エンタープライズの人事および財務データは、ビジネスの運営状況を理解するために不可欠です。しかし、それだけでは全体像を把握することはできません。人材と財務データがビジネスパフォーマンスにどのような影響を与えるかを理解するには、企業はそのデータをビジネスの他の部分と結び付ける必要があります。つまり、パイプラインを構築し、重複データを管理し、ビジネスコンテキストを再構築することを意味します。

本日、ラスベガスで開催されたWorkday Risingにおいて、WorkdayデータクラウドとSnowflakeのゼロコピーの双方向統合が一般提供されたことを発表できることを嬉しく思います。この統合により、Apache Iceberg™を介したネイティブなインバウンド共有を通じて、Workdayのセマンティックレイヤーをそのまま維持し、ソースでガバナンスを維持したまま、SnowflakeでWorkdayデータに直接アクセスできるようになります。これにより、人材データとその他のエンタープライズデータを組み合わせてアナリティクスやAIに活用できるようになります。また、財務データもまもなく追加される予定です。この双方向統合こそが、2つの優れたプラットフォームを単一のエンタープライズインテリジェンスシステムに変えるものです。

この統合が解決する課題

これまで、WorkdayデータをSnowflakeに取り込むには、レプリケーションパイプラインを構築する必要がありました。スケジュールに従って人事および財務データをコピーし、12〜24時間の遅延を許容し、そのパイプラインを正常に保つための継続的なオーバーヘッドを管理します。機密データの複製されたすべてのレコードは、Workdayのガバナンスモデルの外部に置かれ、コンプライアンスのリスクを増大させていました。

AIの信頼性は、それが利用するデータに依存します。古い人員データに基づいて推論するワークフォースエージェントや、古い一般元帳から作業する決算エージェントは、意思決定の瞬間に誤った答えを出します。エンタープライズAIには最新のデータが必要です。

ゼロコピー統合は、主要な記録システムへの、ほぼリアルタイムでガバナンスが効いた、セマンティックに富んだアクセスを提供するように設計されています。Workdayデータはインプレースでクエリされ、移動されることはありません。アクセスは組織、役職、レポートライン、予算権限によって動的に制御され、すべてのアクションにはソースで適用される監査証跡が伴います。ネイティブなSnowflakeテーブルに使用するのと同じ制御が適用されるため、Snowflakeに個別のガバナンスフレームワークを構築する必要はありません。

人材、財務、AIのための1つの基盤

本日から、お客様はSnowflake内のWorkdayのキュレーションされた人事オブジェクト（従業員、役職、給与データなど）への双方向のゼロコピーアクセスを利用できます。財務データもまもなく追加される予定です。

これらは生のデータベースエクスポートではありません。これらは、組織を運営するビジネスロジックを反映するようにモデル化された、Workdayの構成可能なセマンティックレイヤーをそのまま維持して到着します。エージェントとアナリストは、生の列名ではなく、ガバナンスが効いたビジネスコンセプトを使用して作業します。

Cortex Agents、Snowflake CoWork、およびSnowflakeアナリティクスレイヤーと組み合わせることで、どちらのプラットフォームも単独では持っていなかったものが作成されます。Workdayが所有する人材と財務のコンテキストと、Snowflakeが提供するAIおよびアナリティクスインフラストラクチャが、1つのガバナンスが効いた環境に統合されます。この統合は、現在AWSおよびGCPで利用可能です。

仕組み

Snowflake内のWorkdayデータ

SnowflakeでWorkdayデータにアクセスするには、Workdayテナントに接続するゼロコピーコネクタを作成し、WorkdayデータクラウドカタログをカタログリンクされたデータベースとしてSnowflakeにマウントします。その後、ETLパイプラインを構築したりデータをレプリケーションしたりすることなく、既存のSnowflakeアカウントからWorkdayデータクラウドテーブルをクエリします。ユースケースに応じて、SnowflakeでWorkdayデータにアクセスするには2つの方法があります。

Workdayデータレイク：データは、定義したリフレッシュスケジュールに従ってマテリアライズされます。カタログオブジェクトを選択して頻度を設定すると、残りはWorkdayが処理します。これは、ほぼリアルタイムの鮮度が要求されないアナリティクス、AIモデルトレーニング、およびレポート作成に適したパスです。