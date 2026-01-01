2026 데이터 동향:
광고, 미디어 및 엔터테인먼트
구성 가능성, AI 거버넌스, 자율 워크플로우가 주도하는 산업 혁신
광고, 미디어 및 엔터테인먼트 산업에서 에이전틱 AI, 구성 가능한 데이터 아키텍처, 거버넌스 중심 자동화로의 전환 흐름을 살펴보세요.
산업 전반의 운영 방식을 근본적으로 재편하는 구조적 전환이 진행되고 있습니다. AI 시스템이 실험 단계를 넘어 실제 운영 워크플로우로 확장되면서, 기업들은 의사 결정 방식과 데이터 연결 구조, 그리고 자동화가 확산되는 환경에서의 통제 방식을 새롭게 정의하고 있습니다. 분산된 프로세스는 점차 통합되고, 경직된 스택은 구성 가능한 아키텍처로 대체되며, 거버넌스는 점차 계약 기반으로 정립되고 있습니다.
이 eBook을 통해 다음 내용을 확인해 보세요.
분산된 워크플로우가 시스템 간 연계된 실행 구조로 통합되는 방식
구성 가능성이 현대 미디어 기업의 기본 운영 모델로 자리 잡은 이유
에이전틱 AI가 광고 구매 및 판매, 권리 관리, 측정 전반에서 통제 방식을 재정의하는 방법
거버넌스가 적용된 통합 데이터 파운데이션이 AI를 책임 있는 AI 확장에 중요한 이유
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