Qu’est-ce que le gradient boosting ?

Le gradient boosting est une technique de ML ensembliste qui combine un ensemble de modèles faibles en un seul modèle prédictif plus précis et plus efficace. Ces modèles faibles sont généralement des arbres de décision, c’est pourquoi les algorithmes sont communément appelés arbres de décision à gradient boosting (GBDT). Les algorithmes de gradient boosting fonctionnent de manière itérative par l’ajout séquentiel de nouveaux modèles. Chaque nouvel ajout vise à résoudre les erreurs commises par les précédents modèles. La prédiction finale de l’agrégat représente la somme des prédictions individuelles de tous les modèles. Comme son nom l’indique, le gradient boosting combine l’algorithme de descente de gradient et la méthode de boosting.

Ce processus d’entraînement s’appuie sur une approche fondée sur la force du nombre, qui permet aux data scientists d’optimiser des fonctions de perte différentiables arbitraires. Le gradient boosting aide à résoudre des problèmes complexes de régression et de classification. En régression, le résultat final représente la moyenne de tous les apprenants faibles. Dans le cas de problèmes de classification, le résultat final du modèle peut être calculé comme la classe qui obtient la majorité des votes des modèles d’apprenants faibles.