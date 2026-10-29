주방을 리모델링하고 있다고 가정해 보겠습니다. 그런데 리모델링 중에도 요리를 해야 한다면 어떻게 해야 할까요? 집 안 다른 곳에 임시 주방을 만들고, 공사가 진행되는 동안에도 그 집에서 계속 생활할 것입니다. 비즈니스도 마찬가지입니다.

병행 모델은 이 논리를 AI에 적용합니다. 작업을 동시에 실행되는 두 개의 트랙으로 나누는 방식입니다.

트랙 1은 AI 구현입니다. 90일 안에 입증할 수 있는 비즈니스 성과를 정하고, 이를 뒷받침하는 데이터를 찾아 구축을 시작합니다. 그 데이터는 완벽하지 않고, 분산되어 있으며, 원래 있던 시스템에 그대로 존재합니다. 어떤 엔진이 해당 데이터를 다루든 동일하게 적용되는 하나의 정책 계층을 사용해, 데이터가 있는 자리에서 거버넌스를 적용합니다. AI 워크로드는 오늘 바로 그 기반 위에서 실행됩니다.

트랙 2는 현대화입니다. 마이그레이션은 계속되고, 레거시 시스템은 통합되며, 파이프라인은 개선됩니다. 이 작업은 자체 일정과 자체 마일스톤에 따라 진행됩니다. 차이점은 이 작업이 더 이상 AI 구현을 가로막지 않는다는 점입니다. 마이그레이션이 완료되면 그 결과는 트랙 1에서 이미 구축한 것과 연결됩니다. 버려지는 것은 없고, 기다려야 하는 것도 없습니다.

두 트랙은 서로에게도 방향을 제시합니다. AI 워크로드가 실제 시스템 전반에서 실제로 가동되면 어떤 통합에 우선순위를 둬야 하는지, 어떤 레거시 플랫폼은 기다려도 되는지가 명확해집니다. 프로덕션 AI 사용 사례에서 나온 증거가 로드맵을 이끌고, 입증된 가치의 순서에 따라 현대화를 추진하게 됩니다.

이는 기존 투자의 가치를 확장합니다. 모든 플랫폼 결정, 모든 마이그레이션, 이미 구축된 모든 파이프라인은 계속 유효합니다. 병행 모델은 현재 보유한 것을 기반으로 일관된 거버넌스를 적용하면서도 지금 바로 성과를 제공합니다. eBook ‘Break the Sequence'에서는 이를 도약 전략이라고 부릅니다. 과거의 순차 모델이 만든 대기열은 건너뛰되, 필요한 작업 자체는 건너뛰지 않는 방식입니다.