미디어 및 엔터테인먼트 조직은 파편화, 변동성, 비용 상승으로 정의되는 환경에서 운영되고 있습니다. 잠재 고객은 다양한 플랫폼과 디바이스에 분산되어 있고, 수익성은 점점 압박을 받고 있으며, 퍼블리싱, 유통 및 수익화 전반의 의사 결정은 점점 더 데이터 중심으로 이루어지고 있습니다.

그 어느 때보다 많은 데이터를 보유하고 있음에도, 이를 재구조화하고 확장하지 못한다면 인사이트와 실행 사이의 격차는 점점 더 벌어질 수밖에 없습니다.

미디어 조직이 직면한 ‘인텔리전스 격차’

이러한 과제를 해결하기 위해 가장 먼저 다뤄야 할 문제 중 하나는 바로 파편화입니다. 오늘날 소비자에게는 엔터테인먼트를 선택할 수 있는 옵션이 그 어느 때보다 많습니다. 그 결과 잠재 고객은 플랫폼, 스트리밍 서비스, 디바이스 등으로 분산되고 있습니다. 잠재 고객 데이터 역시 광고 기술 스택, CRM, 상거래 시스템, 서드 파티 등 여러 곳에 산재되어 있습니다.

이로 인해 프로그래밍, 마케팅, 광고 영업, 재무 등 다양한 도구와 부서에 인사이트가 사일로화됩니다. 또한 데이터가 왜 그런 결과를 보였는지를 설명해 주는 감성 정보나 기획 의도, 권리 조건, 캠페인 학습 내용 등은 문서, 이메일, 계약서, 채팅 기록 등 비정형 자료에 흩어져 있는 경우가 많습니다. 이러한 정보는 수치 지표와 함께 분석하기 어렵기 때문에, 중요한 인사이트와 기회를 놓치기 쉽습니다.

파편화된 데이터는 파편화된 인텔리전스로 이어집니다. 이는 의사 결정을 지연시키고 신뢰를 약화시키며, 데이터를 자산이 아닌 병목 요인으로 만들 수 있습니다. 경쟁력을 유지하는 핵심은 데이터를 통합해 더 단순하고 빠르며 지능적인 인사이트를 도출할 수 있는 기반을 구축하는 데 달려 있습니다.

통합 인텔리전스를 위한 플랫폼

Snowflake Intelligence는 데이터, 컨텍스트, 의사 결정을 통합해 기업이 인사이트와 실행 간의 격차를 해소할 수 있도록 설계되었습니다. Snowflake AI 데이터 클라우드를 기반으로 구축되었으며, 자연어를 사용해 데이터에 쉽게 접근하고 분석할 수 있도록 지원함으로써 조직 전반에서 인사이트 접근성을 확대할 수 있습니다.

기술 전문성에 의존하거나 맞춤형 대시보드를 기다릴 필요 없이, 비즈니스 사용자는 일상적인 영어로 질문을 입력하기만 하면 보유 데이터를 기반으로 컨텍스트가 반영된 답변을 수 초 내에 받을 수 있습니다. 설문조사 및 리뷰 텍스트를 포함한 정형 데이터와 비정형 데이터를 모두 쿼리할 수 있는 이 기능은 미디어 및 엔터테인먼트 기업이 완전하고 통합된 잠재 고객 프로필을 구축하고, 이를 인사이트 도출에 활용할 수 있도록 지원합니다.

통합 인텔리전스의 실제 모습

잠재 고객을 이해하고 광고를 대규모로 활성화하려면 데이터 통합은 필수적입니다. Fanatics는 상거래, 수집품, 게임을 아우르는 글로벌 디지털 스포츠 플랫폼으로, 매일 수십억 건의 팬 활동 데이터를 생성합니다. 이 플랫폼은 Snowflake Intelligence를 활용해 데이터와 인사이트를 통합함으로써 격차를 해소하고 성과를 변화시킬 수 있는 방법을 보여주는 하나의 사례입니다.

Fanatics는 다음과 같은 데이터를 통합해 비즈니스 전반에서 활용할 수 있는 기반을 마련했습니다.

팬 식별 정보, 참여 신호, 상거래 활동, 광고 활성화 데이터를 일관된 정의 기준으로 연결한 정형 데이터

거버넌스를 갖춘 검색 가능한 비정형 데이터(스크립트, 프레젠테이션, 계약서, 캠페인 계획 등)

콘텐츠, 잠재 고객 및 수익화에 대한 단일 진실 공급원

향후 미디어 및 엔터테인먼트 산업의 경쟁 우위는 잠재 고객과 참여에 대한 컨텍스트를 얼마나 확보하느냐에 달려 있습니다. 조직 내 축적된 지식은 숨겨진 자산으로, 콘텐츠나 광고 캠페인이 성공하거나 실패한 이유를 분석한 노트, 분석가 논평, 회고 분석 자료 등에 묻혀 있는 경우가 많습니다. 권리 및 라이선싱 관련 의사 결정 또한 종종 이에 의존합니다.

Fanatics와 같은 조직에서 이러한 컨텍스트는 단순히 대시보드에만 담겨 있지 않으며, 크리에이티브, 상업적, 팬 인사이트 전반에 걸쳐 존재합니다. 기존의 데이터 분석 방식은 경쟁력 있는 인사이트를 확보하는 데 필요한 속도, 거버넌스, 전사적 접근성을 충족하기 어려운 경우가 많습니다.

새로운 모델의 등장: 엔터프라이즈 데이터 기반 자연어 접근 방식

복잡한 질문에는 빠른 답변이 필요합니다. 데이터는 콘텐츠, 광고 영업, 소셜 등 부서별 사일로가 아닌 전사적으로 접근 가능해야 합니다. 자연어 기반 인터랙션은 사용 장벽을 낮추면서도 거버넌스 통제를 유지합니다. Snowflake는 정형 및 비정형 데이터를 아우르는 AI를 위한 내장형 컨텍스트 및 거버넌스를 제공하여 기업이 자동 분류, 태깅, 보호 및 모니터링을 통해 민감 정보를 보호하도록 지원합니다.

Snowflake Intelligence를 활용하면 AI 에이전트는 정형 및 비정형 데이터를 아우르며 무엇이 발생했는지, 그리고 왜 발생했는지를 추론할 수 있습니다. 예를 들어 특정 지역에서 캠페인이 저조한 성과를 낸 이유, 콘텐츠 출시가 예상보다 높은 시청률을 기록한 이유, 광고 캠페인이 구매 의도가 높은 잠재 고객 전환에 실패한 이유, 특정 광고 인벤토리가 기대 수익률을 달성하지 못한 이유 등을 파악하기 위해 더 이상 데이터 팀에 의존할 필요가 없습니다.

Fanatics 사례가 시사하는 점

Fanatics는 Snowflake를 기반으로 통합 팬 데이터를 구축하고, 자사의 구현 방식과 데이터 환경에 맞춰 Snowflake Intelligence를 활용해 전사적으로 데이터와 잠재 고객 인사이트에 대한 접근성을 확대했습니다. 그 결과, 잠재 고객 이해도와 광고 성과를 대규모로 혁신했습니다.

또한 Snowflake에서 통합된 팬 ID 그래프를 통해 Fanatics는 보다 정확하고 도달 및 식별 가능한 잠재 고객 세그먼트를 대규모로 구축할 수 있었습니다. Snowflake Intelligence는 마케팅, 광고 영업 및 상거래 전반에서 신뢰할 수 있는 인사이트에 대한 전사적 접근을 지원하며, 여러 팀이 공통된 잠재 고객 이해를 바탕으로 협업하도록 돕습니다. 비즈니스 사용자는 데이터를 직접 탐색할 수 있어 크로스셀링 기회를 가속화하고 광고 활성화를 촉진할 수 있습니다.

“Snowflake는 상거래, 수집품, 게임 전반에 걸쳐 수십억 개의 접점을 연결하는 Fanatics의 팬 ID 그래프 ‘FanGraph’를 구동하는 핵심 엔진입니다. Snowflake Intelligence를 통해 Fanatics는 FanGraph 전반의 비즈니스 사용자가 쉽고도 매우 정확한 잠재 고객 세분화를 수행하고, 전사적 크로스셀링 기회를 가속화하며, 가장 풍부한 데이터를 기반으로 도달 및 식별 가능한 잠재 고객을 구축해 광고 비즈니스를 한층 강화하고 있습니다. 이는 데이터를 시장을 선도하는 팬 경험으로 전환하는 방식을 혁신하며, 조직 전반에서 진정한 데이터 탐색과 더 빠른 의사 결정을 가능하게 합니다.” —Maddy Want, Vice President of Data, Fanatics

Fanatics 사례 살펴보기

확신을 바탕으로 더 빠르게, 인텔리전스를 실행으로 전환

이러한 수준의 인텔리전스는 복잡한 데이터와 조직 내 지식을 신뢰와 거버넌스를 유지하면서 누구나 접근할 수 있도록 만드는 데 달려 있습니다. 자연어 기반 접근은 잠재 고객 지표, 광고 성과, 매출과 같은 정형 데이터와 계약서, 캠페인 계획, 크리에이티브 문서와 같은 비정형 자료를 함께 탐색할 수 있도록 합니다. 여러 도구를 전전하거나 분석가를 기다리는 대신, 사용자는 직접 질문을 던지고 도출된 인사이트를 바탕으로 추가 질문을 이어갈 수 있습니다.

제공되는 답변에 대한 신뢰도 또한 중요합니다. 추적 가능하고 감사 가능한 응답은 인사이트가 어떤 쿼리나 참조 문서를 기반으로 도출되었는지 이해하도록 돕습니다. 인증된 질문은 조직 전반의 일관성을 지원해, 서로 다른 팀이 상충되는 지표를 조정하는 데 시간을 허비하는 대신 동일한 정의와 답변을 기준으로 협업할 수 있도록 합니다.

마지막으로 이러한 인텔리전스는 전사적으로 확장 가능해야 합니다. 거버넌스와 액세스 제어는 사용자 역할과 권한에 따라 적용되어, 사용자가 권한이 있는 정보만 확인할 수 있도록 하면서도 팀, 지역, 사용 사례 전반에서 인사이트가 원활하게 공유되고 활용되도록 합니다. 이러한 역량은 미디어 조직이 업계가 요구하는 속도에 맞춰 확신을 가지고 더 빠르게 움직이며, 인텔리전스를 실행으로 전환하도록 지원합니다.

일회성 접점을 지속적인 관계로 전환하기

Snowflake Intelligence는 감성 분석, 추세 파악, 개인 맞춤형 추천 생성을 통해 기업이 잠재 고객의 행동과 선호 사항을 선제적으로 파악할 수 있도록 합니다. 예를 들어 Snowflake Intelligence를 통해 설문조사 데이터에서 주요 테마와 감성을 추출하거나, 과거 패턴에서 도출된 예측 인사이트를 활용해 경기장 내 경험과 오퍼를 개인화할 수 있습니다. 팀 간에 공유되는 확장 가능하고 신뢰할 수 있는 인텔리전스는 구조 재편 및 통합이 가속화되는 산업 환경에서 경쟁 우위를 제공합니다.

더 빠른 인사이트는 실시간에 가까운 개인화 경험을 가능하게 하며, 미디어 및 엔터테인먼트 기업이 일시적인 상호작용을 지속적인 참여와 관계로 전환하도록 돕습니다. 통합 데이터와 지능형 인사이트는 맞춤형 콘텐츠 알림, 경기장 내 맞춤형 광고, 구매 이력에 기반한 개별 프로모션 등 초개인화된 고객 경험을 가능하게 합니다. 또한 이탈 예측 모델과 고객 행동 예측 모델을 자동으로 생성해 기업이 전략적 이니셔티브에 집중할 수 있도록 합니다. Snowflake Intelligence는 가공 전 데이터를 실행 가능한 인사이트로 전환해 데이터 기반의 개인화된 팬 참여라는 새로운 시대를 열도록 설계되었습니다.

리소스 및 다음 단계

신뢰도 높은 의사 결정으로 지식을 전환할 준비가 되셨나요?