キッチンのリフォームをしているとします。料理をする必要がある場合の対処法について考えてみます。別の場所に仮設のキッチンを作り、工事中もその家に住み続けます。ビジネスについても同じことが言えます。

並行モデルは、その論理をAIに適用します。作業を同時に実行される2つのトラックに分割します。

トラック1はAIの提供です。90日以内に証明できるビジネス成果を特定し、それをサポートするデータを見つけて構築を開始します。そのデータは不完全で分散しており、常に存在していたシステムに置かれています。どのエンジンがアクセスするかにかかわらず適用される1つのポリシーレイヤーを使用して、データが存在する場所でガバナンスを適用します。現在、AIワークロードはその基盤上で実行されています。

トラック2はモダナイゼーションです。移行が継続され、レガシーシステムが統合され、パイプラインが改善されます。この作業は、独自のマイルストーンを持つ独自のタイムラインで進行します。違いは、それがもはやAIの提供を妨げないことです。移行が完了すると、トラック1がすでに構築したものと接続されます。何も捨てられることはなく、何も待つ必要はありません。

2つのトラックは互いに情報を提供し合います。AIワークロードが実際のシステム全体で稼働すると、どの統合を優先すべきか、どのレガシープラットフォームを後回しにできるかが明確になります。本番環境のAIユースケースからの証拠がロードマップを導き、実証された価値の順にモダナイゼーションを行います。

これにより、既存の投資が拡大します。すべてのプラットフォームの決定、すべての移行、およびすでに構築されたすべてのパイプラインが有効に機能し続けます。並行モデルは、一貫してガバナンスを適用しながら、既存のものを基盤として構築し、今すぐ結果をもたらします。「Break the Sequence」では、これをリープフロッグ戦略と呼んでいます。作業をスキップすることなく、古いシーケンシャルモデルが作成したキューをスキップします。