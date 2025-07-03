Che cos’è il gradient boosting?

I modelli di gradient boosting sono molto utilizzati da chi si occupa di servizi finanziari perché supportano efficacemente le decisioni in materia di investimenti e aiutano a fare previsioni. Sono impiegati, ad esempio, per ottimizzare il portafoglio e prevedere i prezzi delle azioni, il rischio creditizio e altri risultati finanziari sulla base di dati storici e indicatori finanziari.