesendet. Aus der Perspektive der Ereigniszeit gehört die Transaktion in das Fenster von 10:00 bis 10:05 Uhr. Aber aus der Perspektive der Verarbeitungszeit ist dieses Fenster bereits vergangen.

Aus diesem Grund sind Watermarks und Richtlinien für verspätete Daten erforderlich. Ein Watermark ist die Schätzung des Systems, wie weit die Ereigniszeit fortgeschritten ist. So kann es entscheiden, wann ein Ereigniszeitfenster bereit ist, ein Ergebnis zu liefern. Eine Lateness-Policy bestimmt, was passiert, wenn Ereignisse nach diesem Zeitpunkt eintreffen. Längeres Warten erfasst mehr Nachzügler, bevor ein Ergebnis feststeht, während ein früheres Schließen aktuellere Ergebnisse liefert, aber mit einer größeren Wahrscheinlichkeit, dass verspätete Daten ein Update erfordern oder separat behandelt werden müssen.

Will Xu, Principal Product Manager für Snowflake Interactive Analytics, schlägt vor, diese Toleranz in der Entscheidung selbst zu verankern: „Teams sollten das maximale Fenster festlegen, das ein Workload für spät eintreffende Daten tolerieren kann. Typischerweise beträgt das Fenster vier Stunden. Je größer das Fenster, desto höher die Infrastrukturkosten. Es ist eine geschäftliche Entscheidung, die früh in der Planungsphase getroffen werden sollte.“

Auch die Zustellsemantik beeinflusst das Ergebnis

Verspätete Ereignisse sind nur eine Quelle der Unsicherheit. Wiederholte Zustellungen sind eine weitere. Verteilte Systeme verlieren naturgemäß Verbindungen, starten Prozesse neu und senden Daten erneut. Letztendlich wird eine ziemlich banale Frage wichtige analytische Konsequenzen haben: Habe ich dieses Ereignis bereits verarbeitet?

Bei der At-least-once-Zustellung priorisiert das System die Vermeidung von Ereignisverlusten, was bedeutet, dass ein Consumer dasselbe Ereignis möglicherweise mehr als einmal erhält. Die nachgelagerte Verarbeitung muss Duplikate tolerieren – üblicherweise durch idempotente Operationen, die bei Wiederholung dasselbe effektive Ergebnis liefern.

Die Exactly-once-Zustellung soll sicherstellen, dass jedes Ereignis das Ergebnis genau einmal beeinflusst, selbst wenn Wiederholungsversuche stattfinden. Dies erfordert typischerweise eine Koordination über die Systeme hinweg, die die Ereignisse produzieren, verarbeiten und speichern.

Für jemanden, der ein analytisches Ergebnis liest, erscheint all diese Infrastruktur nur als eine Zahl auf einem Bildschirm. Aber die Semantik sollte nicht innerhalb der Pipeline verschwinden. Wenn eine Streaming-Metrik eine Entscheidung beeinflussen wird, sollten Teams ihr Fenster kennen, wissen, wie verspätete Daten behandelt werden, und welche Zustellgarantien dahinterstehen.

Teams benötigen auch eine Abgleichsrichtlinie. Eine um 10:05 Uhr verwendete Streaming-Zahl kann von einem späteren Batch-Ergebnis abweichen, nachdem verzögerte Datensätze ihren Weg durch das System gefunden haben. Entscheiden Sie im Voraus, welcher Wert maßgeblich ist und wie Abweichungen aufgelöst werden.