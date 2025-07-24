OLTP vs. OLAP:주요 차이점 및 응용 분야

OLAP와 OLTP는 오랫동안 고유한 데이터 처리 및 저장 요구 사항에 따라 구분되어 온 별개의 프로세스입니다. 그러나 두 시스템 중 하나만 선택하는 조직은 많지 않습니다. 한 시스템만 필요한 팀도 있고, 두 시스템 모두 필요한 팀도 있습니다. 두 시스템의 주요 차이점은 다음과 같습니다.

목적

OLAP와 OLTP의 주된 차이점은 각 시스템의 핵심 목적에 있습니다. OLAP 시스템은 대량의 데이터를 신속하게 처리할 수 있어, 의사 결정 및 문제 해결을 위한 다차원적 심층 데이터 분석이 가능합니다. 팀은 이 데이터를 의사 결정 및 문제 해결에 활용할 수 있습니다.

반면 OLTP 시스템은 여러 사용자가 관련된 대량의 트랜잭션 데이터를 처리하도록 설계되었습니다. 관계형 데이터베이스는 소량의 데이터를 실시간으로 신속하게 업데이트, 삽입 또는 삭제합니다. 대부분의 OLTP 시스템은 온라인 호텔 예약, 모바일 뱅킹 거래, 전자상거래 구매, 매장 내 결제 등과 같은 트랜잭션을 실행하는 데 사용됩니다. 많은 OLAP 시스템은 ETL 파이프라인을 통해 OLTP 데이터베이스에서 데이터를 가져와 시간 경과에 따른 ATM 활동 분석 및 성능 분석과 같은 인사이트를 제공할 수 있습니다.

요약하자면, 조직은 OLTP 시스템을 활용하여 비즈니스를 운영하고, OLAP 시스템으로는 비즈니스를 더 정확히 이해할 수 있습니다.

데이터 소스

OLAP의 다차원 스키마는 앞서 언급한 OLTP 소스를 포함하여 과거 및 현재 데이터와 같은 여러 데이터 세트에서 데이터를 가져오는 복잡한 쿼리에 적합합니다. OLTP 시스템은 관계형 데이터베이스에 트랜잭션 데이터를 저장하며, 시스템에 유입되는 대량의 트랜잭션 데이터를 처리하도록 최적화되어 있습니다.

업데이트 및 백업

OLAP 시스템은 수천에서 수백만 행에 달하는 데이터가 포함된 쿼리를 처리하도록 설계되었습니다. 데이터는 조직의 요구에 따라 매시간 또는 매일 업데이트될 수 있습니다. 반면 OLTP 시스템은 일반적으로 실시간 또는 준실시간으로 한번에 몇 개의 데이터 행만 업데이트합니다. 또한, OLTP 시스템은 OLAP 시스템보다 훨씬 더 자주 백업됩니다. OLTP는 트랜잭션 처리 도구라는 특성상, 비즈니스 운영을 유지하고 관련 법적 및 규제 요건을 준수하기 위해 정기적인 백업이 필요합니다. OLAP 시스템에서 데이터 손실이 발생했을 경우, 원본 소스에서 손실된 데이터만 다시 로드하면 간단히 복구할 수 있습니다.

속도

OLTP 시스템의 응답 시간은 말 그대로 밀리초 단위로 측정됩니다. OLAP 데이터베이스는 훨씬 더 많은 데이터를 처리하므로 응답 시간이 더 느립니다. 사용되는 기술과 처리되는 데이터의 양에 따라 OLAP 시스템의 응답 시간은 1초에서 수 시간까지 걸릴 수 있습니다.

데이터 스토리지 용량

과거의 트랜잭션 데이터가 아카이브된다는 걸 감안하면, OLTP 시스템의 데이터 스토리지 요구 사항은 비교적 낮은 편입니다. 반면 OLAP 시스템이 작동하려면 방대한 데이터 스토리지 용량이 필요합니다. OLAP 애플리케이션에 필요한 집계 데이터의 규모 자체가 매우 크기 때문에, 대규모 스토리지 요구 사항을 수용할 수 있는 최신 클라우드 데이터 웨어하우스는 필수적입니다.

대상 사용자

OLTP 시스템은 고객 대면형이며, 온라인 쇼핑객은 물론 매장 직원, 호텔 예약 담당자와 같은 현장 근무자가 사용하도록 설계되었습니다. OLAP 시스템은 비즈니스 대면형이며, 데이터 사이언티스트, 분석가, 팀 리더 및 경영진과 같은 비즈니스 사용자가 활용합니다. 의사 결정권자는 분석 대시보드를 통해 데이터에 액세스합니다.