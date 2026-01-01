機能
Snowflakeアダプティブコンピュート
Snowflakeアダプティブコンピュートは、自律的に管理を行います。ワークロードを認識するコンピュートエンジンがすべてのクエリを適切なリソースにルーティングするため、チームの生産性を低下させる手動のチューニングや過剰なプロビジョニングは不要になります。パフォーマンスの目標を設定するだけで、Snowflakeが最適化を実行します。
最小限の労力で最大限のパフォーマンスを実現
手動のチューニングを必要とせず、ワークロードが実行されるようリソースを自動的に最適化します。リソースの最適化はオペレーショナルエクセレンスを推進し、複雑さを管理するため、チームはウェアハウスのサイズ変更ではなく、分析やアプリケーションの開発に集中できるようになります。
AIデータクラウドの運用の簡素化を推進
オーバーヘッドなしで一貫したパフォーマンスを達成できます。Snowflakeのアダプティブコンピュートは、AIからデータアプリケーションに至るまで、あらゆるワークロードにおけるリソースの管理と最適化を行います。
使いやすいプラットフォームでスマートにスケーリング
コンピュートサイズ選定の試行錯誤を排除することで、運用の負担を軽減し、大規模な環境においても容易な運用と優れたパフォーマンスを達成できます。
複雑性の排除
手動のサイズ変更やチューニングなしでスケール
Snowflakeのアダプティブコンピュートは、ほぼリアルタイムのワークロード要求に基づいてリソースを自動的に調整します。チームはインフラストラクチャの管理ではなく、データからのインサイト獲得に集中できるようになります。
急激な負荷上昇への対応
高い同時実行性により負荷が急激に上昇した場合でも、超高速な処理を実現
ジョブが一斉に実行されても、最も重要なダッシュボード、アナリティクス、アプリケーションの応答性は維持されます。アダプティブコンピュートが負荷の上昇を感知し、パフォーマンスの維持と処理の高速化に必要なリソースを自動的にスケールします。
需要への適応
あらゆるワークロードに適したサイズのコンピュート
Snowflakeアダプティブコンピュートは、ワークロードの変動ユースケースに自動で対応します。 Snowflake Generation 2 Warehouse（Gen2）は定常状態のアナリティクスに予測可能なパフォーマンスを提供し、Snowpark最適化ウェアハウスやインタラクティブウェアハウスは高度な機械学習（ML）ワークロードやユーザー向けのアプリケーションをサポートするための機能を拡張します。
さまざまなワークロードのニーズに対応したSnowflakeコンピュートのランドスケープ
アダプティブ
需要に応じてコンピュートを自動的にスケールアップまたはスケールダウン
インタラクティブ
低いレイテンシーのパフォーマンスと高い同時実行性
Gen1
スケーラビリティが制限された旧世代のアーキテクチャ
Gen2
クエリパフォーマンスの高速化と同時実行性の向上
アダプティブコンピュート
よくある 質問
アダプティブコンピュートに関する回答を紹介します。
はい。アダプティブウェアハウスは、アダプティブコンピュートと呼ばれる新しいコンピュートサービス上に構築されています。このサービスは、アカウント全体で最適に共有される適切なサイズのコンピュートリソースを自動的に選択し、クエリをインテリジェントにルーティングします。
アダプティブコンピュートは、Standard Warehouse Gen 1やStandard Warehouse Gen2（Gen1のハードウェアをアップグレードし、さらなるパフォーマンス強化を加えたアップデート版）とは完全に異なるインフラストラクチャ上に構築されており、ユーザーモデルも異なります。Snowparkに最適化したウェアハウスは、大量のメモリ要件や特定のCPUアーキテクチャへの依存関係があるコードなど、Snowparkワークロードの実行に特化して構築された、異なるウェアハウスのカテゴリとなります。
Standard Warehouseからアダプティブウェアハウスへの変換は、ダウンタイムなしで実行できるシンプルなALTERコマンドで実行できます。アダプティブウェアハウスを使用すると、既存のウェアハウス名、ポリシー、権限、およびショーバック/チャージバックのレポート構造を維持したまま、本番ワークロードをバッチごとに一括して簡単に変換できます。
はい、Snowflakeプラットフォームは多くのサーバーレス機能を備えたフルマネージド型サービスです。ユーザーが仮想ウェアハウスの構成を行うと、Snowflakeがその基盤となるインフラストラクチャ、スケーリング、メンテナンスを処理します。
アダプティブコンピュートとアダプティブウェアハウスは現在、AWS リージョンのUS West 2（オレゴン）、EU West 1 （アイルランド）、AP Northeast 1（東京）で利用できます。
はい、Snowflakeにはセキュリティ機能とガバナンス機能が組み込まれています。これには、エンドツーエンド暗号化、ロールベースのアクセス制御（RBAC）、ネットワークポリシー、多要素認証、データマスキングが含まれます。 Snowflake Horizon は、データディスカバリー、コンプライアンスツール、アクセス履歴、オブジェクトのタグ付けなどの機能を備えた統合ガバナンスソリューションを提供します。