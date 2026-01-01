Die Snowflake-Migrationspartner verfügen über ausgewiesene Expertise bei der Durchführung komplexer Data-Warehouse-Migrationen zu Snowflake und in die AI Data Cloud. Im Rahmen des LiftOff-Programms nutzen sie Expertenressourcen wie Quickstart-Vorlagen, Migrations-Best-Practices und kontinuierliche Schulungen, um Ihre Time-to-Value zu verkürzen und Risiken zu minimieren.

Für qualifizierte Projekte bietet Snowflake zudem finanzielle Unterstützung an, um anfängliche Migrationskosten auszugleichen und eine schnellere Modernisierung Ihrer Datenplattform zu ermöglichen.