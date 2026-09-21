Prima è arrivata l’enterprise search. Poi sono arrivati i copilot. Ora siamo nell’era dell’impresa agentica, in cui l’AI va oltre il semplice rispondere a domande, arrivando a eseguire attivamente flussi di lavoro, attivare decisioni e operare in autonomia su più sistemi. Ma gli agenti valgono quanto il contesto in cui operano e, senza dati aziendali governati e cross-domain, anche gli agenti più intelligenti non bastano. Snowflake è nella posizione ideale per portare il control plane agentico necessario a trasformare tutta questa intelligenza in azione.

Man mano che l’AI diventa più capace, le partnership diventano ancora più importanti. Nessuna singola azienda può sviluppare ogni modello, ogni applicazione verticale o ogni flusso di lavoro specifico per settore. L’impresa agentica sarà invece costruita da un ecosistema di partner. I partner sono il modo in cui la piattaforma Snowflake affronta risultati concreti per i clienti in settori, aree geografiche e casi d’uso che nessuna azienda potrebbe affrontare da sola.

Investire capitali concreti nel successo dei partner

Un membro del board Snowflake, Teresa Briggs, lo ha affermato chiaramente agli inizi di quest’anno: stiamo passando da “partner attorno al business” a “partner dentro la strategia”. È un impegno sostenuto da capitali concreti.

Gli investimenti nei partner Snowflake sono cresciuti in modo significativo, più che raddoppiando dal FY 2024. Si tratta di una scommessa strategica: i partner che sviluppano con Snowflake oggi sono quelli che definiranno i risultati dell’enterprise AI per gli anni a venire.

Per sostenere questa scommessa, stiamo lanciando l’aggiornamento più completo della Snowflake Partner Network (SPN) degli ultimi anni.

Cosa stiamo cambiando e perché è una scommessa reciproca

I miglioramenti del programma SPN si concentrano su tre elementi essenziali per ogni partner per vincere nell’era agentica: la capacità di sviluppare soluzioni differenziate, gli strumenti per andare sul mercato in modo efficace e la struttura per scalare.

Le modifiche al programma in vigore dal 2 novembre 2026, riportate di seguito, riflettono una scommessa reciproca. Snowflake investe più capitali, comarketing e supporto alle vendite, richiedendo al contempo ai partner di raggiungere uno standard più elevato, che includa l’adozione di Snowflake CoCo, Snowflake CoWork e Cortex AI. Questo allineamento è pensato per generare risultati eccezionali per i clienti.

Sviluppare: più risorse, maggiore impatto

Stiamo ampliando le risorse a disposizione dei partner per sviluppare soluzioni differenziate, contribuendo ad accelerare i tempi di consegna, aumentare i tassi di conversione e ridurre i tempi di valutazione.

Per garantire un successo costante in tutti i progetti dei clienti, stiamo standardizzando l’uso di Snowflake CoCo per i partner AI Data Cloud Services, supportato da una nuova CoCo Foundational Accreditation, in modo che i tuoi team abbiano accesso a competenze pratiche. Abbiamo inoltre ampliato i crediti demo e di sviluppo fino a 5x per i partner Services e esteso la scadenza dei crediti da mensile ad annuale, offrendoti la flessibilità di sviluppare, testare e dimostrare il valore secondo le tue tempistiche.

Per segnalare la maturità rispetto all’impresa agentica, i partner Elite AI Data Cloud Product devono integrare le funzionalità di Cortex AI e completare la Ready Tech Validation, con il supporto opzionale del Build Foundational Course, consigliato per lo sviluppo delle competenze del team. Siamo entusiasti di vedere come queste risorse aggiuntive alimenteranno la crescita dei nostri partner e porteranno valore ai nostri clienti comuni.

Go-to-market: le audience che contano

Stiamo rafforzando la nostra infrastruttura di comarketing per supportare i partner in ogni fase del ciclo di vita, dal lancio iniziale all’esecuzione della strategia go-to-market. Lavorando con Snowflake, i partner ottengono un palcoscenico globale per mostrare la propria esperienza direttamente ai clienti enterprise.

I partner suddivisi per livello (tier) potranno beneficiare degli Snowflake Partner Awards e di una presenza ad alta visibilità ai principali eventi Snowflake. Questi partner possono inoltre pubblicare contenuti cobranded come case study dei clienti, blog e social, collegando il proprio brand alle nostre audience più importanti.

L’obiettivo è semplice: Quando sviluppi qualcosa di impattante su Snowflake, vogliamo aiutarti a raggiungere la nostra audience per condividere quel valore. Non vediamo l’ora di amplificare le tue storie e celebrare insieme i nostri successi condivisi sul palcoscenico globale.

Scalare: un framework globale che riflette le realtà regionali

Gli ecosistemi enterprise non funzionano allo stesso modo in ogni mercato, per questo abbiamo evoluto la nostra struttura di livelli globale per includere zone regionali. Questo aggiornamento crea una situazione di parità, consentendo ai partner internazionali di accedere ai massimi vantaggi del programma utilizzando metriche adattate alle loro regioni specifiche.

L’opportunità dell’impresa agentica è globale, e ogni partner dovrebbe disporre della piattaforma e del supporto necessari per sviluppare una practice di successo su Snowflake. Questo nuovo framework riflette il nostro impegno a venirti incontro ovunque tu sia e ad aiutarti a scalare secondo le tue esigenze.

L’impatto

L’impatto di questi miglioramenti è già evidente in tutto il nostro ecosistema. Ad esempio, il partner Elite Services CitiusTech ha utilizzato Snowflake CoCo per accelerare una migrazione enterprise per una grande compagnia di assicurazioni sanitarie. Dhaval Shah, CEO di CitiusTech, osserva che l’utilizzo di CoCo ha ridotto il tempo di refactoring dei processi da tre-cinque giorni a sole due-quattro ore, riducendo la tempistica complessiva da 7,5 a 2,5 mesi.

Allo stesso modo, John Messina, Head of Revenue di Hex, racconta: “Collaborare con Snowflake per integrare Cortex AI Functions nei nostri flussi di lavoro agentici è stato un vero punto di svolta. Abbiamo visto risultati immediati instradando senza interruzioni prompt analitici complessi verso Snowflake, con un attrito di configurazione quasi nullo per gli utenti: Oltre 30 account cliente hanno adottato Cortex AI Functions nelle prime due settimane, avviandoci verso un incremento dei consumi a sette cifre. Il team Snowflake propone in modo proattivo idee creative e fuori dagli schemi che ci aiutano a migliorare l’esperienza del prodotto, incrementando al tempo stesso in modo diretto il consumo di warehouse e token ad alto valore.”1

Costruire il futuro insieme

L’impresa agentica sta prendendo forma proprio ora in tutti i settori. Snowflake è orgogliosa di fornire la piattaforma sottostante, investimenti dedicati nel programma e comarketing per contribuire ad accelerare il time to value. Ti invitiamo a contribuire con la tua expertise verticale, le tue capacità uniche e le relazioni di fiducia con i clienti, per offrire insieme risultati straordinari ai nostri clienti comuni.

Sei già partner Snowflake? Partecipa al nostro webinar in diretta del 16 settembre (APJ) o del 17 settembre (AMS ed EMEA) per saperne di più sugli aggiornamenti del programma SPN. Registrati subito.

Consulta tutti i miglioramenti del programma nel portale SPN. I nuovi vantaggi e requisiti entrano in vigore il 2 novembre 2026.

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