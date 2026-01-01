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SNOWFLAKE WORLD TOUR TOKYO（9月10日〜11日 東京開催）

セッション、続々と公開中！AIとデータの先端事例に浸れる2日間です。

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プラットフォーム
概要
CoCoCortex AIマーケットプレイスNotebookOpenflowHorizonカタログHorizon ContextSnowflake TrailSnowflake Postgresアダプティブコンピュート
コンプライアンス、セキュリティ、ディスカバリ、ガバナンス FinOpsオブザーバビリティWell-Architected Framework
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機能

Snowflakeアダプティブコンピュート

Snowflakeアダプティブコンピュートは、自律的に管理を行います。ワークロードを認識するコンピュートエンジンがすべてのクエリを適切なリソースにルーティングするため、チームの生産性を低下させる手動のチューニングや過剰なプロビジョニングは不要になります。パフォーマンスの目標を設定するだけで、Snowflakeが最適化を実行します。

Snowflake Adaptive Compute: Performance That Adapts
performance

最小限の労力で最大限のパフォーマンスを実現

手動のチューニングを必要とせず、ワークロードが実行されるようリソースを自動的に最適化します。リソースの最適化はオペレーショナルエクセレンスを推進し、複雑さを管理するため、チームはウェアハウスのサイズ変更ではなく、分析やアプリケーションの開発に集中できるようになります。

adaptive-warehouse

AIデータクラウドの運用の簡素化を推進

オーバーヘッドなしで一貫したパフォーマンスを達成できます。Snowflakeのアダプティブコンピュートは、AIからデータアプリケーションに至るまで、あらゆるワークロードにおけるリソースの管理と最適化を行います。

scale

使いやすいプラットフォームでスマートにスケーリング

コンピュートサイズ選定の試行錯誤を排除することで、運用の負担を軽減し、大規模な環境においても容易な運用と優れたパフォーマンスを達成できます。

メリット

企業のワークロードに合わせて毎回自動で最適化

複雑性の排除

手動のサイズ変更やチューニングなしでスケール

Snowflakeのアダプティブコンピュートは、ほぼリアルタイムのワークロード要求に基づいてリソースを自動的に調整します。チームはインフラストラクチャの管理ではなく、データからのインサイト獲得に集中できるようになります。

Scale without manual sizing or tuning
Get lightning-fast processing even during high-concurrency spikes

急激な負荷上昇への対応

高い同時実行性により負荷が急激に上昇した場合でも、超高速な処理を実現

ジョブが一斉に実行されても、最も重要なダッシュボード、アナリティクス、アプリケーションの応答性は維持されます。アダプティブコンピュートが負荷の上昇を感知し、パフォーマンスの維持と処理の高速化に必要なリソースを自動的にスケールします。

需要への適応

あらゆるワークロードに適したサイズのコンピュート

Snowflakeアダプティブコンピュートは、ワークロードの変動ユースケースに自動で対応します。 Snowflake Generation 2 Warehouse（Gen2）は定常状態のアナリティクスに予測可能なパフォーマンスを提供し、Snowpark最適化ウェアハウスやインタラクティブウェアハウスは高度な機械学習（ML）ワークロードやユーザー向けのアプリケーションをサポートするための機能を拡張します。

Right-size compute for every workload
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さまざまなワークロードのニーズに対応したSnowflakeコンピュートのランドスケープ

Warehouse types for optimal compute and maximized performance

アダプティブ

需要に応じてコンピュートを自動的にスケールアップまたはスケールダウン

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インタラクティブ

低いレイテンシーのパフォーマンスと高い同時実行性

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Gen1

スケーラビリティが制限された旧世代のアーキテクチャ

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Gen2

クエリパフォーマンスの高速化と同時実行性の向上

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アダプティブコンピュート

よくある 質問

アダプティブコンピュートに関する回答を紹介します。

はい。アダプティブウェアハウスは、アダプティブコンピュートと呼ばれる新しいコンピュートサービス上に構築されています。このサービスは、アカウント全体で最適に共有される適切なサイズのコンピュートリソースを自動的に選択し、クエリをインテリジェントにルーティングします。

アダプティブコンピュートは、Standard Warehouse Gen 1やStandard Warehouse Gen2（Gen1のハードウェアをアップグレードし、さらなるパフォーマンス強化を加えたアップデート版）とは完全に異なるインフラストラクチャ上に構築されており、ユーザーモデルも異なります。Snowparkに最適化したウェアハウスは、大量のメモリ要件や特定のCPUアーキテクチャへの依存関係があるコードなど、Snowparkワークロードの実行に特化して構築された、異なるウェアハウスのカテゴリとなります。

Standard Warehouseからアダプティブウェアハウスへの変換は、ダウンタイムなしで実行できるシンプルなALTERコマンドで実行できます。アダプティブウェアハウスを使用すると、既存のウェアハウス名、ポリシー、権限、およびショーバック/チャージバックのレポート構造を維持したまま、本番ワークロードをバッチごとに一括して簡単に変換できます。

はい、Snowflakeプラットフォームは多くのサーバーレス機能を備えたフルマネージド型サービスです。ユーザーが仮想ウェアハウスの構成を行うと、Snowflakeがその基盤となるインフラストラクチャ、スケーリング、メンテナンスを処理します。

アダプティブコンピュートとアダプティブウェアハウスは現在、AWS リージョンのUS West 2（オレゴン）、EU West 1 （アイルランド）、AP Northeast 1（東京）で利用できます。

はい、Snowflakeにはセキュリティ機能とガバナンス機能が組み込まれています。これには、エンドツーエンド暗号化、ロールベースのアクセス制御（RBAC）、ネットワークポリシー、多要素認証、データマスキングが含まれます。 Snowflake Horizon は、データディスカバリー、コンプライアンスツール、アクセス履歴、オブジェクトのタグ付けなどの機能を備えた統合ガバナンスソリューションを提供します。

* プライベートプレビュー中、† パブリックプレビュー中、‡ 提供予定

将来の見通しに関する記述: このコンテンツには、当社が将来提供する製品に関する記述を含む、将来を考慮した記述が含まれており、いかなる製品の提供も約束するものではありません。実際の成果や提供物は異なる可能性があり、既知および未知のリスクおよび不確定要素に影響を受けます。詳しくはこちら、最新の四半期報告書（10-Q）をご覧ください。