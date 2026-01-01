Snowflake Adaptive Compute

네. Adaptive Warehouses는 Adaptive Compute라는 새로운 컴퓨팅 서비스를 기반으로 구축되었습니다. Adaptive Compute는 계정 전체에서 공유되는 적정 규모의 컴퓨팅 리소스를 자동으로 선택하고, 쿼리를 해당 리소스로 지능적으로 라우팅합니다.

Adaptive Compute는 Standard Warehouses(Gen 1) 및 Standard Warehouses — Gen 2와는 완전히 다른 인프라를 기반으로 하며 사용자 모델도 다릅니다. Gen 2는 Gen 1을 기반으로 하드웨어를 업그레이드하고 추가적인 성능 개선을 적용한 버전입니다. Snowpark 최적화 웨어하우스는 대용량 메모리가 필요하거나 특정 CPU 아키텍처에 종속되는 코드와 같은 Snowpark 워크로드를 실행하도록 특별히 설계된 또 다른 웨어하우스 유형입니다.