Snowflake è orgogliosa di annunciare di aver completato una valutazione indipendente di terze parti rispetto al New Zealand Information Security Manual (NZISM) per il proprio deployment nella regione Amazon Web Services (AWS) di Auckland, confermando l’allineamento con i requisiti di controllo di livello Restricted del governo neozelandese.

Per le agenzie governative neozelandesi, sfruttare pienamente il valore dei dati è essenziale per migliorare l’erogazione dei servizi, rafforzare i controlli di sicurezza e consentire un processo decisionale più rapido e informato. Man mano che le agenzie modernizzano gli ambienti legacy e gestiscono volumi crescenti di informazioni sensibili, hanno bisogno di una piattaforma che supporti analisi dei dati sicura, collaborazione governata e scalabilità operativa.

Con il completamento di questa valutazione NZISM, Snowflake è nella posizione migliore per supportare le agenzie che richiedono servizi conformi ai requisiti di sicurezza di livello Restricted del governo neozelandese. La valutazione, condotta da un fornitore di assurance indipendente di terze parti con esperienza nella conduzione di valutazioni nella regione, ha analizzato i controlli Snowflake rispetto ai requisiti identificati nell’NZISM.

La valutazione NZISM semplifica il processo di procurement e deployment per i clienti governativi. In base ai Protective Security Requirements (PSR), le agenzie devono completare il proprio processo di certificazione e accreditamento (C&A) prima di concedere un’autorizzazione a operare (ATO). Fornendo una valutazione verificata e indipendente dei controlli a livello di piattaforma Snowflake, le agenzie evitano lo sforzo dispendioso in termini di tempo di condurre audit dell’infrastruttura a tutti i livelli. I CISO delle agenzie e i lead assessor possono sfruttare con sicurezza gli artefatti di valutazione di Snowflake, inclusi mapping dei controlli e documentazione dei rischi, per concentrarsi sulle proprie configurazioni e integrazioni. Questo accelera notevolmente le tempistiche di C&A, consentendo alle autorità di accreditamento di rilasciare ATO più rapidamente e con maggiore sicurezza nella gestione del rischio residuo.

Cosa significa per le agenzie governative neozelandesi

Questo traguardo si basa sul supporto già offerto da Snowflake ai workload del settore pubblico in Nuova Zelanda. Con Snowflake su AWS valutato al livello Restricted, le agenzie possono utilizzare la piattaforma per supportare un’ampia gamma di esigenze di data workload e AI, tra cui:

Unificare i dati frammentati tra i sistemi per creare un quadro operativo più completo per l’analisi e il reporting

Abilitare Secure Data Sharing e la collaborazione in sicurezza, senza movimenti o duplicazioni superflue dei dati

Migliorare il processo decisionale con insight affidabili e puntuali ricavati da dati governati

Supportare l’AI e l’analisi avanzata dei dati su una data foundation sicura e conforme alle normative

Scalare in modo efficiente con l’elasticità e le prestazioni necessarie per i workload moderni del settore pubblico

Progettata per un’innovazione sicura nella pubblica amministrazione

La piattaforma Snowflake è progettata per aiutare le organizzazioni a mobilitare i propri dati con solide funzionalità di sicurezza, governance e interoperabilità in tutti gli ambienti. Snowflake consente ai clienti di unificare i dati in silos, condividere in sicurezza dati governati e supportare diversi workload analitici da un’unica esperienza di piattaforma, tra cloud e aree geografiche.

Per i clienti del settore pubblico, questo significa che gli enti possono sviluppare su una piattaforma che supporta sia le priorità operative immediate sia gli obiettivi di trasformazione digitale di lungo periodo. Combinando accesso sicuro ai dati con moderne funzionalità di collaboration e analisi dei dati, Snowflake aiuta i team del settore pubblico a trasformare i dati sensibili in risultati concreti.

Un investimento continuo nella fiducia nell’AI e nella compliance

Il completamento della valutazione NZISM al livello Restricted conferma l’impegno costante di Snowflake per la sicurezza e per il supporto ai clienti del settore pubblico con i controlli e le garanzie di cui hanno bisogno. Si basa inoltre sulla più ampia postura di conformità di Snowflake, che include certificazioni e attestazioni riconosciute a livello globale come SOC 1 Type 2, SOC 2 Type 2, ISO 27001, PCI DSS e, in alcuni deployment selezionati, IRAP e FedRAMP.

Dato che le agenzie governative utilizzano sempre più l’AI per migliorare il processo decisionale e l’erogazione dei servizi, mantenere la fiducia pubblica e l’integrità dei dati è fondamentale. Il framework di conformità di Snowflake include anche la certificazione allo standard ISO 42001 per i sistemi di gestione dell’intelligenza artificiale, che consente alle agenzie di sfruttare con sicurezza le innovazioni dell’AI sulla nostra piattaforma, sapendo che queste funzionalità sono supportate da standard riconosciuti per la sicurezza, l’equità e la responsabilità dell’AI.

“Il completamento della valutazione NZISM Restricted è un traguardo fondamentale per i nostri clienti del settore pubblico in Nuova Zelanda. Le agenzie non devono più scegliere tra sicurezza dei dati onshore e innovazione. Snowflake offre la data foundation sicura necessaria per unificare i dati frammentati, implementare un’AI pronta per l’enterprise e migliorare il processo decisionale con sicurezza.” — Glenn Powell, Industry Principal, Global Public Sector, Snowflake

Come iniziare

Snowflake aiuta le organizzazioni del settore pubblico a unificare, integrare, analizzare e condividere i dati in modo sicuro su una piattaforma progettata per scalabilità, governance e collaborazione. Per saperne di più sul programma di sicurezza e conformità di Snowflake, visita Snowflake Security Hub.