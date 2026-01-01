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3 Steps to Accelerate Data Warehouse Migrations to Snowflake
実際の経験から得られたインサイト、ツール、教訓を交え、Snowflakeへのデータ移行に関する実証済みの手法をステップバイステップで解説したガイドをご確認ください。
SNOWFLAKEへの移行
適格エンゲージメントに対してSnowflakeが移行費用を資金援助する、パートナー主導のプログラムLiftOffを利用すれば、本番環境に対応したSnowflakeの基盤を迅速に構築できます。SnowflakeのベストプラクティスとSnowflake AIMに基づき、包括的な移行に向けた明確かつ実行可能なロードマップを提供します。
Snowflakeパートナーによって構築された、安全でスケーラブルでガバナンスの効いたランディングゾーンを利用して、お客様の移行を迅速に開始できます。AIとアナリティクスのイノベーションに備えた、お客様の未来志向の基盤でスケーリングできます。
お客様のカスタマイズされた包括的な移行計画と重要なナレッジの転送により、自信を持ってSnowflakeを展開できます。モダナイゼーションを成功かつ迅速に実施するために必要なサポートを得られます。
事前に検証済みのパートナーやSnowflake AIMなどの最先端ツールを活用することで、手作業やコストのかかるエラーを削減できます。これにより、確実で成功する移行に向けた体制を整えることができます。
数か月ではなく、数週間でSnowflake AI Data Cloudのメリットを最大限に享受できます。LiftOffが提供するエキスパートによるガイダンスと実証済みのブループリントを活用することで、基礎となる環境を迅速に構築できます。
企業の標準仕様やベストプラクティスに準拠した、セキュアでスケーラブルかつガバナンスの効いた環境をSnowflake内に構築します。
Snowflake AIMなどのツールを使用して、提案された移行手法をテストします。代表的なデータとワークロードの小規模なサブセットを対象に、モダナイゼーションを試験的に実施します。
残りのワークロードを移行するための詳細かつ段階的な戦略により、リスク、コスト、ビジネスへの影響を低減します。
パートナー主導のワークショップで提供されるSnowflake固有の明確なガイダンスにより、社内チームが新しい環境を独自に管理および最適化できるよう支援します。
Snowflakeの 移行パートナー は、SnowflakeおよびSnowflake AIデータクラウドへの複雑なデータウェアハウス移行を成功させてきた実績ある専門知識を提供します。パートナーは、Snowflake LiftOff移行プログラムを通じて、クイックスタートテンプレート、Snowflakeの移行に関するベストプラクティス、継続的なSnowflakeのトレーニングなどのエキスパートリソースを活用し、価値実現までの期間を短縮するとともに、移行リスクの軽減を支援します。
条件を満たす案件については、Snowflakeが移行支援の資金調達をサポートする場合もあります。これにより、初期のSnowflake移行コストが相殺され、より迅速で最適化されたエンタープライズデータプラットフォームのモダナイゼーションを実現できます。
はい。お客様は、Microsoft AzureまたはAWSの資金調達条件を満たす、承認された任意のSnowflake移行パートナーと連携できます。これには、Snowflake on AzureおよびSnowflake on AWSの展開が含まれます。ご希望のパートナーが現在の対象リストに含まれておらず、追加をご希望の場合は、当社までお知らせください。
Snowflake LiftOffは、Snowflakeが資金提供する移行プログラムであり、業務のスコープや種類によってはアクティビティに一部資金が支給される場合があります。Snowflakeの移行コストに関する考慮事項はユースケースによって異なります。そのため、詳細はお客様のSnowflake担当者および指定されたパートナーに直接ご相談ください。
一般的なSnowflake移行ワークショップの所要時間は2週間から3週間で、要件、スコープ、スケジュールによって異なります。このタイムラインは、Snowflakeの早期の移行準備をサポートし、エンドツーエンドの移行計画を促進するのに役立ちます。
LiftOffエンゲージメントの終了時に、お客様はSnowflakeのランディングゾーンのベストプラクティスに準拠してセットアップされた、稼働可能なSnowflake環境を受け取ることができます。また、移行プロトタイプ、本番環境への展開、長期的な近代化など、Snowflakeの移行計画における次のステップに向けた実践的な推奨事項も提供されます。
Snowflake LiftOffは、オンプレミスからSnowflakeへの移行、クラウドからクラウドへの移行など、幅広いレガシーデータプラットフォーム 移行シナリオをサポートしています。このプログラムは、広範なエンタープライズモダナイゼーションの一パートとして、Snowflakeへのデータウェアハウスの移行を計画しているお客様に最適です。
はい。Snowflake LiftOffワークショップにはSnowflake AIMが必要です。Snowflake AIMは、自動SQL移行やSnowflake移行自動化などのAI駆動型データ移行を実現します。これにより、一貫したエンドツーエンドの移行カバレッジが可能になり、Snowflakeパートナーが主導する移行の一環として、より迅速かつ高品質な成果をサポートします。