Os parceiros de migração da Snowflake possuem experiência comprovada na realização de migrações bem-sucedidas e complexas de data warehouse para o Snowflake e o Snowflake AI Data Cloud. Por meio do programa de migração Snowflake LiftOff, os parceiros usam recursos especializados, como modelos de quickstart, práticas recomendadas de migração do Snowflake e treinamento contínuo do Snowflake, para agilizar o tempo de retorno e ajudar na redução do risco de migração.

Para contratos qualificados, a Snowflake também pode oferecer suporte à migração financiada, ajudando a compensar os custos iniciais de migração do Snowflake e permitindo uma modernização mais rápida e otimizada da plataforma de dados corporativos.