Snowflake, startup em destaque: DeepTempo

Damos as boas-vindas à sessão Startup em Destaque da Snowflake. Nela, podemos conhecer melhor os líderes e as empresas que estão desenvolvendo negócios com base no Snowflake. Nesta edição, descubra como Evan Powell, fundador e CEO da DeepTempo, vem adotando inteligência artificial (IA) em parceria com uma equipe de especialistas de segurança com o objetivo de proteger o mundo digital de ataques cibernéticos cada vez mais sofisticados.

Descreva sua empresa em uma frase.

A DeepTempo oferece defesa contra invasores cada vez mais sofisticados e implacáveis por meio do aprendizado profundo, que comprovadamente identifica ataques avançados que os sistemas das gerações anteriores não detectam, reduzindo custos graças à diminuição de falsos positivos e à nossa parceria com a Snowflake.

Como fundador, qual a sua fonte de inspiração?

Quero proteger o mundo digital, empregar a defesa coletiva e o aprendizado profundo para segurança cibernética e eliminar a iniciativa dos invasores.

Qual é o seu melhor conselho para administrar uma startup?

Esta é minha sexta startup voltada para o mundo corporativo. Quanto mais eu faço esse trabalho, mais acredito que o sucesso está nas pessoas. É muito importante criar relacionamentos de confiança com uma equipe e uma rede extensiva de apoiadores (e até de críticos). A partir dessa confiança vêm os melhores colaboradores e também os melhores clientes e parceiros.

Todo mundo está pensando em IA. Qual a influência disso na sua startup?

Nascemos da IA. Tudo o que fazemos, incluindo nosso produto principal, é baseado em IA e especificamente no aprendizado profundo e nos modelos de linguagem de log (logLMs). A IA nos permite reformular os fluxos de trabalho dos clientes e resolver desafios que há muito afetam todos os envolvidos na área de segurança cibernética. Com a IA, também podemos avançar muito mais rápido do que em organizações da geração anterior.

Que problema a DeepTempo busca resolver e por que sua equipe é a ideal para fazer isso?

Estamos todos sob ataque. Cada vez mais, invasores profissionais bem criativos trabalham contra o nosso conjunto de defesas de segurança cibernética, muitas vezes com a ajuda da IA. Os sistemas antigos baseados em regras não conseguem detectar ataques de forma eficaz. Enquanto isso, os custos de licenciamento, operação e manutenção de segurança cibernética estão aumentando constantemente, mesmo quando esses sistemas se revelam ineficazes e estão prestes a ficarem obsoletos.

Nossa aplicação, Tempo, está disponível como a solução pioneira nessa área no Snowflake Native App Snowflake Marketplace. O app Tempo ajuda os clientes a identificar incidentes de segurança e a analisar o escopo e a gravidade deles. Ele foi pré-treinado usando enormes quantidades de logs de segurança e tem foco particular no padrão de eventos, incluindo o tempo relativo e absoluto. O app tem-se mostrado extremamente preciso, com uma baixa taxa de falsos positivos e falsos negativos. O Bank of New York tem sido um apoiador importante. Recentemente, concluímos o programa Ascent e um extenso período de prova de conceito (POC) em parceria com o banco.

E o mais importante é que, na DeepTempo, reunimos uma equipe única de especialistas e cientistas de dados de aprendizado profundo, muitos dos quais trabalharam como analistas de centro de operações de segurança (security operations center, SOC) e engenheiros de detecção. Nosso amplo conhecimento técnico alia-se à profundidade da nossa experiência em execução de segurança e outras operações técnicas em escala.

Por que escolhemos Snowflake?

Escolhemos Snowflake, pois isso nos permite manter o foco em ajudar os clientes a proteger seus negócios, em vez de ficar presos à coleta, aprovação e transferência de dados para nosso sistema para análise.

O Snowflake Native App Framework nos ajudou a acelerar muito esse movimento. Em vez de tentar mover todos os dados para um sistema de segurança "caixa preta" e depois analisá-los, nosso método traz o "cérebro", ou a inteligência, para os dados. O paradigma do Snowflake Native App nos permite aproveitar todo o trabalho de governança do Snowflake, o que significa que as equipes de segurança podem começar a testar e a usar a ferramenta imediatamente, em vez de gastar quatro ou cinco meses em aprovações internas. O impacto é enorme: em questão de minutos, as equipes podem integrar o app facilmente às ferramentas existentes, como Anvilogic ou Splunk.

Isso também reduz a dependência de fornecedores, dando às empresas a liberdade de usar o Snowflake como sua plataforma principal e, ao mesmo tempo, selecionar as melhores ferramentas para suas necessidades. Essa combinação de flexibilidade e velocidade tem um impacto enorme. Muitos CIOs estão realmente pensando em retenção, afinal, eles ajudaram suas organizações a adotar o código aberto. Acredito que as vantagens em relação à capacidade do Snowflake e do Snowflake Native Apps de reduzir o controle do fornecedor e aumentar a adoção das melhores soluções são subestimadas.

Como você usa o Snowflake para ajudar a sua empresa a inovar em sua linha de negócios?

Criamos algo chamado de Log Language Models ou LogLMs, que são melhores recursos para detectar problemas reais de segurança sem aumentar o número de alarmes falsos. Eles entram em ação imediatamente, adaptando-se a novas configurações em algumas horas ou dias, e não em meses, com o ML de geração anterior. Além de serem mais fáceis de entender, a equipe de segurança está sempre ciente e sob controle do que está acontecendo. Usar o Snowflake para armazenar e gerenciar dados para esses modelos ajuda a economizar muito tempo e dinheiro.

Que conselho você daria a outras empresas interessadas em criar apps no Snowflake?

Atualmente, não existe nada como o ambiente Snowflake Native App para as empresas. Os LLMs e a IA podem superar os sistemas tradicionais e proprietários de SaaS, oferecendo às empresas que precisam de IA um enorme aumento de produtividade. A estratégia de funcionamento do Snowflake Native App permite que você se concentre em ser o melhor em seu caso de uso específico, em vez de desperdiçar recursos reinventando a roda e criando sua própria infraestrutura de dados.

Conte com outros usuários para analisar novos casos de uso e modelos de negócios viabilizados pelo Snowflake Native Apps. Melhorar os casos de uso já existentes é apenas o começo. O que seus usuários podem fazer que antes era impossível fazer e como isso pode mudar os seus negócios? Pense nos ganhos secundários e o impacto a longo prazo.

Acesse deeptempo.ai para descobrir como a DeepTempo está transformando a segurança cibernética com o aprendizado profundo de ponta. Veja também como funciona a sua colaboração dinâmica com a Snowflake em deeptempo.ai/snowflake ou teste você mesmo o app Tempo .