기능
Snowflake Adaptive Compute
Snowflake Adaptive Compute는 관리가 필요 없는 컴퓨팅을 제공합니다. 워크로드를 인식하는 컴퓨팅 엔진이 모든 쿼리를 가장 적합한 리소스로 자동 라우팅하므로 수동 튜닝과 과도한 프로비저닝 없이도 최적의 성능을 제공합니다. 원하는 성능 목표를 설정하면 Snowflake가 이에 맞춰 리소스를 자동으로 최적화합니다.
최소한의 관리로 최고의 성능 확보
워크로드에 맞게 리소스를 자동으로 조정해 수동 튜닝 없이도 원활하게 실행할 수 있습니다. 리소스를 최적화해 운영 효율성을 높이고 복잡성을 관리하므로 팀은 웨어하우스 크기 조정보다 분석과 애플리케이션 개발에 집중할 수 있습니다.
AI 데이터 클라우드의 운영 간소화
오버헤드 없이 일관된 성능을 제공합니다. Snowflake Adaptive Compute는 AI부터 데이터 애플리케이션까지 모든 워크로드에서 리소스를 관리하고 최적화합니다.
사용하기 쉬운 플랫폼으로 스마트하게 확장
컴퓨팅 리소스 크기 산정의 추측을 없애 운영 부담을 줄이고 손쉬운 운영과 대규모 환경에서도 뛰어난 성능을 제공합니다.
복잡성 제거
수동 크기 조정이나 튜닝 없이 확장 가능
Snowflake Adaptive Compute는 실시간 워크로드 수요에 맞춰 리소스를 자동으로 조정합니다. 따라서 팀은 인프라 관리보다 데이터 인사이트 도출에 집중할 수 있습니다.
급증하는 워크로드 대응
동시성 급증 상황에서도 빠른 처리 성능 제공
작업이 동시에 집중되는 상황에서도 핵심 대시보드, 분석, 애플리케이션은 안정적으로 응답합니다. Adaptive Compute는 워크로드 급증을 감지하고 필요에 따라 리소스를 확장해 성능과 처리 속도를 유지합니다.
수요 변화에 맞춘 자동 대응
모든 워크로드에 최적화된 컴퓨팅 리소스
Snowflake Adaptive Compute는 다양한 워크로드 변화에 맞춰 리소스를 자동으로 조정합니다. Snowflake Generation 2 웨어하우스는 안정적인 분석 워크로드에서 예측 가능한 성능을 제공하며, Snowpark에 최적화된 웨어하우스와 대화형 웨어하우스는 고급 ML 워크로드와 사용자 대상 애플리케이션까지 지원합니다.
Snowflake의 컴퓨팅 환경으로모든 워크로드 요구 사항 충족
Adaptive
수요에 따라 컴퓨팅 리소스를 자동으로 확장하거나 축소
Interactive
높은 동시성 환경에서도 낮은 지연 시간으로 성능 제공
Gen 1
확장성이 제한된 이전 세대 아키텍처
Gen 2
더욱 빠른 쿼리 성능과 향상된 동시성 제공
Adaptive Compute
자주 묻는 질문
Adaptive Compute에 대해 자주 묻는 질문과 답변을 확인해 보세요.
네. Adaptive Warehouses는 Adaptive Compute라는 새로운 컴퓨팅 서비스를 기반으로 구축되었습니다. Adaptive Compute는 계정 전체에서 공유되는 적정 규모의 컴퓨팅 리소스를 자동으로 선택하고, 쿼리를 해당 리소스로 지능적으로 라우팅합니다.
Adaptive Compute는 Standard Warehouses(Gen 1) 및 Standard Warehouses — Gen 2와는 완전히 다른 인프라를 기반으로 하며 사용자 모델도 다릅니다. Gen 2는 Gen 1을 기반으로 하드웨어를 업그레이드하고 추가적인 성능 개선을 적용한 버전입니다. Snowpark 최적화 웨어하우스는 대용량 메모리가 필요하거나 특정 CPU 아키텍처에 종속되는 코드와 같은 Snowpark 워크로드를 실행하도록 특별히 설계된 또 다른 웨어하우스 유형입니다.
Standard Warehouse에서 Adaptive Warehouse로의 전환은 가동 중지 시간 없이 간단한 ALTER 명령으로 수행할 수 있습니다. Adaptive Warehouses를 사용하면 기존 웨어하우스 이름, 정책, 권한, 쇼백 및 차지백 보고 체계를 그대로 유지하면서 프로덕션 워크로드를 단계적으로 전환할 수 있습니다.
네. Snowflake 플랫폼은 다양한 서버리스 기능을 제공하는 완전관리형 서비스입니다. 사용자는 가상 웨어하우스만 구성하면 되며, 기본 인프라의 운영, 확장 및 유지 관리는 Snowflake가 처리합니다.
현재 Adaptive는 다음 AWS 리전(미국 서부(오리건) – US West 2, 아일랜드 – EU West 1, 일본 도쿄 – AP Northeast 1)에서 사용할 수 있습니다.
네. Snowflake는 보안 및 거버넌스 기능을 기본으로 제공합니다. 여기에는 엔드투엔드 암호화, 역할 기반 액세스 제어(RBAC), 네트워크 정책, 다단계 인증(MFA), 데이터 마스킹이 포함됩니다. 또한 Snowflake Horizon은 데이터 검색, 규정 준수 도구, 액세스 기록, 오브젝트 태깅 등의 기능을 통합한 거버넌스 솔루션을 제공합니다.