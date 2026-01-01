Snowflakeアダプティブコンピュート

はい。アダプティブウェアハウスは、アダプティブコンピュートと呼ばれる新しいコンピュートサービス上に構築されています。このサービスは、アカウント全体で最適に共有される適切なサイズのコンピュートリソースを自動的に選択し、クエリをインテリジェントにルーティングします。

アダプティブコンピュートは、Standard Warehouse Gen 1やStandard Warehouse Gen2（Gen1のハードウェアをアップグレードし、さらなるパフォーマンス強化を加えたアップデート版）とは完全に異なるインフラストラクチャ上に構築されており、ユーザーモデルも異なります。Snowparkに最適化したウェアハウスは、大量のメモリ要件や特定のCPUアーキテクチャへの依存関係があるコードなど、Snowparkワークロードの実行に特化して構築された、異なるウェアハウスのカテゴリとなります。