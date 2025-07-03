O que é Gradient Boosting (aumento de gradiente)?

Gradient Boosting é uma técnica conjunta de ML que alia um conjunto de modelos fracos a um modelo preditivo único, mais preciso e eficiente. Em geral, esses modelos mais fracos são árvores de decisão. Por isso, os algoritmos são comumente chamados de árvores de decisão com aumento de gradiente (gradient boosted decision trees, GBDTs). Os algoritmos de Gradient Boosting funcionam de forma iterativa, adicionando novos modelos de forma sequencial, a cada nova adição buscando corrigir os erros cometidos pelos anteriores. A previsão final do agregado representa a soma das previsões individuais de todos os modelos. O Gradient Boosting combina o algoritmo de gradiente descendente com o método de boosting, refletindo cada componente em seu próprio nome.

Esse processo de treinamento utiliza um método baseado em pontos fortes, permitindo que os cientistas de dados otimizem funções de perda diferenciáveis arbitrárias. O Gradient Boosting é usado para resolver problemas complexos de regressão e classificação. Com a regressão, o resultado final representa a média de todos os modelos fracos. Ao trabalhar com problemas de classificação, o resultado final do modelo pode ser calculado como a classe que recebe a maioria dos votos dos modelos fracos.