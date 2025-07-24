데이터 클린룸:작동 방식 및 사용 사례

데이터 클린룸은 여러 회사 또는 한 회사 내의 여러 부서가 공동 분석을 목적으로 데이터를 함께 가져올 수 있는 안전하고 통제된 환경입니다. 데이터를 처리하거나 공유할 때 GDPR, HIPAA, CCPA와 같은 핵심 개인정보 보호 규정을 준수하도록 내부 클린룸 가이드라인을 확립할 수 있습니다. 데이터 클린룸에서는 개인 식별 정보(PII)를 익명화할 수 있습니다.

데이터 클린룸의 가장 대표적인 사용 사례는 기여도 분석을 위해 여러 당사자의 익명화된 마케팅 및 광고 데이터를 연결하는 것입니다. 이때 특정 사용자 식별이 가능한 데이터의 노출을 방지하도록 데이터 클린룸이 설정되므로, 클린룸 사용자는 개인정보 보호 요건을 더 안전하게 준수할 수 있습니다.