Snowflakeの 移行パートナー は、SnowflakeおよびSnowflake AIデータクラウドへの複雑なデータウェアハウス移行を成功させてきた実績ある専門知識を提供します。パートナーは、Snowflake LiftOff移行プログラムを通じて、クイックスタートテンプレート、Snowflakeの移行に関するベストプラクティス、継続的なSnowflakeのトレーニングなどのエキスパートリソースを活用し、価値実現までの期間を短縮するとともに、移行リスクの軽減を支援します。

条件を満たす案件については、Snowflakeが移行支援の資金調達をサポートする場合もあります。これにより、初期のSnowflake移行コストが相殺され、より迅速で最適化されたエンタープライズデータプラットフォームのモダナイゼーションを実現できます。