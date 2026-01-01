Sim. Os Adaptive Warehouses são criados com base no novo serviço de capacidade de processamento, chamado Adaptive Compute, que seleciona automaticamente os recursos de capacidade de processamento do tamanho certo, compartilhados de forma otimizada em uma conta e os encaminha queries de forma inteligente para eles.

A computação adaptativa é criada em uma infraestrutura totalmente diferente e tem um modelo de usuário diferente dos Standard Warehouses ("Gen 1") e Standard Warehouses (Gen 2 ("Gen 2"), que é uma versão atualizada da Gen 1 com hardware atualizado e melhorias de desempenho adicionais. Os warehouses otimizados para Snowpark são outra categoria de warehouses criados especificamente para executar cargas de trabalho do Snowpark, como códigos com grandes requisitos de memória ou dependências de uma arquitetura de CPU específica.