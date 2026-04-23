Snowflake Intelligence: 개인 업무 에이전트로 답변을 실행으로 전환

매일 아침, 비즈니스 사용자는 비슷한 루틴으로 하루를 시작합니다. 여러 도구를 열고, 최신 보고서를 기다리고, 어제 필요했던 수치를 얻기 위해 분석가에게 연락한 뒤에야 비로소 의미 있는 실행에 나설 수 있습니다. 도구도 있고 데이터도 있지만, 이를 하나로 연결해 실제 성과로 이어지게 하는 연결고리는 부족합니다. Snowflake Intelligence는 바로 이 간극을 메웁니다.

최신 업데이트를 통해 Snowflake Intelligence는 이제 모든 비즈니스 사용자를 위한 개인화된 업무 에이전트로 진화했습니다. 이 에이전트는 각 사용자가 데이터에 어떻게 액세스하고 인사이트를 도출하며, 기존에 사용하는 도구 전반에서 어떻게 실행으로 이어가는지를 학습합니다.

Snowflake Intelligence는 비즈니스 사용자가 데이터 전반에 대해 질문하고 실행할 수 있는 단일 환경을 제공합니다. 이 개인화된 업무 에이전트는 비즈니스 컨텍스트에 기반한 결과를 생성하며, 사용자가 엔터프라이즈 데이터에 대한 공통된 이해를 형성하도록 지원합니다.

비즈니스 사용자는 거버넌스가 적용된 통합을 통해 실제 업무가 이루어지는 시스템 전반에서 직접 작업을 수행할 수 있습니다. MCP 커넥터(GA 예정)는 Gmail, Google Calendar, Google Docs, Jira, Salesforce, Slack과 직접 연결되어 워크플로우를 벗어나지 않고도 실행할 수 있도록 지원합니다. 또한 새로운 Snowflake Intelligence iOS 모바일 앱(퍼블릭 프리뷰)과 응답 지연 시간에 대한 성능 개선을 통해서는 업무가 이루어지는 어디에서든 빠르고 사용 가능한 경험을 제공합니다. Cortex Agents 기반으로 구동되는 Snowflake Intelligence는 이미 엔터프라이즈 데이터를 저장하는 동일한 플랫폼 위에서 실행되며, 동일한 거버넌스 정책이 적용됩니다. 신뢰할 수 있고 거버넌스가 적용된 환경 내에서 실험 단계에서 실제 비즈니스 성과 창출로 전환할 수 있는 것입니다.

이러한 새로운 기능을 바탕으로 Snowflake Intelligence는 읽기 전용 인사이트 중심 모델에서 실행 중심 모델로 전환되며, 에이전틱 엔터프라이즈를 위한 제어 영역을 구축하려는 Snowflake 전략의 핵심 기반을 형성합니다.