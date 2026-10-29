Attendre des données « prêtes » : le risque que les entreprises ne peuvent plus se permettre

J’ai régulièrement la même conversation, quels que soient le secteur, la taille de l’entreprise ou la région. Un dirigeant m’explique que son organisation investit depuis des années dans son infrastructure data. Un programme de transformation est en cours et l’équipe abat un travail considérable. Elle en tire une conclusion raisonnable : la transformation doit être achevée avant de pouvoir déployer l’IA.

Voici ce que je lui réponds : « Achevée », c’est un état que l’on n’atteint jamais. Attendre que le patrimoine data soit entièrement finalisé peut retarder la création de valeur que les organisations pourraient démontrer dès aujourd’hui.

Dans les grandes entreprises du monde entier, 97 % mènent des initiatives d’IA, mais seules 5 % estiment que leurs données sont prêtes à les prendre en charge. La plupart y voient une raison d’attendre. Mais les organisations qui prennent de l’avance en font un point de départ.

Le nouvel eBook de Snowflake, « Innover sans attendre », s’intéresse au principal frein à l’IA d’entreprise : la conviction que la transformation doit être achevée avant de pouvoir se lancer dans l’IA.