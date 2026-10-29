Se è sbagliato pensare che la trasformazione debba essere completa prima di partire con l’AI, perché così tante grandi organizzazioni continuano a seguire questo approccio? La maggior parte delle aziende rientra in uno di tre archetipi.

I veterani della trasformazione. Hanno investito anni e capitali significativi nella trasformazione del proprio patrimonio dati. Hanno sentito la proposta del data warehouse, quella del data lake e quella del lakehouse. La proposta dell’AI può sembrare la stessa promessa riconfezionata. Ora si chiede di scegliere tra completare la trasformazione e iniziare con l’AI, ma entrambe le cose si possono fare insieme.

Chi parte da zero. Non ha ancora completato una trasformazione su larga scala e potrebbe sentirsi dire che l’organizzazione è indietro di anni. Questa diagnosi non considera un vantaggio importante: senza lo stesso debito tecnico e gli stessi costi irrecuperabili, i leader possono progettare per il panorama tecnologico di oggi, invece di riprodurre i modelli infrastrutturali del passato.

Il leader a metà mandato. Ha una strategia di AI e un mandato della leadership, ma è in ritardo con la trasformazione e questo blocca l’esecuzione. L’ostacolo sembra tecnico, ma si basa sull’idea che la piattaforma dati debba essere completa prima di poter iniziare con l’AI.

Queste organizzazioni partono da punti diversi, ma affrontano la stessa decisione. Continuare a considerare la trasformazione come prerequisito per l’AI, oppure portare avanti in parallelo l’implementazione dell’AI e la modernizzazione.