Snowflake Postgres vereint Ihre Apps, Analytics und KI

Jedes Unternehmen bewegt sich in zwei Welten. In der einen verarbeiten Ihre Apps Bestellungen, verfolgen Ereignisse und bedienen Kund:innen in Echtzeit. In der anderen deckt Ihre Analytics-Plattform Erkenntnisse auf, trainiert Modelle und treibt KI an. Dazwischen liegt ein verworrenes Chaos aus Extract, Transform, Load (ETL)-Pipelines, Batch-Jobs und Drittanbieter-Tools, deren Wartung ein Vermögen kostet.

Nun schließt Snowflake Postgres diese Lücke. Auf dem Snowflake Summit haben wir Folgendes angekündigt:

Data Mirroring: Always-on-Replikation zwischen Postgres und Snowflake (bald in Public Preview)

Postgres für Ihren Data Lake: Eine flexiblere Möglichkeit, Postgres mithilfe offener Formate wie Iceberg mit Analytics zu synchronisieren (bald allgemein verfügbar)

Sie bieten eine nahtlose Verbindung zwischen Transaktions- und Analysedaten, ohne dass komplexe Pipelines erforderlich sind.

Lösung für das Infrastrukturproblem Nr. 1

Kund:innen berichten uns immer wieder, dass das Verschieben von Daten zwischen OLTP- (Online Transaction Processing) und OLAP-Datenbanken (Online Analytical Processing) die mühsamste Infrastrukturaufgabe in ihrer Datenlandschaft ist. Die sichtbaren Kosten wie ETL-Lizenzen, Pipeline-Rechenressourcen und Konnektorgebühren sind nur die Spitze des Eisbergs. Darunter lauern Dateninkonsistenzen, Governance-Risiken, für die Wartung verschwendete Entwicklerstunden und verzögerte Entscheidungen aufgrund veralteter Daten.

Im Zeitalter von KI-Agenten und Echtzeit-Apps sind Sie mit diesem Ansatz immer einen Schritt im Rückstand. Ihr Betrugsmodell kann die heutige Bedrohung nicht mit dem Batch-Load von letzter Nacht erkennen. Ihre Pricing-Engine kann nicht mit einer Verzögerung von sechs Stunden optimieren.

Mit Snowflake Postgres haben wir einen grundlegend anderen und radikal einfacheren Ansatz für die gemeinsame Nutzung von Postgres und Snowflake entwickelt.

Zwei neue Wege zur Verbindung Ihrer Daten: Always-on Data Mirroring und Open-Format Data Lake-Integration

Powered by unserer Open Source-Erweiterung pg_lake können Sie nun zwischen Always-on Data Mirroring und flexibler Open-Format Data Lake-Integration wählen, um Transaktions- und Analysedaten nahtlos zu verbinden.

1. Data Mirroring: „Set it and forget it“-Datenreplikation

Data Mirroring bietet eine Replikation mit geringer Latenz zwischen Postgres und Snowflake. Sobald Sie einen Mirror erstellen, pflegt Snowflake Zieltabellen, die den aktuellen Zustand ihrer Quelltabellen widerspiegeln, einschließlich Schemaänderungen und neuer Tabellen, die Sie in gespiegelten Schemata erstellen.

Richten Sie es mit wenigen Klicks über Snowflake CoCo, die Snowsight-Benutzeroberfläche oder einen einzigen SQL-Befehl ein. Das war’s. Nur Ihre Daten, die dorthin fließen, wo sie benötigt werden. Sehen Sie es sich in dieser Demo an: