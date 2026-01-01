RECURSO
Snowflake Processamento adaptável
O Snowflake Adaptive Compute gerencia a si mesmo. Um capacidade de processamento carga de trabalho mecanismo encaminha todos os query para os recursos certos, para que você pule o ajuste manual e o excesso de aprovisionamento que tornam as equipes mais lentas. Defina suas metas de desempenho e deixe o Snowflake otimizar.
Obtenha o máximo de desempenho com o mínimo de esforço
Dimensione os recursos automaticamente para que as cargas de trabalho sejam executadas sem ajustes manuais. A otimização de recursos promove a excelência operacional, gerenciando a complexidade para que sua equipe possa se concentrar em análises e aplicativos em vez de dimensionar warehouses.
Promova a simplicidade operacional do AI Data Cloud
Obtenha um desempenho consistente sem sobrecarga. A computação adaptativa do Snowflake gerencia e otimiza recursos em todas as cargas de trabalho, desde IA até aplicativos de dados.
Dimensione de forma inteligente com uma plataforma fácil de usar
Eliminar as suposições do dimensionamento da capacidade de processamento pode reduzir sua carga operacional, levando a operações sem esforço e desempenho superior em escala.
Elimine a complexidade
Escala sem dimensionamento ou ajuste manual
O processamento adaptável do Snowflake ajusta automaticamente os recursos com base nas demandas de carga de trabalho em tempo real. Sua equipe pode se concentrar em informações de dados em vez de no gerenciamento de infraestrutura.
Lidar com o aumento de frequência
Obtenha processamento ultrarrápido mesmo durante picos de alta simultaneidade
Seus painéis, análises de dados e aplicativos mais importantes permanecem responsivos quando os jobs aparecem todos de uma vez. A computação adaptativa lê o aumento, dimensionando os recursos conforme necessário para acomodar o desempenho e acelerar.
Adapte-se à demanda
Dimensione a capacidade de processamento certa para cada carga de trabalho
O Snowflake Adaptive Compute responde automaticamente a casos de casos de uso de variabilidade de carga de trabalho. Os warehouses Snowflake Geração 2 oferecem desempenho previsível para análise de dados em estado estável, enquanto os warehouses interativos e otimizados para Snowpark ampliam os recursos para dar suporte a cargas de trabalho avançadas de ML e aplicações voltadas para o usuário.
Atenda a todas as necessidades de carga de trabalho comCenário de capacidade de processamento do Snowflake
Adaptável
Amplia ou reduz automaticamente a capacidade de processamento de acordo sob demanda.
Interativo
Desempenho de baixa latência com alta simultaneidade
1ª geração
Arquitetura de geração anterior com escalabilidade limitada
Geração 2
Desempenho de query mais rápido e simultaneidade aprimorada
Processamento adaptável
Perguntas frequentes Perguntas
Encontre aqui respostas sobre a capacidade de processamento adaptável.
Sim. Os Adaptive Warehouses são criados com base no novo serviço de capacidade de processamento, chamado Adaptive Compute, que seleciona automaticamente os recursos de capacidade de processamento do tamanho certo, compartilhados de forma otimizada em uma conta e os encaminha queries de forma inteligente para eles.
A computação adaptativa é criada em uma infraestrutura totalmente diferente e tem um modelo de usuário diferente dos Standard Warehouses ("Gen 1") e Standard Warehouses (Gen 2 ("Gen 2"), que é uma versão atualizada da Gen 1 com hardware atualizado e melhorias de desempenho adicionais. Os warehouses otimizados para Snowpark são outra categoria de warehouses criados especificamente para executar cargas de trabalho do Snowpark, como códigos com grandes requisitos de memória ou dependências de uma arquitetura de CPU específica.
A conversão de um warehouse padrão para um Adaptive Warehouse é um comando ALTER simples que é feito sem qualquer tempo de inatividade. Com os warehouses adaptativos, os usuários podem simplesmente converter suas cargas de trabalho de produção em lotes, mantendo os nomes de warehouses, políticas, permissões e estrutura de relatórios de showback/chargeback.
Sim, a plataforma Snowflake é um serviço totalmente gerenciado com muitos recursos sem servidor. Enquanto você configura o armazenamento virtual, o Snowflake lida com a infraestrutura subjacente, a escalabilidade e a manutenção.
No momento, o Adaptive está disponível nas regiões da AWS: Oeste dos EUA 2 (Oregon), Oeste da UE 1 (Irlanda) e AP Nordeste 1 (Tóquio).
Sim, o Snowflake tem recursos integrados de segurança e governança. Isso inclui criptografia completa, controle de acesso baseado em função (role-based access control, RBAC), políticas de rede, autenticação multifator e mascaramento de dados. O Snowflake Horizon oferece uma solução de governança unificada com recursos como descoberta de dados, ferramentas de conformidade, histórico de acesso e tagging de objetos.