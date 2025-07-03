¿Qué es el gradient boosting?

El gradient boosting es una técnica de ML conjunto que combina una colección de modelos débiles en un único modelo predictivo más preciso y eficiente. Estos modelos débiles suelen ser árboles de decisiones, por lo que los algoritmos se denominan habitualmente árboles de decisiones impulsados por gradiente (GBDT). Los algoritmos de gradient boosting funcionan de forma iterativa añadiendo nuevos modelos secuencialmente, y cada nueva adición tiene como objetivo resolver los errores cometidos por los anteriores. La predicción final agregada representa la suma de las predicciones individuales de todos los modelos. El gradient boosting combina el algoritmo de descenso de gradiente y el método de boosting, y el nombre hace un guiño a cada componente.

Este proceso de entrenamiento se basa en un enfoque de fuerza numérica, lo que permite a los científicos de datos optimizar las funciones de pérdida diferenciables arbitrarias. El gradient boosting se utiliza para resolver problemas complejos de regresión y clasificación. Con la regresión, el resultado final representa la media de todos los modelos débiles. Cuando se trabaja con problemas de clasificación, el resultado final del modelo se puede calcular como la clase con la mayoría de votos de los modelos débiles.