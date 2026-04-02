ソーシャルメディアプラットフォームでは、オーディエンスがブランドに対してどのように感じているかに関連する膨大な量の非構造化データが常に生成されています。そして、ブランドに対する認識や文化的な関連性は、プラットフォーム全体でリアルタイムに変化しています。インフルエンサーのコンテンツは測定可能な収益への影響をもたらす可能性があり、マーケティングリーダーには、ソーシャルへの投資を売上、製品の成果、利益率の成果に直接結び付けることが求められています。

しかし、ブランドはソーシャルデータに溢れている一方で、多くのブランドはそのデータを営業、マーケティング、財務などのエンタープライズシステムに結び付けることに苦労しています。その結果、ソーシャルインサイトとエンタープライズのアクションとの間のギャップが拡大しています。

ソーシャルインテリジェンスのギャップ

ソーシャルデータは至る所に存在しますが、統合されていることは稀です。ブランドは、ハッシュタグ、キャプション、コメント、エンゲージメントメトリクスなど、センチメントのさまざまな要素を監視できますが、ほとんどのソーシャルリスニングツールは、表面的なテキスト分析（ハッシュタグやキャプション）にとどまっています。しかし、ブランドへの言及の60%以上がソーシャルメディアに投稿された音声や動画自体に含まれていることを考慮すると、これはブランドにとって大きな盲点となります。

Viral NationなどのSnowflakeのお客様は、Snowflake IntelligenceとSnowflake Cortex AIスイート全体の能力を活用して、これらの課題を解決しています。Viral Nationはソーシャルメディアマーケティングのグローバルリーダーであり、専有データ、AI、カルチュラルインテリジェンスを通じてソーシャルパフォーマンスをエンジニアリングしています。

同社のSocial AIプラットフォームはSnowflakeとネイティブに統合されており、ブランドはエンタープライズデータを詳細なクリエイターインテリジェンスと接続し、統合された基盤からインサイトを生成できます。Viral NationのCortexナレッジ拡張とデータセットを通じて、Snowflakeのお客様は内部データをソーシャルおよびインフルエンサーのインテリジェンスとシームレスに組み合わせることができます。

Viral NationのSocial AIは、2,300万件を超えるクリエイターの投稿全体でフレーム単位の動画および音声分析を実行し、ブランドが市場に影響を与えている人々の動向を正確に把握できるようにします。これらのインサイトをSnowflake内のブランドのエンタープライズデータと組み合わせることで、ソーシャルおよびインフルエンサーマーケティングを主要なビジネス成果に結び付けることができます。

SnowflakeとViral Nation：ADWEEKのBig Gameライブイベントからのインサイト

1年で最大の広告イベントの期間中に、ライブのソーシャルリスニングインテリジェンスを実行するには、実際に何が必要でしょうか。

広く視聴される文化的なイベントであるスーパーボウル（NFLの優勝決定戦。一般に「Big Game」と呼ばれます）では、リアルタイムで統合されたソーシャルおよびエンタープライズインテリジェンスが求められます。Viral NationとSnowflakeは、ADWEEKのBig Gameライブイベント中のライブPulse Checkでこの機能を実証しました。

Big Gameと並行して開催されたADWEEK主催のライブイベントにおいて、SnowflakeとViral Nationは2026年のBig Gameの広告とそれを取り巻くソーシャル上の会話の独自分析を実施し、公開されているソーシャル上の会話とクリエイターの反応をリアルタイムで追跡しました。ADWEEKのプレゼンターは、Snowflake IntelligenceとViral Nationの専有データを活用することで、表面的な分析を超えてブランドの文化的関連性（カルチャー指数スコア）を計算し、詳細なセンチメント分析とパフォーマンスメトリクスを提示することができました。その結果、詳細なデータとライブ分析が得られ、リアルタイムの文化的シグナルを、実用的なエンタープライズグレードの意思決定インテリジェンスに変換するのに役立ちました。

ギャップの解消：リスニングから意思決定へ

Viral NationなどのAIファーストのソーシャルインテリジェンスプラットフォームは、企業が表面的な監視から詳細な分析へと移行するのを支援します。フレーム単位の動画および音声分析により、ブランドはテキストやタグがなくても、自社のブランドが言及されたり、自社の製品がコンテンツ内に視覚的に表示されたりしたことを検出できるようになりました。さらに、新たな文化的トレンド（デザイン、スラング、独自の製品ユースケースなど）がダッシュボードに表示される前に検出するのにも役立ちます。

ソーシャルインテリジェンスがエンタープライズデータと統合されると、ブランドは次のような質問を投げかけることができます。

過去30日間のインフルエンサーのセンチメントの傾向はどのようなもので、売上にはどのような影響があるでしょうか。

インフルエンサーが最も話題にしているスタイル、色、トレンドは何でしょうか。また、この波に乗るために自社のどの製品をプロモーションすべきでしょうか。

インフルエンサーは競合他社の製品について何と言っているでしょうか。また、今後のマーケティングキャンペーンで自社に関するポジティブなセンチメントを最大限に活用するにはどうすればよいでしょうか。

これは、エンタープライズデータに基づいた独自のソーシャルインテリジェンスです。

包括的なエンタープライズナレッジ

統合されたエンタープライズインテリジェンスレイヤーにより、ブランドは市場のセンチメントや安全性から、パフォーマンスを促進する要因の測定と最適化まで、あらゆることを監視できます。ユーザー生成コンテンツとトレンド分析により、製品が実際にどのように使用されているか、またパートナーシップや立ち上げに影響を与える可能性のある新たな文化的な動きについてのインサイトが得られます。

一方、マーケティングの有効性を判断するのに役立つ売上、在庫、マーケティング支出、財務のデータは、エンタープライズ内のレガシーシステムに分散していることがよくあります。このような断片化はキャンペーンの最適化を遅らせ、ソーシャルアクティビティを収益への影響に直接結び付けることを困難にします。また、ソーシャルセンチメントを売上への影響に直接結び付けることができない場合、利益率の制約に照らしてキャンペーンのパフォーマンスを分析したり、実際の収益データに基づいてインフルエンサーストラテジーを最適化したりすることはできません。

強力なデータとAIツールを使用してこれらの内部サイロを打破することで、ペイドメディアおよびアーンドメディアのブランドへのメンションが収益への影響に直接結び付くようになります。これにより、組織は受動的なキャンペーン分析からプロアクティブなパフォーマンスエンジニアリングへと移行できます。

ソーシャルインテリジェンスの新しいモデル

広告およびマーケティングチームは、ソーシャルデータの速度と量を、エンタープライズの意思決定に必要なガバナンスと信頼性と両立させるという課題に直面しています。

そこで、Snowflake Intelligenceがこのモデルを変革します。

チームは、ソーシャルリスニングをスタンドアロンのマーケティングツールとして扱うのではなく、統合されガバナンスが効いた環境内で、ソーシャルデータとエンタープライズデータを一緒にクエリできます。インサイトはエンタープライズシステムに基づいており、回答は追跡可能で、定義は一貫しているため、チームはコントロールを維持しながら迅速に行動できるようになります。

Viral Nationのような組織にとって、これは大きな進歩です。ソーシャルデータは、クライアントとセキュアに共有し、データ共有を通じて提供することもできる、エンタープライズグレードの意思決定インテリジェンスになります。

「Snowflakeにより、私たちのビジネスと顧客にとって重要な3つのワークロード、すなわちデータシェアリング、データ準備、インサイトの生成を達成できます」と、Viral NationのChief Commercial OfficerであるNicholas Spiro氏は述べています。「Snowflakeデータシェアリングを通じて、独自のソーシャルデータセットを販売データなどの顧客のデータと連携させ、ソーシャルアクティベーションのROIを証明できます。その後、社内の誰もが、あるいはクライアントがそこからインサイトを抽出できるように、データをLLMおよびAIで活用できる状態に整えます。そして、Snowflake Intelligenceを活用することで、データを民主化し、ビジネスを大幅に強化することができます。統合されたSnowflakeエコシステムは、私たちの事業運営と、ソーシャルおよびマーケティングキャンペーンの有効性を変革しました」

ソーシャルシグナルを持続的なブランドインパクトに変える

現在、ブランドはソーシャルデータを単なるマーケティング専用のデータセットとしてではなく、エンタープライズにとって不可欠なものとして扱う必要があります。モダンなブランドプレゼンスを理解するには、ハッシュタグ単体よりも多くのインテリジェンスを保持するソースである、動画、音声、クリエイターのエコシステムを分析する必要があります。また、ソーシャルリスニングがエグゼクティブレベルで重要視されるためには、収益や利益率の意思決定に直接結びつく必要があります。

競争上の優位性は、統合されたインテリジェンスをセキュアに、一貫して、かつ迅速に活性化することで決まります。Snowflake Intelligenceはそれを可能にします。

ソーシャルインテリジェンスがエンタープライズデータと統合されると、日常の会話からビッグゲームのような文化的な巨大イベントに関する議論まで、オンライン上のつかの間の瞬間が、測定可能なビジネス推進要因になります。Snowflake Intelligenceは、断片化されたシグナルをガバナンスの効いたエンタープライズ規模のインサイトに変換し、広告およびメディアのリーダーが文化的な関連性を持続的な成長へと転換できるようにします。

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