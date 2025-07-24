GRC의 주요 구성 요소는 다음과 같습니다.

거버넌스: 역할 및 책임

거버넌스에는 조직의 의사 결정을 이끌고 책임성을 보장하는 프레임워크와 프로세스가 포함되며, 조직은 이를 통해 경영진, 관리자 및 사원의 역할과 책임을 정의하고 명확한 체계와 직무 분장을 정립합니다. 효과적인 거버넌스는 효율적인 의사 결정과 투명성을 강화하고 윤리적 행동을 전사적으로 확대합니다.

위험 관리: 위험 식별 및 완화

위험 관리는 조직의 목표에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험을 식별, 평가 및 완화하는 데 중점을 둡니다. 기업은 위험을 사전에 식별함으로써 그 영향을 최소화하고 잠재적 손실을 방지하기 위한 전략을 도입할 수 있습니다. 위험 관리에는 위험 평가 수행, 위험 완화를 위한 계획 수립, 그리고 지속적인 효과 추적을 위한 정기적인 위험 모니터링 및 검토가 수반됩니다.

규정 준수: 규제 및 기준 준수

규정 준수는 비즈니스 운영을 관장하는 관련 법률, 규제 및 업계 표준을 준수하는 절차를 의미하며, 조직이 법적, 윤리적 경계 내에서 운영되고 있음을 확인함으로써 벌금 부과, 제재 및 평판 손상 위험을 줄입니다. 규정 준수 활동에는 관련 규정의 이해, 내부 통제 조치 수립, 감사 수행, 확인된 미준수 사항 해결을 위한 시정 조치 시행이 포함됩니다.

조직은 거버넌스, 위험 관리 및 규정 준수라는 세 가지 주요 구성 요소를 비즈니스 운영에 통합함으로써, 전반적인 성과를 높이고, 위험 노출을 줄이며, 이해관계자와의 신뢰를 구축할 수 있습니다.