O que é Gradient Boosting (aumento de gradiente)?
Gradient Boosting é uma técnica de aprendizado de máquina (ML) usada para tarefas de regressão e classificação que pode melhorar a precisão preditiva e a velocidade dos modelos de ML.
- Visão geral
- Sobre o Gradient Boosting
- Outros modelos de boosting
- Benefícios das árvores de decisão com Gradient Boosting
- Gradient Boosting em ação
- Recursos
Visão geral
Gradient Boosting (ou aumento de gradiente, em português) é um algoritmo de aprendizado de máquina (machine learning, ML) usado para tarefas de regressão e classificação. O Gradient Boosting tornou-se popular graças à sua capacidade de lidar com relacionamentos complexos nos dados e proteger contra sobreajustes. Usando essa técnica, os cientistas de dados podem melhorar a precisão e a velocidade preditivas de seus modelos de ML. Neste artigo, você vai aprender sobre Gradient Boosting, como compartilhar os benefícios do uso dessa técnica e três casos de uso comuns.
Sobre o Gradient Boosting
Gradient Boosting é uma técnica conjunta de ML que alia um conjunto de modelos fracos a um modelo preditivo único, mais preciso e eficiente. Em geral, esses modelos mais fracos são árvores de decisão. Por isso, os algoritmos são comumente chamados de árvores de decisão com aumento de gradiente (gradient boosted decision trees, GBDTs). Os algoritmos de Gradient Boosting funcionam de forma iterativa, adicionando novos modelos de forma sequencial, a cada nova adição buscando corrigir os erros cometidos pelos anteriores. A previsão final do agregado representa a soma das previsões individuais de todos os modelos. O Gradient Boosting combina o algoritmo de gradiente descendente com o método de boosting, refletindo cada componente em seu próprio nome.
Esse processo de treinamento utiliza um método baseado em pontos fortes, permitindo que os cientistas de dados otimizem funções de perda diferenciáveis arbitrárias. O Gradient Boosting é usado para resolver problemas complexos de regressão e classificação. Com a regressão, o resultado final representa a média de todos os modelos fracos. Ao trabalhar com problemas de classificação, o resultado final do modelo pode ser calculado como a classe que recebe a maioria dos votos dos modelos fracos.
Boosting vs. bagging
Boosting e bagging são os dois principais tipos de “ensemble learning” (aprendizado em conjunto). Os métodos de “ensemble learning” se diferenciam por sua abordagem coletiva, agregando um grupo de modelos base para gerar previsões mais precisas do que qualquer um dos componentes poderia sozinho. Nos métodos de boosting, os modelos fracos são treinados sucessivamente, com cada modelo individual contribuindo para o todo coletivo antes que o próximo seja introduzido. As técnicas de bagging treinam os modelos base em conjunto.
Casos de uso
O recurso de Gradient Boosting oferece um bom equilíbrio entre precisão, eficiência e escalabilidade que pode ser amplamente aplicado a:
- Classificação: previsão de categorias ou classes (por exemplo: detecção de spam e de fraudes).
- Regressão: previsão de valores numéricos (por exemplo:: previsão de preço de ações, previsão de vendas).
- Ranking: classificação de itens com base em sua relevância ou importância (por exemplo: resultados de buscas e recomendações).
Outros modelos de boosting
Outras técnicas de boosting, como AdaBoost e XGBoost, também são métodos populares de aprendizado em conjunto. Veja, a seguir, como esses modelos funcionam.
XGBoost
O XGBoost é uma versão turbinada do Gradient Boosting, projetada para oferecer velocidade de processamento e escalabilidade ideais. O XGBoost utiliza vários núcleos da CPU para permitir aprendizado paralelo durante o treinamento do modelo.
AdaBoost
O AdaBoost, ou boosting adaptativo, ajusta uma sucessão de modelos fracos aos dados. Esses modelos fracos geralmente são árvores de decisão, uma árvore de decisão com uma única divisão e dois nós terminais. Essa técnica funciona de forma recursiva, identificando pontos de dados classificados incorretamente e ajustando-os de modo automático com o objetivo de reduzir erros de treinamento. O AdaBoost repete esse processo até gerar o preditor mais forte.
Benefícios das árvores de decisão com Gradient Boosting
GBDTs são algumas das implementações mais populares do Gradient Boosting. Usadas na maioria dos casos de uso de Gradient Boosting, essa abordagem tem vantagens específicas em relação a outras técnicas de modelagem.
Implementação fácil de usar
As árvores de decisão com Gradient Boosting são relativamente fáceis de implementar. Muitas incluem suporte para lidar com variáveis categóricas, não exigem pré-processamento de dados e simplificam o processo de lidar com dados ausentes.
Redução de bias (desvios)
Em ML, bias é um erro sistemático capaz de fazer com que os modelos façam previsões imprecisas ou injustas. Os algoritmos de boosting, incluindo o Gradient Boosting, incorporam sequencialmente vários modelos fracos em um modelo preditivo maior. Essa técnica pode ser altamente eficaz para reduzir bias, pois são feitas melhorias iterativas com a adição de cada modelo fraco adicional.
Melhora da precisão
O boosting permite que as árvores de decisão aprendam sequencialmente, ajustando novas árvores para compensar os erros das que já foram incorporadas ao modelo maior. Essa síntese gera previsões mais precisas do que qualquer um dos modelos de aprendizagem mais fracos poderia alcançar sozinho. Além disso, as árvores de decisão podem lidar com dados numéricos e categóricos, tornando-as uma opção viável para muitos problemas.
Treinamento mais rápido em grandes conjuntos de dados
Os métodos de boosting dão prioridade às variáveis que aumentam a precisão preditiva do modelo durante o treinamento. Essa seletividade reduz o número de atributos de dados, criando modelos computacionalmente eficientes capazes de lidar, com facilidade, com grandes conjuntos de dados. Também é possível paralelizar os algoritmos de boosting para agilizar ainda mais a velocidade de treinamento do modelo.
Gradient Boosting em ação
Os modelos de Gradient Boosting são usados em uma ampla variedade de tarefas de modelagem preditiva e de ML. Esses algoritmos oferecem recursos de resolução de problemas de alto desempenho e cumprem um papel importante em muitas aplicações reais.
Modelagem preditiva para serviços financeiros
Com frequência, os modelos de Gradient Boosting são usados no setor de serviços financeiros. Eles desempenham um papel importante no apoio a investimentos e na elaboração de previsões. Exemplos incluem otimização de portfólio e previsão de preços de ações, riscos de crédito e outros resultados financeiros com base em dados históricos e indicadores financeiros.
Análise de dados de saúde
Os provedores de serviços de saúde utilizam algoritmos de Gradient Boosting para auxiliar nas decisões clínicas, como diagnósticos de doenças. O Gradient Boosting também melhora a precisão das previsões, permitindo que os provedores de saúde estratifiquem riscos e se direcionem a populações de pacientes que possam se beneficiar de uma intervenção específica, por exemplo.
Análise de sentimento
O Gradient Boosting é útil em muitas tarefas de processamento de linguagem natural, incluindo análise de sentimento. Esses algoritmos podem processar e analisar rapidamente grandes volumes de dados de texto provenientes de mídias sociais, avaliações online, blogs, pesquisas e emails de clientes, ajudando as marcas a entender o feedback deles e muito mais.
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