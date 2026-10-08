Snowflake ist stolz darauf, bekannt geben zu können, dass es eine unabhängige Bewertung durch Dritte gemäß dem New Zealand Information Security Manual (NZISM) für seine Bereitstellung in der Region Auckland von Amazon Web Services (AWS) abgeschlossen hat, was die Übereinstimmung mit den Kontrollanforderungen der neuseeländischen Regierung für die Stufe „Restricted“ bestätigt.

Für neuseeländische Regierungsbehörden ist die Erschließung des vollen Werts von Daten unerlässlich, um die Servicebereitstellung zu verbessern, Sicherheitskontrollen zu stärken und eine schnellere, fundiertere Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Da Behörden Altlast-Umgebungen modernisieren und wachsende Mengen sensibler Informationen verwalten, benötigen sie eine Plattform, die sichere Analytics, kontrollierte Zusammenarbeit und operative Skalierbarkeit unterstützt.

Mit dem Abschluss dieser NZISM-Bewertung ist Snowflake besser positioniert, um Behörden zu unterstützen, die Dienste benötigen, die auf die Restricted-Sicherheitsanforderungen der neuseeländischen Regierung abgestimmt sind. Die Bewertung, die von einem unabhängigen, in der Region erfahrenen Drittanbieter für Qualitätssicherung durchgeführt wurde, evaluierte die Kontrollen von Snowflake anhand der identifizierten Anforderungen im NZISM.

Die NZISM-Bewertung optimiert den Beschaffungs- und Bereitstellungsprozess für Regierungskund:innen. Gemäß den Protective Security Requirements (PSR) müssen Behörden ihren eigenen Zertifizierungs- und Akkreditierungsprozess (C&A) abschließen, bevor sie eine Betriebsgenehmigung (Authority to Operate, ATO) erteilen. Durch die Bereitstellung einer verifizierten, unabhängigen Bewertung der Kontrollen auf Plattformebene von Snowflake vermeiden Behörden den Zeitaufwand für die Durchführung von Full-Stack-Infrastruktur-Audits. CISOs und leitende Prüfer:innen von Behörden können die Bewertungsartefakte von Snowflake, einschließlich Kontrollzuordnungen und Risikodokumentation, vertrauensvoll nutzen, um sich auf ihre eigenen Konfigurationen und Integrationen zu konzentrieren. Dies beschleunigt den C&A-Zeitplan enorm und ermöglicht es den Akkreditierungsbehörden, ATOs schneller und mit größerem Vertrauen in das Management von Restrisiken auszustellen.

Was dies für Behörden bedeutet

Dieser Meilenstein baut auf der bestehenden Unterstützung von Snowflake für Workloads im öffentlichen Sektor in Neuseeland auf. Da Snowflake auf AWS auf der Stufe „Restricted“ bewertet wurde, können Behörden die Plattform nutzen, um eine breite Palette von KI- und Daten-Workload-Anforderungen zu unterstützen, darunter:

Vereinheitlichung fragmentierter Daten über Systeme hinweg, um ein vollständigeres operatives Bild für Analysen und Berichte zu erstellen

Ermöglichung von Secure Data Sharing und Zusammenarbeit ohne unnötige Datenverschiebung oder -duplizierung

Verbesserung der Entscheidungsfindung mit vertrauenswürdigen, zeitnahen Erkenntnissen aus kontrollierten Daten

Unterstützung von KI und fortschrittlichen Analytics auf einer sicheren und Compliance-unterstützenden Datengrundlage

Effiziente Skalierung mit der Elastizität und Performance, die für moderne Workloads im öffentlichen Sektor erforderlich sind

Entwickelt für sichere Regierungsinnovationen

Die Plattform von Snowflake wurde entwickelt, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Daten mit robusten Sicherheits-, Governance- und Interoperabilitätsfunktionen über verschiedene Umgebungen hinweg zu mobilisieren. Snowflake ermöglicht es Kund:innen, Datensilos zu vereinheitlichen, kontrollierte Daten sicher zu teilen und vielfältige analytische Workloads über eine einzige Plattformumgebung über Clouds und Regionen hinweg zu unterstützen.

Für Regierungskund:innen bedeutet dies, dass Behörden auf einer Plattform aufbauen können, die sowohl unmittelbare operative Prioritäten als auch längerfristige Ziele der digitalen Transformation unterstützt. Durch die Kombination von sicherem Datenzugriff mit modernen Funktionen für Zusammenarbeit und Analytics hilft Snowflake Teams im öffentlichen Sektor, sensible Daten in praktische Ergebnisse umzuwandeln.

Eine kontinuierliche Investition in KI-Vertrauen und Compliance

Der Abschluss der NZISM-Bewertung auf der Stufe „Restricted“ unterstreicht das anhaltende Engagement von Snowflake für Sicherheit und für die Unterstützung von Kund:innen im öffentlichen Sektor mit den Kontrollen und der Sicherheit, die sie benötigen. Es baut auch auf der breiteren Compliance-Haltung von Snowflake auf, die weltweit anerkannte Zertifizierungen und Bescheinigungen wie SOC 1 Typ 2, SOC 2 Typ 2, ISO 27001, PCI DSS und in ausgewählten Bereitstellungen IRAP und FedRAMP umfasst.

Da Regierungsbehörden zunehmend KI einsetzen, um die Entscheidungsfindung und Servicebereitstellung zu verbessern, ist die Aufrechterhaltung des öffentlichen Vertrauens und der Datenintegrität von größter Bedeutung. Das Compliance-Framework von Snowflake umfasst auch die Zertifizierung nach dem Standard ISO 42001 für künstliche Intelligenz-Managementsysteme, sodass Behörden KI-Innovationen auf unserer Plattform vertrauensvoll nutzen können, in dem Wissen, dass diese Funktionen durch anerkannte Standards für KI-Sicherheit, Fairness und Verantwortlichkeit gestützt werden.

„Der Abschluss der NZISM-Restricted-Bewertung ist ein entscheidender Meilenstein für unsere neuseeländischen Kund:innen im öffentlichen Sektor. Behörden müssen sich nicht mehr zwischen Onshore-Datensicherheit und Innovation entscheiden. Snowflake bietet eine sichere Grundlage, die erforderlich ist, um fragmentierte Daten zu vereinheitlichen, unternehmensfähige KI bereitzustellen und die Entscheidungsfindung mit Zuversicht zu verbessern.“ – Glenn Powell, Industry Principal, Global Public Sector, Snowflake

Erste Schritte

Snowflake hilft Unternehmen im öffentlichen Sektor, Daten auf einer Plattform, die für Skalierung, Governance und Zusammenarbeit entwickelt wurde, sicher zu vereinheitlichen, zu integrieren, zu analysieren und zu teilen. Um mehr über das Sicherheits- und Compliance-Programm von Snowflake zu erfahren, besuchen Sie den Snowflake Security Hub.