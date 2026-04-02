소셜 미디어 신호를 엔터프라이즈 인텔리전스로 전환하기: Viral Nation

지금 이 순간에도 소셜 미디어에서는 브랜드에 대한 고객의 감정을 담은 방대한 양의 비정형 데이터가 생성됩니다. 또한 브랜드 인식과 문화적 관련성은 플랫폼 전반에서 실시간으로 변화하고 있습니다. 인플루언서 콘텐츠는 측정 가능한 매출 영향으로 이어질 수 있으며, 마케팅 리더는 소셜 투자와 매출, 제품 성과, 수익성 간의 연계를 직접 입증해야 합니다.

하지만 브랜드는 소셜 데이터가 대량으로 유입되는 상황에서도, 대부분 이를 영업, 마케팅, 재무와 같은 엔터프라이즈 시스템과 연결하지 못하고 있습니다. 그 결과, 소셜 인사이트와 엔터프라이즈 실행 사이의 격차가 점점 더 커지고 있습니다.

소셜 인텔리전스 격차

소셜 데이터는 어디에나 있지만, 하나로 통합되는 경우는 드뭅니다. 브랜드는 해시태그, 캡션, 댓글, 참여 지표 등 다양한 감성 신호를 모니터링할 수 있지만, 대부분의 소셜 리스닝 도구는 해시태그나 캡션과 같은 표면적 텍스트 분석에 머무릅니다. 그러나 브랜드 언급의 60% 이상이 소셜 게시물의 오디오 또는 비디오 자체에 포함되어 있다는 점을 고려하면, 이는 브랜드에 중요한 사각지대로 작용합니다.

Viral Nation 같은 Snowflake 고객은 Snowflake Intelligence와 Snowflake Cortex AI 전체 제품군을 활용해 이러한 과제를 해결하고 있습니다. Viral Nation은 소셜 미디어 마케팅 분야의 글로벌 리더로, 독점 데이터, AI, 문화 인텔리전스를 기반으로 소셜 성과를 설계합니다.

Viral Nation의 Social AI 플랫폼은 Snowflake와 네이티브로 통합되어, 브랜드가 엔터프라이즈 데이터와 심층 크리에이터 인텔리전스를 연결하여, 통합된 기반에서 인사이트를 도출할 수 있도록 지원합니다. Viral Nation Cortex Knowledge Extension과 데이터 세트를 통해 Snowflake 고객은 내부 데이터와 소셜 및 인플루언서 인텔리전스를 매끄럽게 결합할 수 있습니다.

Viral Nation의 Social AI는 2,300만 개 이상의 크리에이터 게시물을 대상으로 프레임 단위의 비디오 및 오디오 분석을 수행하여, 시장에 영향을 미치는 주체를 실질적으로 파악할 수 있도록 지원합니다. 이러한 인사이트를 Snowflake 내 브랜드의 엔터프라이즈 데이터와 결합하면, 소셜 및 인플루언서 마케팅을 핵심 비즈니스 성과와 연결하는 데 도움이 됩니다.

Snowflake와 Viral Nation: ADWEEK의 Big Game Live Event에서 얻은 인사이트

연중 가장 큰 광고 이벤트에서 실시간 소셜 리스닝 인텔리전스를 구현하려면 무엇이 필요할까요?

Super Bowl, 일명 'Big Game'은 대규모 시청자를 끌어들이는 문화적 이벤트로, 실시간 통합 소셜 및 엔터프라이즈 인텔리전스를 요구합니다. Viral Nation과 Snowflake는 ADWEEK Big Game 라이브 이벤트에서 라이브 Pulse Check를 통해 이러한 역량을 입증했습니다.

Big Game과 함께 진행된 ADWEEK 주최 라이브 이벤트에서 Snowflake와 Viral Nation은 2026 Big Game 광고와 관련 소셜 대화를 각각 독립적으로 분석하고 공개된 소셜 대화와 크리에이터 반응을 실시간으로 추적했습니다. Snowflake Intelligence와 Viral Nation의 독점 데이터를 활용해 ADWEEK 진행자들은 표면적 분석을 넘어 브랜드의 문화적 관련성(culture quotient score)를 산출하고, 심층 감성 분석과 성과 지표를 도출할 수 있었습니다. 그 결과, 심층 데이터와 라이브 분석을 통해 실시간 문화 신호를 실행 가능한 엔터프라이즈급 의사 결정 인텔리전스로 전환했습니다.

격차 해소: 리스닝에서 의사 결정으로

Viral Nation 같은 AI 중심 소셜 인텔리전스 플랫폼은 기업이 표면적 모니터링을 심층 분석으로 전환하도록 지원합니다. 프레임 단위의 비디오 및 오디오 분석을 통해, 이제 브랜드는 텍스트나 태그가 없어도 콘텐츠에서 브랜드가 언급되거나 제품이 시각적으로 등장하는 시점을 감지할 수 있습니다. 또한 기존 대시보드 기반 분석에 반영되기 이전 단계에서, 디자인, 슬랭, 신규 제품 사용 사례 등 새로운 문화적 동향을 조기에 탐지할 수 있습니다.

소셜 인텔리전스가 엔터프라이즈 데이터와 통합되면, 브랜드는 다음과 같은 질문을 제기할 수 있습니다.

지난 30일 동안 인플루언서 감성은 어떻게 변화했으며, 매출에는 어떤 영향을 미쳤는가?

인플루언서들이 가장 많이 언급하는 스타일, 색상, 트렌드는 무엇이며, 이러한 흐름을 활용하기 위해 어떤 제품을 우선적으로 프로모션해야 하는가?

인플루언서들은 경쟁사 제품에 대해 무엇을 이야기하고 있으며, 향후 마케팅 캠페인에서 자사의 긍정적인 감성을 어떻게 강화할 수 있는가?

이는 엔터프라이즈 데이터에 기반한 차별화된 소셜 인텔리전스입니다.

엔터프라이즈 전반을 아우르는 통합 인텔리전스

통합된 엔터프라이즈 인텔리전스 계층은 브랜드가 시장 감성, 안전성은 물론 성과를 좌우하는 요인의 측정과 최적화까지 전반적으로 모니터링할 수 있도록 합니다. 사용자 생성 콘텐츠와 동향 분석을 통해 제품의 실제 사용 방식에 대한 인사이트는 물론, 파트너십과 출시 전략에 영향을 주는 새로운 문화적 흐름까지 포착할 수 있습니다.

한편, 마케팅 효과를 판단하는 데 필요한 영업, 재고, 마케팅 지출, 재무 데이터는 엔터프라이즈 내 레거시 시스템 전반에 분산되어 있는 경우가 많습니다. 이러한 분산 구조는 캠페인 최적화를 지연시키고 소셜 활동과 매출 영향 간의 직접적인 연결을 어렵게 만듭니다. 또한 소셜 감성을 매출 영향과 직접 연결하지 못하면, 캠페인 성과를 마진 제약과 연계해 분석할 수 없고 인플루언서 전략 역시 실제 수익 데이터를 기반으로 최적화할 수 없습니다.

강력한 데이터와 AI를 통해 이러한 내부 사일로를 해소하면, 유료 및 자발적 브랜드 언급을 매출 기여도와 직접적으로 연계할 수 있습니다. 이를 통해 조직은 사후적인 캠페인 분석에서 벗어나 선제적인 성과 설계로 전환할 수 있습니다.

소셜 인텔리전스를 위한 새로운 모델

광고 및 마케팅 팀은 방대한 소셜 데이터의 속도와 규모를 엔터프라이즈 의사 결정에 필요한 거버넌스와 신뢰성과 함께 해결해야 하는 과제에 직면해 있습니다.

이 지점에서 Snowflake Intelligence가 새로운 모델을 정의합니다.

소셜 리스닝을 독립적인 마케팅 도구로 다루는 대신, 팀은 통합된 거버넌스 환경에서 소셜 데이터와 엔터프라이즈 데이터를 함께 쿼리할 수 있습니다. 인사이트는 엔터프라이즈 시스템에 기반하며, 답변은 추적 가능하고 정의는 일관되게 유지되어, 통제를 유지한 상태에서 더 빠르게 실행할 수 있습니다.

Viral Nation과 같은 조직에게 이는 근본적인 변화입니다. 소셜 데이터는 클라이언트와 안전하게 공유할 수 있는 엔터프라이즈급 의사 결정 인텔리전스로 전환되며, 데이터 공유를 통해 직접 제공할 수 있습니다.

Viral Nation의 최고사업책임자(CCO)인 Nicholas Spiro는 “Snowflake는 비즈니스와 클라이언트를 대상으로 세 가지 핵심 워크로드인 데이터 공유, 데이터 준비, 인사이트 생산을 수행할 수 있도록 지원합니다.”라고 말합니다. “Snowflake 데이터 공유를 통해 당사의 독자적인 소셜 데이터 세트를 고객의 매출 데이터와 결합하여 소셜 활동의 ROI를 입증할 수 있습니다. 그 다음 데이터를 LLM 및 AI에 바로 활용할 수 있도록 준비하여, 당사와 클라이언트 모두가 인사이트를 도출할 수 있습니다. 그리고 Snowflake Intelligence를 활용해 데이터를 조직 전반에 확산시키고 비즈니스를 가속화하고 있습니다. 통합된 Snowflake 생태계는 운영 방식과 소셜 및 마케팅 캠페인 효과를 근본적으로 변화시켰습니다.”

소셜 신호를 지속 가능한 브랜드 임팩트로 전환하기

이제 브랜드는 소셜 데이터를 마케팅 전용 데이터 세트가 아니라, 엔터프라이즈에 필수적인 데이터로 다뤄야 합니다. 현대 브랜드 존재감을 정확하게 파악하려면 비디오, 오디오, 크리에이터 생태계를 포함한 다양한 데이터 소스를 분석해야 하며, 이러한 소스는 해시태그 기반 분석을 넘어서는 풍부한 인텔리전스를 제공합니다. 또한 소셜 리스닝이 경영진 수준에서 의미를 가지려면 매출 및 마진 의사 결정과 직접 연결되어야 합니다.

경쟁 우위는 통합된 인텔리전스를 안전하게, 일관되게 그리고 신속하게 실행하는 데서 결정됩니다. Snowflake Intelligence는 이를 현실로 만듭니다.

소셜 인텔리전스가 엔터프라이즈 데이터와 통합되면, 일상적인 대화부터 Big Game과 같은 대형 문화 이벤트를 둘러싼 반응까지 모든 온라인 순간이 측정 가능한 비즈니스 성과 동인으로 전환됩니다. Snowflake Intelligence는 분산된 신호를 거버넌스 기반의 엔터프라이즈 전반 인사이트로 전환해 광고 및 미디어 리더가 문화적 영향력을 지속적인 성장으로 전환할 수 있도록 지원합니다.

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