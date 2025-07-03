그래디언트 부스팅이란?

그래디언트 부스팅은 여러 약한 모델을 결합해 보다 효율적이고 정확한 단일 예측 모델을 구성하는 앙상블 ML 기법입니다. 이들 약한 모델은 일반적으로 결정 트리이기 때문에, 이 알고리즘을 흔히 그래디언트 부스팅 결정 트리(GBDT)라고 부릅니다. 그래디언트 부스팅 알고리즘은 새로운 모델을 순차적으로 추가하며 반복적으로 작동하고, 각 신규 모델은 이전 모델의 오류를 보완하는 것을 목표로 합니다. 최종 집계 예측은 모든 모델의 개별 예측값을 합산한 결과를 의미합니다. 그래디언트 부스팅은 경사 하강법 알고리즘과 부스팅 기법을 결합한 ML 기법으로, 그 이름에 각 구성 요소가 반영되어 있습니다.

이 학습 과정은 여러 모델의 결합 효과를 활용하여, 데이터 사이언티스트가 임의의 미분 가능한 손실 함수를 최적화할 수 있도록 합니다. 그래디언트 부스팅은 복잡한 회귀와 분류 문제를 해결하는 데 사용됩니다. 회귀의 경우, 최종 결과는 모든 약한 학습기의 출력값 평균을 의미합니다. 분류 과제의 경우, 모델의 최종 결과는 여러 약한 학습기 모델의 다수결 투표로 선택된 클래스로 계산할 수 있습니다.