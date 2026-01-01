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3 Steps to Accelerate Data Warehouse Migrations to Snowflake
Entdecken Sie unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung mit einer bewährten Methodik zur Migration Ihrer Daten zu Snowflake – inklusive Einblicken, Tools und Erfahrungsberichten.
MIGRATION ZU SNOWFLAKE
Schaffen Sie mit LiftOff – einem finanzierten, partnergeführten Programm – schnell eine produktionsreife Basis in Snowflake. Sichern Sie sich einen klaren, praxiserprobten Plan für Ihre vollständige Migration, gestützt auf Snowflake Best Practices und Snowflake AIM.
Starten Sie Ihre Migration mit einer sicheren, skalierbaren Landing Zone samt integrierter Governance – entwickelt von unseren Snowflake-Partnern. Skalieren Sie auf einer zukunftssicheren Grundlage, die optimal auf Ihre KI- und Analytics-Innovationen vorbereitet ist.
Implementieren Sie Snowflake souverän dank eines maßgeschneiderten, umfassenden Migrationsplans und eines essenziellen Wissenstransfers. Sichern Sie sich genau die Unterstützung, die Sie für eine schnelle und erfolgreiche Modernisierung brauchen.
Reduzieren Sie manuellen Aufwand und teure Fehler, indem Sie auf geprüfte Partner und modernste Tools wie Snowflake AIM setzen. Schaffen Sie die perfekten Voraussetzungen für eine planbare und erfolgreiche Migration.
Profitieren Sie vom vollen Potenzial der Snowflake AI Data Cloud in Wochen – nicht erst in Monaten. Verlassen Sie sich auf Experten-Support und einen bewährten Blueprint, um Ihre Basisumgebung mit LiftOff zügig bereitzustellen.
Schaffen Sie innerhalb von Snowflake eine sichere, skalierbare Umgebung mit integrierter Governance, die exakt Ihren Unternehmensstandards und Best Practices entspricht.
Testen Sie Ihre geplante Migrationsmethodik mit Tools wie Snowflake AIM. Starten Sie Ihre Modernisierung als Pilotprojekt mit einer kleinen, repräsentativen Auswahl an Daten und Workloads.
Reduzieren Sie Risiken, Kosten und Unterbrechungen im Betriebsablauf – durch eine detaillierte, stufenweise Strategie für die Migration Ihrer verbleibenden Workloads.
Befähigen Sie Ihre internen Teams, die neue Umgebung selbstständig zu verwalten und zu optimieren – dank klarer, Snowflake-spezifischer Anleitungen in einem partnergeführten Workshop.
Die Snowflake-Migrationspartner verfügen über ausgewiesene Expertise bei der Durchführung komplexer Data-Warehouse-Migrationen zu Snowflake und in die AI Data Cloud. Im Rahmen des LiftOff-Programms nutzen sie Expertenressourcen wie Quickstart-Vorlagen, Migrations-Best-Practices und kontinuierliche Schulungen, um Ihre Time-to-Value zu verkürzen und Risiken zu minimieren.
Für qualifizierte Projekte bietet Snowflake zudem finanzielle Unterstützung an, um anfängliche Migrationskosten auszugleichen und eine schnellere Modernisierung Ihrer Datenplattform zu ermöglichen.
Ja. Kunden können mit jedem zugelassenen Snowflake-Migrationspartner zusammenarbeiten, der für eine Finanzierung durch Microsoft Azure oder AWS infrage kommt – einschließlich Bereitstellungen von Snowflake on Azure und Snowflake on AWS. Wenn Ihr bevorzugter Partner derzeit nicht auf der Liste der zugelassenen Partner steht, Sie dies aber wünschen, lassen Sie es uns bitte wissen.
Snowflake LiftOff ist ein von Snowflake finanziertes Migrationsprogramm, bei dem Aktivitäten je nach Umfang und Art der Arbeit anteilig finanziert werden können. Die tatsächlichen Migrationskosten zu Snowflake variieren je nach Anwendungsfall. Bitte besprechen Sie die genauen Details direkt mit Ihrem Snowflake-Ansprechpartner und Ihrem zugewiesenen Partner.
Ein typischer Snowflake-Migrationsworkshop dauert je nach Anforderungen, Umfang und Zeitplanung zwei bis drei Wochen. Dieser straffe Zeitplan sorgt für eine frühzeitige Migrationsbereitschaft und beschleunigt die Erstellung Ihres End-to-End-Migrationsplans.
Am Ende des LiftOff-Projekts erhalten Sie eine voll funktionsfähige Snowflake-Umgebung, die exakt auf die Best Practices für die Snowflake Landing Zone abgestimmt ist. Zudem erhalten Sie konkrete Handlungsempfehlungen für die nächsten Schritte Ihrer Migrationsplanung – vom Migrationsprototypen über den produktiven Rollout bis hin zur langfristigen Modernisierung.
Snowflake LiftOff unterstützt eine Vielzahl von Migrationsszenarien für Legacy-Datenplattformen – einschließlich On-Premises-zu-Snowflake- sowie Cloud-to-Cloud-Migrationen. Das Programm ist ideal für Kunden, die eine Data-Warehouse-Migration zu Snowflake als Teil einer umfassenderen Unternehmensmodernisierung planen.
Ja. Snowflake AIM ist für die LiftOff-Workshops zwingend erforderlich. Das Tool ermöglicht eine KI-gestützte Datenmigration, einschließlich automatisierter SQL-Migration und umfassender Migrationsautomatisierung für Snowflake. Dies sorgt für eine konsistente End-to-End-Abdeckung und garantiert schnellere, qualitativ hochwertige Ergebnisse im Rahmen Ihrer partnergeführten Migration.