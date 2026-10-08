Snowflake는 Amazon Web Services(AWS) 오클랜드 리전 배포 환경에 대해 뉴질랜드 정보 보안 매뉴얼(NZISM)을 기준으로 한 독립적인 서드 파티 평가를 완료했습니다. 이번 평가를 통해 해당 환경이 뉴질랜드 정부의 Restricted 등급 통제 요건에 부합함을 확인했습니다.

뉴질랜드 정부 기관이 서비스 제공을 개선하고 보안 통제를 강화하며 충분한 정보에 기반해 더 빠르게 의사 결정을 내리려면 데이터의 가치를 온전히 활용하는 것이 필수적입니다. 레거시 환경을 현대화하고 급증하는 민감 정보를 관리해야 하는 정부 기관에는 안전한 분석과 거버넌스가 적용된 협업, 운영 규모 확장을 모두 지원하는 플랫폼이 필요합니다.

이번 NZISM 평가 완료로 Snowflake는 뉴질랜드 정부의 Restricted 보안 요건에 부합하는 서비스가 필요한 기관을 한층 효과적으로 지원할 수 있게 되었습니다. 이번 평가는 해당 지역에서 풍부한 평가 경험을 갖춘 독립 서드 파티 보증 기관이 수행했으며, NZISM에 명시된 요건을 기준으로 Snowflake의 통제 체계를 검증했습니다.

NZISM 평가는 정부 고객의 조달 및 배포 프로세스를 간소화합니다. 보호 보안 요건(PSR)에 따라 각 정부 기관은 운영 승인(ATO)을 부여하기 전에 자체적으로 자격 인증 및 인가(C&A) 프로세스를 완료해야 합니다. Snowflake 플랫폼 수준의 통제에 대해 검증된 독립 평가결과가 제공되므로, 기관은 시간이 많이 드는 풀스택 인프라 감사를 직접 수행할 필요가 없습니다. 각 기관의 CISO와 수석 평가자는 통제 항목 매핑과 위험 관련 문서를 포함한 Snowflake의 평가 자료(artifacts)를 신뢰하고 활용할 수 있으며, 그만큼 자체 구성과 통합 검토에 집중할 수 있습니다. 그 결과 C&A 기간이 크게 단축되며, 인가 기관은 잔여 리스크 관리에 대한 확신을 바탕으로 ATO를 더 신속하게 발급할 수 있습니다.

정부 기관에 주는 의미

이번 성과는 뉴질랜드 공공 부문 워크로드에 대한 Snowflake의 기존 지원 역량을 한층 강화합니다. AWS 기반 Snowflake가 Restricted 등급 평가를 완료함에 따라, 기관은 이 플랫폼에서 폭넓은 AI 및 데이터 워크로드 요구 사항을 지원할 수 있습니다. 주요 활용 영역은 다음과 같습니다.

데이터 통합: 시스템 전반에 흩어진 데이터를 통합해 분석과 보고에 필요한 더 완전한 운영 현황 파악

안전한 데이터 공유 및 협업: 불필요한 데이터 이동이나 중복 없이 안전하게 데이터 공유 및 협업 실현

의사 결정 고도화: 거버넌스가 적용된 데이터에서 신뢰할 수 있는 적시 인사이트를 도출해 의사 결정 개선

AI 및 고급 분석 지원: 안전하고 규정 준수를 뒷받침하는 데이터 파운데이션 기반의 AI 및 고급 분석

효율적인 확장: 현대 공공 부문 워크로드에 필요한 탄력성과 성능을 바탕으로 효율적인 규모 확장

정부 기관의 안전한 혁신을 위한 설계

Snowflake 플랫폼은 다양한 환경 전반에서 강력한 보안, 거버넌스, 상호운용성을 제공해 조직이 데이터를 적극적으로 활용할 수 있도록 설계되었습니다. Snowflake를 활용하면 사일로화된 데이터를 통합하고, 거버넌스가 적용된 데이터를 안전하게 공유하며, 클라우드와 지역을 아우르는 단일 플랫폼 경험에서 다양한 분석 워크로드를 지원할 수 있습니다.

정부 기관은 이러한 플랫폼을 기반으로 당면한 운영 과제와 장기적인 디지털 트랜스포메이션 목표를 모두 추진할 수 있습니다. Snowflake는 안전한 데이터 액세스와 현대적인 협업 및 분석 기능을 결합해 공공 부문 조직이 민감 데이터를 활용하여 실질적인 성과를 창출하도록 지원합니다.

AI 신뢰와 규정 준수를 위한 지속적인 투자

Restricted 등급의 NZISM 평가 완료는 보안에 대한 Snowflake의 지속적인 노력과 공공 부문 고객에게 필요한 통제 체계 및 보증을 제공하겠다는 의지를 보여 줍니다. 또한 SOC 1 Type 2, SOC 2 Type 2, ISO 27001, PCI DSS 등 국제적으로 인정받는 인증 및 검증과 일부 배포 환경의 IRAP 및 FedRAMP를 포함하는 Snowflake의 광범위한 규정 준수 체계를 더욱 강화합니다.

정부 기관이 의사 결정과 서비스 제공을 개선하기 위해 AI를 점점 더 많이 활용하면서, 국민의 신뢰와 데이터 무결성을 유지하는 일이 무엇보다 중요해지고 있습니다. Snowflake의 규정 준수 프레임워크에는 인공지능 경영 시스템 표준인 ISO 42001 자격 인증도 포함되어 있습니다. 덕분에 기관은 AI 안전성, 공정성, 책임성에 대해 공인된 표준이 뒷받침하는 Snowflake 플랫폼에서 AI 혁신을 안심하고 활용할 수 있습니다.

“NZISM Restricted 등급 평가 완료는 뉴질랜드 공공 부문 고객에게 매우 중요한 이정표입니다. 이제 정부 기관은 자국 내 데이터 보안과 혁신 중 하나를 선택할 필요가 없습니다. Snowflake는 분산된 데이터를 통합하고, 엔터프라이즈급 AI를 배포하며, 확신을 갖고 의사 결정을 개선하는 데 필요한 안전한 기반을 제공합니다.” —Glenn Powell, Snowflake 글로벌 공공 부문 수석 전문가

시작하기

Snowflake는 확장성, 거버넌스, 협업을 위해 설계된 플랫폼에서 공공 부문 조직이 데이터를 안전하게 통합, 연계, 분석, 공유할 수 있도록 지원합니다. Snowflake 보안 및 규정 준수 프로그램에 대해 자세히 알아보려면 Snowflake Security Hub를 방문하세요.