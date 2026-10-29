Nehmen wir an, Sie renovieren Ihre Küche. Was tun Sie, wenn Sie kochen müssen? Sie richten woanders eine provisorische Küche ein und wohnen weiterhin im Haus, während die Arbeiten stattfinden. Das Gleiche gilt für ein Unternehmen.

Das parallele Modell wendet diese Logik auf KI an. Es teilt die Arbeit in zwei Spuren auf, die gleichzeitig laufen.

Spur 1 ist die KI-Bereitstellung. Sie identifizieren ein Geschäftsergebnis, das Sie in 90 Tagen beweisen können, finden die Daten, die es unterstützen, und beginnen mit dem Aufbau. Diese Daten sind unvollkommen, verteilt und befinden sich in den Systemen, in denen sie immer waren. Sie verwalten sie dort, wo sie sich befinden, mit einer Richtlinienschicht, die unabhängig davon gilt, welche Engine darauf zugreift. KI-Workloads laufen heute auf diesem Fundament.

Spur 2 ist die Modernisierung. Migrationen werden fortgesetzt, Altlast-Systeme werden konsolidiert und Pipelines werden verbessert. Diese Arbeit verläuft nach ihrem eigenen Zeitplan, mit ihren eigenen Meilensteinen. Der Unterschied besteht darin, dass sie die KI-Bereitstellung nicht mehr blockiert. Wenn eine Migration abgeschlossen ist, verbindet sie sich mit dem, was Spur 1 bereits aufgebaut hat. Nichts wird weggeworfen und nichts muss warten.

Die beiden Spuren informieren sich auch gegenseitig. Wenn KI-Workloads über reale Systeme hinweg live sind, wird klar, welche Konsolidierungen Priorität verdienen und welche Altlast-Plattformen warten können. Sie modernisieren in der Reihenfolge des nachgewiesenen Werts, wobei Beweise aus Produktions-KI-Anwendungsfällen die Roadmap leiten.

Dies erweitert bestehende Investitionen. Jede Plattformentscheidung, jede Migration und jede bereits erstellte Pipeline bleibt im Spiel. Das parallele Modell baut auf dem auf, was Sie haben, wird konsistent verwaltet und liefert jetzt Ergebnisse. In „Break the Sequence“ nennen wir dies die Leapfrog-Strategie: das Überspringen der Warteschlange, die das alte sequentielle Modell geschaffen hat, ohne die Arbeit zu überspringen.