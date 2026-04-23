Snowflake Intelligence: dalle risposte all’azione con il tuo agente di lavoro personale

Fig 3: Skills: automatizzare workflow end‑to‑end dall’insight all’esecuzione

Basato su dati enterprise governati

La capacità di collegare gli insight all’azione dipende dalla fiducia, e questa fiducia deriva da dove opera l’intelligenza.

Snowflake Intelligence viene eseguito direttamente sulla piattaforma che già ospita i dati enterprise. Applica lo stesso modello di governance su cui le organizzazioni fanno affidamento oggi, inclusi RBAC, policy a livello di riga e data masking. Ogni risposta riflette i dati che l’utente è autorizzato a vedere e ogni azione viene eseguita entro i confini definiti dagli amministratori. Budget controls (GA) offrono visibilità centralizzata sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale e consentono ai team di gestire i costi a livello di singolo team o workflow. Identity provider integration (GA), inclusi Okta e Microsoft Entra ID tramite SCIM, consente alle organizzazioni di effettuare il provisioning degli utenti aziendali su larga scala senza configurare manualmente i singoli account Snowflake. Chi usa solo Snowflake Intelligence accede al layer di intelligence senza visibilità su Snowsight o sulle interfacce SQL, mantenendo l’esperienza pertinente al proprio ruolo.

È una differenza significativa rispetto agli strumenti di intelligenza artificiale general purpose. Snowflake Intelligence combina accesso governato ai sistemi esterni e accesso diretto all’intero patrimonio dati dell’organizzazione. Ogni azione viene eseguita nel rispetto delle policy definite. Ogni interazione è completamente verificabile e questa verificabilità è ciò che consente all’intelligenza artificiale di passare dalla sperimentazione alla produzione.

Analisi più approfondite con Deep Research

Non a tutte le domande si può rispondere con una singola interrogazione. Alcune richiedono di collegare segnali tra più sistemi per far emergere relazioni che non sono visibili in un singolo set di dati.

Deep Research (public preview a breve) estende Snowflake Intelligence proprio per questi scenari. Esegue analisi in più passaggi tra silos di dati, sintetizzando i risultati in un report strutturato e completo di citazioni, che spiega cosa sta succedendo, perché e cosa fare dopo. Dove una interrogazione standard restituisce una sola risposta, Deep Research esegue più agenti in parallelo, analizzando insieme dati strutturati, contenuti non strutturati e contesto esterno, per rispondere alle complesse domande “perché” che in genere richiedono giorni di lavoro interfunzionale. Questo completa la profondità puntuale, in un singolo passaggio, di extended thinking con un contesto più ampio e multi-source su tutto il patrimonio dati dell’organizzazione.

Un team di prodotto che analizza il churn si chiede perché uno specifico segmento di clientela stia abbandonando a un tasso superiore al previsto. Deep Research analizza simultaneamente dati di utilizzo, ticket di supporto, feedback e interazioni di vendita, facendo emergere i fattori che contribuiscono in ordine di importanza e fornendo raccomandazioni su cui il team può agire subito.