In ogni momento, le piattaforme social generano enormi volumi di dati non strutturati su come il pubblico percepisce i brand. La percezione del brand e la rilevanza culturale evolvono in tempo reale su tutte le piattaforme. I contenuti degli influencer possono avere un impatto misurabile sui ricavi e i leader marketing devono collegare direttamente gli investimenti nei social a vendite, prodotti e marginalità.

Eppure, nonostante l’enorme quantità di dati social disponibili, la maggior parte delle aziende fatica a integrarli con i sistemi aziendali come vendite, marketing e finanza. Il risultato è un divario crescente tra insight social e azione aziendale.

Il gap della social intelligence

I dati social sono ovunque, ma raramente unificati. I brand possono monitorare diversi elementi del sentiment, come hashtag, didascalie, commenti e metriche di engagement, ma la maggior parte degli strumenti di social listening si ferma a un’analisi testuale superficiale. Considerando che oltre il 60% delle menzioni di brand avviene nei contenuti audio o video dei post social, questo rappresenta un importante punto cieco per le aziende.

Clienti Snowflake come Viral Nation sfruttano la potenza di Snowflake Intelligence e dell’intera suite Snowflake Cortex AI per superare queste sfide. Viral Nation è un leader globale nel social media marketing e ottimizza le performance social grazie a dati proprietari, AI e intelligence culturale.

La sua piattaforma Social AI si integra nativamente con Snowflake, consentendo ai brand di collegare i dati aziendali a insight approfonditi sui creator e generare valore da una base dati unificata. Grazie alla Viral Nation Cortex Knowledge Extension e ai data set disponibili, i clienti Snowflake possono combinare facilmente i dati interni con l’intelligence social e degli influencer.

La Social AI di Viral Nation analizza frame per frame video e audio di oltre 23 milioni di contenuti dei creator, permettendo ai brand di monitorare davvero chi influenza il mercato. Integrati con i dati aziendali presenti in Snowflake, questi insight consentono di collegare il marketing social e degli influencer ai principali risultati di business.

Snowflake e Viral Nation: insight dall’evento live ADWEEK Big Game

Cosa serve davvero per attivare una social listening intelligence in tempo reale durante il più grande evento pubblicitario dell’anno?

Il Super Bowl, noto come “Big Game”, è un momento culturale globale che richiede un’intelligence unificata tra social e dati aziendali in tempo reale. Viral Nation e Snowflake hanno dimostrato questa capacità con Pulse Check live durante l’evento live ADWEEK Big Game.

Durante l’evento live organizzato da ADWEEK in concomitanza con il Big Game, Snowflake e Viral Nation hanno analizzato in modo indipendente le pubblicità del Big Game 2026 e le conversazioni social correlate, monitorando in tempo reale le conversazioni pubbliche e le reazioni dei creator. Sfruttando Snowflake Intelligence e i dati proprietari di Viral Nation, i relatori ADWEEK sono andati oltre l’analisi superficiale, calcolando la rilevanza culturale dei brand (culture quotient scores) e portando alla luce insight avanzati su sentiment e performance. Il risultato è stata un’analisi approfondita e in tempo reale, capace di trasformare segnali culturali immediati in intelligence decisionale concreta e di livello enterprise.

Chiudere il gap: dall’ascolto alle decisioni

Le piattaforme di social intelligence basate su AI come Viral Nation permettono alle aziende di passare dal monitoraggio superficiale a un’analisi approfondita. Grazie all’analisi frame per frame di video e audio, i brand possono rilevare quando i loro prodotti vengono menzionati o compaiono visivamente nei contenuti, anche senza testo o tag. Possono persino individuare trend culturali emergenti, come design, linguaggi o nuovi utilizzi dei prodotti, prima che emergano nei dashboard.

Quando la social intelligence si integra con i dati aziendali, i brand possono rispondere a domande come:

Come è evoluto il sentiment degli influencer negli ultimi 30 giorni e quale impatto ha avuto sulle vendite?

Quali stili, colori e trend stanno dominando le conversazioni degli influencer e quali prodotti dovrei promuovere per sfruttare questa ondata?

Cosa dicono gli influencer sui prodotti dei concorrenti e come posso valorizzare al meglio il sentiment positivo nel prossimo piano marketing?

Questa è social intelligence fondata sui dati aziendali.

Una visione completa dell’impresa

Un layer unificato di intelligence aziendale consente ai brand di monitorare tutto, dal sentiment di mercato e la sicurezza fino alla misurazione e ottimizzazione delle performance. I contenuti generati dagli utenti e l’analisi dei trend permettono di capire come i prodotti vengono realmente utilizzati e quali momenti culturali emergenti possono influenzare partnership e lanci.

Allo stesso tempo, dati su vendite, inventario, spesa marketing e finanza, fondamentali per valutare l’efficacia delle iniziative, sono spesso distribuiti su sistemi legacy. Questa frammentazione rallenta l’ottimizzazione delle campagne e rende difficile collegare direttamente le attività social ai ricavi. Se il sentiment social non è collegato direttamente all’impatto sulle vendite, non è possibile valutare le performance delle campagne rispetto ai margini né ottimizzare la strategia influencer basandosi su dati reali di ricavo.

Superare questi silos interni con strumenti avanzati di dati e AI consente di collegare direttamente le menzioni paid ed earned all’impatto sui ricavi. Questo permette di passare da un’analisi reattiva delle campagne a una vera ingegnerizzazione delle performance.

Un nuovo modello di social intelligence

I team marketing e advertising devono affrontare la sfida di gestire velocità e volume dei dati social garantendo al tempo stesso governance e affidabilità per decisioni aziendali.

È qui che Snowflake Intelligence cambia il paradigma.

Invece di trattare il social listening come uno strumento isolato, i team possono interrogare insieme dati social e aziendali in un ambiente unificato e governato. Gli insight sono radicati nei sistemi aziendali, le risposte sono tracciabili e le definizioni coerenti, permettendo di accelerare senza perdere il controllo.

Per realtà come Viral Nation, questo rappresenta un vero cambio di passo. I dati social diventano intelligence decisionale di livello enterprise, condivisibile in modo sicuro con i clienti e distribuibile tramite data sharing.

“Snowflake ci consente di gestire tre workload critici per il nostro business e per i nostri clienti: data sharing, preparazione dei dati e produzione di insight”, afferma Nicholas Spiro, Chief Commercial Officer di Viral Nation. “Grazie a Snowflake Data Sharing possiamo combinare i nostri data set social proprietari con i dati dei clienti, come quelli di vendita, per dimostrare il ritorno sull’investimento delle attivazioni social. Prepariamo poi i dati per renderli pronti per LLM e AI, così che chiunque, internamente o lato cliente, possa estrarre insight. Infine, sfruttando Snowflake Intelligence, democratizziamo i dati e acceleriamo il nostro business. L’ecosistema integrato Snowflake ha trasformato il nostro modo di operare e l’efficacia delle nostre campagne social e marketing”.

Trasformare i segnali social in impatto duraturo sul brand

Oggi i brand devono considerare i dati social come asset critici per l’impresa, non solo come dati marketing. Comprendere la presenza di un brand richiede l’analisi di video, audio ed ecosistemi dei creator, fonti molto più ricche di insight rispetto ai soli hashtag. E il social listening deve collegarsi direttamente a ricavi e marginalità per avere rilevanza a livello executive.

Il vantaggio competitivo sta nell’attivare intelligence unificata in modo sicuro, coerente e rapido. Snowflake Intelligence lo rende possibile.

Quando la social intelligence si integra con i dati aziendali, i momenti online, dalle conversazioni quotidiane al buzz su eventi come il Big Game, diventano driver di business misurabili. Snowflake Intelligence trasforma segnali frammentati in insight governati e condivisi a livello enterprise, permettendo ai leader di advertising e media di tradurre la rilevanza culturale in crescita sostenuta.

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