A todo momento, as plataformas de redes sociais geram enormes volumes de dados não estruturados sobre como o público percebe as marcas. E a percepção de marca e a relevância cultural estão mudando em tempo real em todas as plataformas. O conteúdo de influenciadores pode gerar impacto mensurável na receita, e os líderes de marketing precisam conectar seus investimentos em redes sociais diretamente a resultados de vendas, produtos e margens.

Mas, embora as marcas sejam inundadas com dados sociais, a maioria tem dificuldade em conectá-los a sistemas empresariais como vendas, marketing e finanças. O resultado é uma lacuna crescente entre o insight social e a ação empresarial.

A lacuna na inteligência social

Os dados sociais estão em todo lugar, mas raramente são unificados. Embora as marcas possam monitorar diversos elementos de sentimento, como hashtags, legendas, comentários e métricas de engajamento, a maioria das ferramentas de social listening se limita à análise superficial de texto (hashtag ou legenda). Mas, considerando que mais de 60% das menções a marcas estão no próprio áudio ou vídeo de uma publicação em redes sociais, isso se torna um ponto cego significativo para as marcas.

Clientes da Snowflake como a Viral Nation estão aproveitando o poder do Snowflake Intelligence e de todo o conjunto Snowflake Cortex AI para resolver esses desafios. A Viral Nation é líder global em marketing em redes sociais, impulsionando a performance social por meio de dados proprietários, IA e inteligência cultural.

Sua plataforma Social AI se integra nativamente à Snowflake, permitindo que as marcas conectem dados empresariais a uma inteligência profunda sobre criadores e gerem insights a partir de uma base unificada. Por meio da Viral Nation Cortex Knowledge Extension e de conjuntos de dados, os clientes da Snowflake podem combinar facilmente dados internos com inteligência social e de influenciadores.

O Social AI da Viral Nation realiza análise quadro a quadro de vídeo e áudio em mais de 23 milhões de publicações de criadores, permitindo que as marcas acompanhem de perto quem está influenciando o mercado. Combinados com os dados empresariais de uma marca no Snowflake, esses insights podem ajudar a conectar o marketing social e de influenciadores a resultados de negócios essenciais.

Snowflake e Viral Nation: Insights do evento ao vivo Big Game da ADWEEK

O que é preciso para executar inteligência de social listening ao vivo durante o maior momento publicitário do ano?

O Super Bowl (comumente chamado de "Big Game"), um momento cultural amplamente acompanhado, exige inteligência social e empresarial unificada em tempo real. A Viral Nation e a Snowflake demonstraram essa capacidade com Pulse Checks ao vivo durante o evento ao vivo Big Game da ADWEEK.

Durante o evento ao vivo organizado pela ADWEEK em paralelo ao Big Game, a Snowflake e a Viral Nation realizaram análises independentes dos anúncios do Big Game 2026 e das conversas sociais ao redor, monitorando conversas publicamente disponíveis e reações de criadores em tempo real. Utilizando o Snowflake Intelligence e os dados proprietários da Viral Nation, os apresentadores da ADWEEK puderam ir além da análise superficial para calcular a relevância cultural das marcas (culture quotient scores) e apresentar análise de sentimento aprofundada e métricas de performance. O resultado foi uma análise profunda de dados ao vivo, ajudando a traduzir sinais culturais em tempo real em inteligência de decisão acionável e de nível empresarial.

Fechando a lacuna: Do monitoramento à tomada de decisão

Plataformas de inteligência social com IA em primeiro plano, como a Viral Nation, ajudam as empresas a evoluir do monitoramento superficial para a análise aprofundada. Com análise quadro a quadro de vídeo e áudio, as marcas agora conseguem detectar quando são mencionadas ou quando seus produtos aparecem visualmente em conteúdos, mesmo sem texto ou tags. Essas plataformas também podem identificar tendências culturais emergentes (como designs, gírias ou usos inusitados de produtos) antes que elas apareçam nos dashboards.

Quando a inteligência social é unificada com dados empresariais, as marcas podem fazer perguntas como:

Como o sentimento dos influenciadores evoluiu nos últimos 30 dias e qual é o impacto nas vendas?

Quais estilos, cores e tendências os influenciadores mais comentam, e quais dos meus produtos devo promover para aproveitar essa onda?

O que os influenciadores estão dizendo sobre os produtos dos meus concorrentes e como posso potencializar nosso próprio sentimento positivo na próxima campanha de marketing?

Esta é uma inteligência social única, fundamentada em dados empresariais.

Conhecimento empresarial abrangente

Uma camada unificada de inteligência empresarial ajuda as marcas a monitorar tudo, desde o sentimento de mercado e a segurança até a mensuração e a otimização do que impulsiona a performance. O conteúdo gerado por usuários e a análise de tendências revelam insights sobre como os produtos estão sendo usados na prática e sobre momentos culturais emergentes que podem influenciar parcerias e lançamentos.

Enquanto isso, os dados de vendas, estoque, gastos de marketing e finanças que ajudam a determinar a eficácia do marketing costumam estar dispersos em sistemas herdados dentro de uma empresa. Essa fragmentação retarda a otimização de campanhas e dificulta a conexão direta entre a atividade social e o impacto na receita. E se o sentimento social não puder ser vinculado diretamente ao impacto nas vendas, a performance das campanhas não poderá ser analisada em relação às restrições de margem, e a estratégia de influenciadores não poderá ser otimizada com base em dados reais de receita.

Eliminar esses silos internos com ferramentas poderosas de dados e IA ajuda a garantir que as menções pagas e orgânicas à marca sejam diretamente vinculadas ao impacto na receita. Isso move as organizações da análise reativa de campanhas para a engenharia proativa de performance.

Um novo modelo de inteligência social

As equipes de publicidade e marketing enfrentam o desafio de conciliar a velocidade e o volume dos dados sociais com a governança e a confiança exigidas pelas decisões empresariais.

É aí que o Snowflake Intelligence transforma o modelo.

Em vez de tratar o social listening como uma ferramenta de marketing isolada, as equipes podem consultar dados sociais e empresariais juntos em um ambiente unificado e governado. Os insights são fundamentados em sistemas empresariais, as respostas são rastreáveis e as definições são consistentes, ajudando as equipes a agir com mais agilidade sem perder o controle.

Para organizações como a Viral Nation, isso representa uma mudança significativa. Os dados sociais se tornam inteligência de decisão de nível empresarial, que pode ser compartilhada com segurança com clientes e até entregue por meio de data sharing.

"O Snowflake nos permite realizar três workloads essenciais para nosso negócio e nossos clientes: data sharing, preparação de dados e produção de insights", disse Nicholas Spiro, Chief Commercial Officer da Viral Nation. "Por meio do Snowflake Data Sharing, podemos colaborar com nossos conjuntos de dados sociais proprietários combinados com os dados de nossos clientes, como dados de vendas, para comprovar o retorno sobre o investimento (ROI) em ativações sociais. Em seguida, preparamos os dados para que estejam prontos para LLMs e IA, garantindo que qualquer pessoa em nosso negócio ou em nossos clientes consiga extrair insights deles. Depois, utilizando o Snowflake Intelligence, conseguimos democratizar nossos dados e potencializar nosso negócio. O ecossistema integrado da Snowflake transformou nossa forma de operar e a eficácia de nossas campanhas sociais e de marketing."

Transformando sinais sociais em impacto sustentável para a marca

As marcas precisam tratar os dados sociais como essenciais para o negócio, e não apenas como um conjunto de dados de marketing. Compreender a presença moderna de uma marca exige a análise de vídeo, áudio e ecossistemas de criadores, fontes que contêm muito mais inteligência do que apenas hashtags. E o social listening precisa se conectar diretamente às decisões de receita e margem para ter relevância no nível executivo.

A vantagem competitiva está em ativar a inteligência unificada com segurança, consistência e velocidade. O Snowflake Intelligence torna isso possível.

Quando a inteligência social é unificada com dados empresariais, momentos online fugazes, desde conversas cotidianas até a repercussão em torno de grandes eventos culturais como o Big Game, tornam-se impulsionadores de negócios mensuráveis. O Snowflake Intelligence transforma sinais fragmentados em insights governados e de alcance empresarial, permitindo que líderes de publicidade e mídia convertam relevância cultural em crescimento sustentável.

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