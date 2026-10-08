Snowflakeは、Amazon Web Services（AWS）のAucklandリージョンでの展開に関して、ニュージーランド情報セキュリティマニュアル（NZISM）に基づく独立したサードパーティ評価を完了し、ニュージーランド政府のRestrictedレベルの制御要件に準拠していることが確認されたことを発表します。

ニュージーランドの政府機関にとって、サービスの提供を改善し、セキュリティ制御を強化し、より迅速で情報に基づいた意思決定を可能にするためには、データの価値を最大限に引き出すことが不可欠です。政府機関がレガシー環境をモダナイズし、増大する機密情報を管理する中で、セキュアなアナリティクス、ガバナンスの効いたコラボレーション、および運用規模をサポートするプラットフォームが必要とされています。

このNZISM評価の完了により、Snowflakeは、ニュージーランド政府のRestrictedセキュリティ要件に準拠したサービスを必要とする政府機関をサポートするための体制をさらに強化しました。この評価は、同リージョンでの評価実施に経験を持つ独立したサードパーティの保証プロバイダーによって実施され、NZISMで特定された要件に照らしてSnowflakeの制御が評価されました。

NZISM評価により、政府機関の顧客における調達および展開プロセスが合理化されます。Protective Security Requirements（PSR）に基づき、政府機関は運用許可（ATO）を付与する前に、独自の認定および認証（C&A）プロセスを完了する必要があります。Snowflakeのプラットフォームレベルの制御に関する検証済みの独立した評価を提供することで、政府機関はフルスタックのインフラストラクチャ監査を実施する時間のかかる作業を回避できます。政府機関のCISOや主任評価者は、制御マッピングやリスクドキュメントなどのSnowflakeの評価成果物を自信を持って活用し、独自の構成や統合に集中することができます。これにより、C&Aのスケジュールが大幅に短縮され、認定機関は残留リスクの管理に大きな自信を持って、より迅速にATOを発行できるようになります。

政府機関にもたらす意味

このマイルストーンは、ニュージーランドにおける官公庁・公的機関のワークロードに対するSnowflakeの既存のサポートを基盤としています。AWS上のSnowflakeがRestrictedレベルで評価されたことで、政府機関はプラットフォームを使用して、以下を含む幅広いAIおよびデータワークロードのニーズをサポートできます。

システム間で断片化したデータを統合し、分析やレポート作成のためのより包括的な運用状況を構築する

不必要なデータの移動や重複を伴わずに、セキュアデータシェアリングとコラボレーションを可能にする

ガバナンスの効いたデータから得られる信頼性の高いタイムリーなインサイトにより、意思決定を改善する

セキュアでコンプライアンスをサポートするデータファウンデーション上で、AIおよび高度なアナリティクスをサポートする

モダナイズされた官公庁・公的機関のワークロードに必要な伸縮性とパフォーマンスを備え、効率的にスケールする

セキュアな政府のイノベーションのために設計

Snowflakeのプラットフォームは、環境全体にわたる堅牢なセキュリティ、ガバナンス、および相互運用性の機能を備え、組織がデータを活用できるように設計されています。Snowflakeにより、お客様はサイロ化したデータを統合し、ガバナンスの効いたデータをセキュアに共有し、クラウドや地域を越えたシングルプラットフォームのエクスペリエンスから多様な分析ワークロードをサポートできるようになります。

政府機関のお客様にとって、これは、目先の運用上の優先事項と長期的なデジタルトランスフォーメーションの目標の両方をサポートするプラットフォーム上に構築できることを意味します。セキュアなデータアクセスとモダンなコラボレーションおよびアナリティクス機能を組み合わせることで、Snowflakeは官公庁・公的機関のチームが機密データを実用的な成果に変えるのを支援します。

AIの信頼性とコンプライアンスへの継続的な投資

RestrictedレベルでのNZISM評価の完了は、セキュリティに対するSnowflakeの継続的な取り組みと、官公庁・公的機関の顧客が必要とする制御と保証を提供してサポートするというコミットメントを強調するものです。また、これは、SOC 1 Type 2、SOC 2 Type 2、ISO 27001、PCI DSS、および一部の展開におけるIRAPやFedRAMPなど、世界的に認められた認定や証明を含む、Snowflakeのより広範なコンプライアンス体制に基づいています。

政府機関が意思決定やサービスの提供を強化するためにAIを使用する機会が増える中、公共の信頼とデータの整合性を維持することが最も重要です。Snowflakeのコンプライアンスフレームワークには、人工知能マネジメントシステムに関するISO 42001規格の認定も含まれており、これらの機能がAIの安全性、公平性、アカウンタビリティに関する認められた規格に裏付けられていることを理解した上で、政府機関は当社のプラットフォーム上でAIのイノベーションを自信を持って活用できます。

「NZISM Restricted評価の完了は、ニュージーランドの官公庁・公的機関の顧客にとって重要なマイルストーンです。政府機関はもはや、国内でのデータセキュリティとイノベーションのどちらかを選択する必要はありません。Snowflakeは、断片化したデータを統合し、エンタープライズ対応のAIを展開し、自信を持って意思決定を改善するために必要なセキュアな基盤を提供しています」—Snowflake、Global Public Sector担当Industry Principal、Glenn Powell氏

使用を開始する

Snowflakeは、官公庁・公的機関が、規模、ガバナンス、コラボレーションを考慮して設計されたプラットフォーム上で、データを安全に統合、分析、共有できるよう支援します。Snowflakeのセキュリティおよびコンプライアンスプログラムの詳細については、Snowflake Security Hubをご覧ください。