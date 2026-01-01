Business-Intelligence-Tools: Auswahlkriterien in Zeiten konvergierender Funktionen

In einer Multi-Tool-BI-Umgebung haben vier architektonische Entscheidungen besonders weitreichende Auswirkungen: wo sich das semantische Modell befindet, wie Abfragen die Daten erreichen, wo Governance durchgesetzt wird und wie Geschäftsdefinitionen über Schnittstellen hinweg bereitgestellt werden.

Wo sich das semantische Modell befindet

Ein semantisches Modell übersetzt physische Datenstrukturen in Geschäftskonzepte und definiert Metriken, Dimensionen, Beziehungen, Berechnungen und andere Regeln, die beschreiben, wie das Unternehmen seine Daten interpretiert. Die semantische Schicht ist die architektonische Schicht, in der diese Modelle verwaltet und dann analytischen Anwendungen zur Verfügung gestellt werden.

Einige BI-Tools pflegen ihre eigenen semantischen Modelle innerhalb der Reporting-Anwendung. In einer Multi-Tool-Umgebung schafft dieser Ansatz mehrere Orte, an denen dieselbe Umsatzmetrik, Kundendefinition oder Produkthierarchie abgebildet, gepflegt und schließlich abgeglichen werden muss.

Eine gemeinsam genutzte semantische Schicht platziert diese Geschäftslogik außerhalb einer einzelnen BI-Schnittstelle. Mehrere Dashboards, analytische Tools und KI-Erfahrungen können dann auf die dort gepflegten Modelle verweisen, was die Notwendigkeit verringert, dieselben Definitionen jedes Mal neu zu erstellen, wenn eine weitere Schnittstelle hinzugefügt wird.

Wie Abfragen die Daten erreichen

BI-Tools unterscheiden sich darin, wie sie Daten abrufen und verarbeiten. Bei einer direkten Abfrage oder Live-Verbindung sendet das Tool Abfragen an die zugrunde liegende Datenplattform, wo sie gegen die aktuellen Daten ausgeführt werden. Andere Konfigurationen importieren oder extrahieren Daten in die eigene analytische Engine des BI-Tools und erstellen so eine weitere Kopie mit eigenem Aktualisierungsplan und eigenen Speicheranforderungen.

Direkte Abfragen halten die Analyse näher an den Quelldaten und vermeiden einen separaten Aktualisierungszyklus, sind aber nicht für jeden Workload die richtige Wahl. Extrakte können nützlich sein, wenn das Leistungsmodell, die Konnektivitätsanforderungen oder die analytischen Funktionen einer BI-Anwendung davon abhängen. Teams sollten verstehen, wo die Verarbeitung stattfindet, ob eine weitere Kopie erstellt wird und welche Kompromisse dies hinsichtlich Aktualität, Leistung und Kosten mit sich bringt.

Durchsetzung von Governance

Governance ist einfacher zu verwalten, wenn Zugriffsrichtlinien nah an den Daten bleiben, anstatt in jedem BI-Tool neu erstellt zu werden. Bei einer direkten Verbindung kann die Datenplattform beispielsweise beim Ausführen der Abfrage Zugriff auf Zeilenebene, Maskierung und rollenbasierte Kontrollen anwenden und dann nur die Daten zurückgeben, für die der:die Nutzer:in autorisiert ist.

Wo immer möglich, sollte die Identität der einzelnen Nutzer:innen durch das BI-Tool bis zur zugrunde liegenden Plattform erhalten bleiben. Dadurch können bestehende Rollen und Richtlinien den Zugriff konsistent steuern. Gemeinsam genutzte Dienstkonten sind manchmal notwendig, erschweren jedoch die Unterscheidung zwischen einzelnen Nutzer:innen und können mehr Logik für die Zugriffssteuerung in die BI-Anwendung verlagern. Extrakte bringen eine weitere Überlegung mit sich: Sobald Daten in die Engine des BI-Tools kopiert werden, benötigt diese Kopie eigene Berechtigungen und Governance-Kontrollen.

Um zu bewerten, wie dies in einem BI-Tool funktioniert, verfolgen Sie eine:n repräsentative:n Nutzer:in durch den gesamten Prozess: Welche Identität erreicht die Datenplattform, welche Rolle wird angewendet, wie verhalten sich der Zugriff auf Zeilenebene und die Maskierung, und was ändert sich, wenn Daten die Plattform verlassen? Dies liefert ein viel klareres Bild des Governance-Modells als eine Funktionsliste.

Wie Geschäftsdefinitionen über Tools hinweg bereitgestellt werden

Die Zentralisierung von Geschäftsdefinitionen bietet nur einen begrenzten Mehrwert, wenn andere analytische Schnittstellen nicht darauf zugreifen können. In einer Umgebung, die Dashboards, Notebooks, Anwendungen und KI-Systeme umfasst, sollten Teams prüfen, wie Metriken, Dimensionen, Beziehungen und der unterstützende Kontext bereitgestellt werden – über SQL, semantische Schnittstellen oder andere programmatische Zugriffspfade.

Dies ist besonders wichtig für KI-gestützte Analysen. Wenn ein Modell explizite Definitionen und Beziehungen erhält, muss es die Bedeutung nicht aus Tabellen- und Spaltennamen ableiten, während es eine natürlichsprachliche Anfrage in eine Abfrage übersetzt. Verifizierte Abfragen können Orientierung für wiederkehrende oder komplexe Fragen bieten, indem sie zeigen, wie genehmigte analytische Logik ausgedrückt werden sollte.

„Ein physisches Datenbankschema erklärt, wie Daten strukturiert sind, erfasst aber nicht, wie das Unternehmen arbeitet“, sagt Klahr. „Ein LLM kann Regeln wie Umsatzrealisierung, saisonale Anpassungen oder veraltete Randfälle nicht allein aus Tabellenschemata ableiten – diese Logik muss explizit bereitgestellt werden.“

Ein guter Test ist, ob eine einmal erstellte Definition in den verschiedenen analytischen Erfahrungen, die das Unternehmen betreibt, genutzt werden kann, ohne dass jede die Logik unabhängig neu erstellen muss.