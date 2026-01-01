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7 de outubro

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MIGRE PARA O SNOWFLAKE

ProgramaSnowflake Liftoff

Estabeleça rapidamente sua base Snowflake pronta para produção com o LiftOff, um programa financiado e liderado por parceiros. Obtenha um caminho claro e executável para a migração completa com as práticas recomendadas do Snowflake e o Snowflake AIM.

Solicitar workshop
Think Big

Base pronta para IA

Agilize a migração com uma zona de destino segura, governada e com escala ajustável, criada por parceiros da Snowflake. Adicione escalabilidade com uma base voltada para o futuro e pronta para inovações em IA e análises de dados.

Plano de modernização personalizado

Implemente o Snowflake com confiança com seu plano de migração completo e personalizado e transferência de conhecimento crítico. Obtenha o suporte de que você precisa para modernizar com sucesso e rapidez.

Easy Consolidate

Migração segura e econômica

Reduza esforço manual e erros caros, utilizando parceiros pré-validados e ferramentas de última geração, como o Snowflake AIM. Posicione sua empresa para uma migração previsível e bem-sucedida.

Speed 2

Tempo de retorno mais rápido

Obtenha todos os benefícios do Snowflake AI Data Cloud em semanas, e não em meses. Conte com a orientação de especialistas e um plano comprovado para construir, com rapidez, o ambiente de base usando o LiftOff.

Benefícios do programaSnowflake Liftoff

Workshop

Configuração inicial da zona de destino

Crie um ambiente seguro, governado e com escala ajustável dentro do Snowflake, alinhado aos padrões e práticas recomendadas de sua empresa.

Flag

Protótipo de migração

Teste a metodologia de migração proposta com ferramentas como o Snowflake AIM. Como piloto, avalie a modernização em um subconjunto pequeno e representativo de dados e cargas de trabalho.

Data Sheet

Plano de migração de ponta a ponta

Reduza o risco, os custos e as interrupções de negócios com uma estratégia detalhada e dividida em fases para mover as cargas de trabalho restantes.

Be Excellent

Práticas recomendadas e orientação sobre o uso de ferramentas

Permita que suas equipes internas gerenciem e otimizem o novo ambiente de forma independente, graças à orientação clara e específica do Snowflake fornecida em um workshop conduzido por parceiros.

Descubra recursosde migração

Encontrar um parceiro qualificado

Escolha com confiança o seu parceiro Snowflake LiftOff, selecionado entre especialistas altamente qualificados em migrações complexas. A Snowflake garante uma experiência consistente e integrada para os clientes por meio de treinamento formal de parceiros LiftOff.

Perguntas frequentes

Os parceiros de migração da Snowflake possuem experiência comprovada na realização de migrações bem-sucedidas e complexas de data warehouse para o Snowflake e o Snowflake AI Data Cloud. Por meio do programa de migração Snowflake LiftOff, os parceiros usam recursos especializados, como modelos de quickstart, práticas recomendadas de migração do Snowflake e treinamento contínuo do Snowflake, para agilizar o tempo de retorno e ajudar na redução do risco de migração.

Para contratos qualificados, a Snowflake também pode oferecer suporte à migração financiada, ajudando a compensar os custos iniciais de migração do Snowflake e permitindo uma modernização mais rápida e otimizada da plataforma de dados corporativos.

Sim. Os clientes podem trabalhar com qualquer parceiro de migração Snowflake aprovado, qualificado para financiamento do Microsoft Azure ou da AWS, incluindo implementações do Snowflake no Azure e do Snowflake no AWS. Nos avise caso acredite que um parceiro de sua preferência deveria estar incluído na atual lista de elegibilidade.

O Snowflake LiftOff é um programa de migração financiado pela Snowflake, e as atividades podem ser parcialmente financiadas, dependendo do escopo e do tipo de trabalho. As considerações de custo de migração do Snowflake variam de acordo com o caso de uso, portanto, discuta os detalhes diretamente com seu contato e parceiro designado da Snowflake.

Um workshop típico de migração do Snowflake dura de duas a três semanas, dependendo dos requisitos, escopo e programação. Esse cronograma oferece suporte à preparação para migração antecipada Snowflake e ajuda a acelerar um plano de migração completo.

Ao final do contrato do programa LiftOff, os clientes recebem uma configuração de ambiente funcional do Snowflake alinhada às práticas recomendadas da zona de destino do Snowflake. Você também receberá recomendações práticas para as próximas etapas do planejamento de migração do Snowflake, incluindo protótipos de migração, implementação de produção e modernização de longo prazo.

O Snowflake LiftOff oferece suporte a uma ampla variedade de cenários de migração de plataforma de dados herdados, incluindo migração local para Snowflake e de nuvem para nuvem. O programa é ideal para clientes que planejam migrar um data warehouse para o Snowflake como parte de uma modernização empresarial mais ampla.

Sim. O Snowflake AIM é necessário para os workshops do Snowflake LiftOff. O Snowflake AIM permite a migração de dados com tecnologia de IA, incluindo migração automatizada de SQL e automação de migração do Snowflake. Isso permite uma cobertura de migração consistente e completa e oferece suporte a resultados mais rápidos e de melhor qualidade como parte de uma migração conduzida por um parceiro Snowflake.

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