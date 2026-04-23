Snowflake Intelligence: de respostas a ações com seu agente de trabalho pessoal
Toda manhã, os usuários empresariais começam o dia da mesma forma: abrindo várias ferramentas, aguardando relatórios atualizados e pedindo a um analista um número que precisavam ontem para tomar decisões relevantes. As ferramentas e os dados existem. Mas nada os conecta nem ajuda a avançar. O Snowflake Intelligence muda isso.
Com as atualizações mais recentes, o Snowflake Intelligence é agora um agente de trabalho personalizado para cada usuário empresarial, capaz de aprender como cada pessoa acessa seus dados, extrai insights e age nas ferramentas que já utiliza.
O Snowflake Intelligence oferece aos usuários empresariais um único lugar para fazer perguntas sobre seus dados e agir. Esse agente de trabalho personalizado gera resultados fundamentados no contexto do negócio e ajuda os usuários a construir um entendimento compartilhado dos dados corporativos.
Os usuários empresariais podem operar diretamente nos sistemas onde o trabalho acontece por meio de integrações governadas: Conectores MCP (GA em breve) que se conectam diretamente ao Gmail, Google Calendar, Google Docs, Jira, Salesforce e Slack, permitindo que os usuários ajam sem sair do fluxo de trabalho. O novo app móvel iOS do Snowflake Intelligence (versão preliminar pública) e as melhorias de performance na latência de resposta garantem uma experiência ágil e disponível onde quer que o trabalho aconteça. Com tecnologia do Cortex Agents, o Snowflake Intelligence opera na mesma plataforma que já armazena os dados corporativos e é governado pelas mesmas políticas que os protegem. Eles podem evoluir da experimentação para resultados reais de negócio, tudo dentro de um ambiente confiável e governado.
Com as novas funcionalidades, o Snowflake Intelligence representa uma mudança de insights somente leitura para ações concretas, a base da visão mais ampla da Snowflake: tornar-se o plano de controle da empresa agêntica.
“A Snowflake fornece a base de dados e inteligência por trás da AI Catalyst Stack da Capita, permitindo-nos reunir dados operacionais fragmentados e fornecer insights em tempo real, em linguagem natural, nos contact centers de serviços públicos que operamos e nos contact centers do setor privado que ajudamos a transformar. Com o Snowflake Intelligence, estamos acelerando a tomada de decisões, reduzindo a sobrecarga operacional e gerando eficiências significativas para nossos clientes e para nossas próprias operações. Ao mesmo tempo, a Snowflake nos ajuda a implantar IA com segurança e com a governança adequada em serviços altamente regulamentados e voltados ao cidadão, onde desempenho, conformidade e confiança são essenciais."
Sameer Vuyyuru
Uma interface única para inteligência e ação corporativas
Na escala corporativa, o problema mais difícil não é a inteligência em si. O verdadeiro desafio é o contexto. Os agentes falham não por falta de inteligência, mas porque não têm contexto suficiente sobre o seu negócio, seus dados e sua situação específica. O Snowflake Intelligence opera onde seus dados mais importantes já residem, de modo que cada resposta é fundamentada no que realmente acontece no seu negócio, usando seus modelos semânticos e os significados que sua organização já definiu.
O Snowflake Intelligence oferece uma única interface conversacional que abrange todo o data estate corporativo. O agente determina automaticamente onde buscar informações: dados estruturados em tabelas do Snowflake, conteúdo não estruturado como documentos e transcrições, ou sistemas externos conectados por meio de conectores MCP. Os usuários não precisam saber como o sistema está estruturado ou onde os dados estão. Basta perguntar, e o agente resolve o restante.
Imagine como isso funciona para um líder de vendas se preparando para uma revisão semanal de forecast. Hoje, esse processo envolve abrir vários dashboards, exportar relatórios e sinalizar manualmente negociações em risco. Com o Snowflake Intelligence, tudo se transforma em uma única conversa:
"Quais negociações têm maior probabilidade de escorregar neste trimestre?" O agente analisa os dados do pipeline, as tendências de engajamento e identifica negociações com momentum em queda, explicando os fatores que contribuem para isso.
"Elabore follow-ups para as cinco contas em maior risco." O agente gera emails personalizados usando notas do CRM, resumos de reuniões e histórico da conta.
"Publique o resumo no canal de vendas." O agente envia diretamente para o Slack (GA em breve).
O que antes exigia coordenação entre um CRM, um cliente de email e um analista agora acontece em uma única conversa, em minutos.
Figura 1: Conectores MCP para conectar dados e agir em todos os sistemas
“Com o Snowflake Intelligence, nossas equipes em mais de 1.600 localidades podem usar linguagem natural para compreender melhor o desempenho operacional e acessar insights em tempo real sem depender de analistas. Isso está acelerando a tomada de decisões e promovendo um alinhamento mais forte em toda a empresa, com base em uma única fonte de dados governados. Olhando para o futuro, o Cortex Code está nos ajudando a construir e escalar agentes de IA para impulsionar o crescimento das vendas e melhorar a disponibilidade da frota, aprimorando a forma como operamos no dia a dia.”
Tony Leopold
De respostas a resultados em fluxos de trabalho do dia a dia
A diferença entre respostas e resultados fica mais evidente quando aplicada à amplitude do trabalho diário em todas as áreas.
Considere um analista financeiro investigando uma variação orçamentária. Ele pergunta: "Por que as despesas operacionais aumentaram no Nordeste no último trimestre?"
O agente rastreia a variação entre centros de custo, faturas de fornecedores e períodos. Ele:
Identifica o fator de custo específico.
Apresenta um detalhamento por linha de item.
Explica o contexto em linguagem simples.
O analista então pede ao agente que gere um resumo para a liderança e notifique o setor de compras. Ambas as etapas são concluídas em segundos. Da investigação à comunicação, tudo em um único fluxo de trabalho.
Os insights podem ser visualizados, salvos e compartilhados como Artifacts (GA em breve), outputs reutilizáveis e interativos que preservam os dados subjacentes, o SQL e o contexto. Os Artifacts permitem compartilhar descobertas dentro do Snowflake Intelligence. Uma análise se torna um recurso compartilhado e dinâmico que os colegas podem ampliar e refinar juntos, com os controles de governança intactos.
Figura 2: De respostas a resultados: Transformando análises em fluxos de trabalho acionáveis e compartilhados
Os usuários podem otimizar ainda mais esses fluxos de trabalho com Skills (GA em breve). Uma Skill transforma uma tarefa repetível em um fluxo de trabalho reutilizável que qualquer usuário pode acionar com um único prompt. Preparar-se para uma reunião com cliente, consultar dados de consumo e gerar um briefing podem ser definidos uma única vez e acionados com uma única solicitação. Um resumo executivo semanal, um relatório de risco de pipeline e uma sequência de follow-up baseada em transcrições de reuniões podem ser automatizados e compartilhados com toda a equipe.
O mesmo padrão se aplica às operações. Um gerente de operações pergunta: "Há algum risco de estoque esta semana?" O agente verifica os níveis de estoque, os prazos de entrega dos fornecedores e os cronogramas logísticos. Ele identifica uma possível escassez em uma linha de produtos e explica a causa raiz. O próximo passo do gerente:
"Escalar para o fornecedor." Feito.
"Abrir um ticket no Jira para a equipe de logística." Feito.
Ambas as ações são executadas dentro dos limites de governança. Nenhuma coordenação manual entre sistemas é necessária.
Figura 3: Skills: Automatizando fluxos de trabalho de ponta a ponta, do insight à execução
Fundamentado em dados corporativos governados
A capacidade de conectar insights a ações depende de confiança, e essa confiança vem de onde a inteligência opera.
O Snowflake Intelligence opera diretamente na plataforma que já armazena os dados corporativos. Ele aplica o mesmo modelo de governança em que as organizações já confiam, incluindo controles de acesso baseados em função, políticas em nível de linha e mascaramento de dados. Cada resposta reflete os dados que o usuário está autorizado a visualizar, e cada ação é executada dentro dos limites definidos pelos administradores. Controles de orçamento (GA) oferecem visibilidade centralizada sobre o uso de IA e permitem que as equipes gerenciem custos no nível de equipe ou fluxo de trabalho. Integração com provedor de identidade (GA), incluindo Okta e Microsoft Entra ID via SCIM, permite que as organizações aprovisione usuários empresariais em escala sem configurar contas individuais no Snowflake manualmente. Os usuários exclusivos do Snowflake Intelligence têm acesso à camada de inteligência sem visibilidade das interfaces do Snowsight ou SQL, mantendo a experiência relevante para sua função.
Essa é uma distinção importante em comparação com ferramentas de IA de uso geral. O Snowflake Intelligence combina acesso governado a sistemas externos com acesso direto ao data estate corporativo completo. Cada ação é executada dentro de políticas definidas. Cada interação é totalmente auditável, e essa auditabilidade é o que permite que a IA avance da experimentação para a produção.
Análises mais profundas com o Deep Research
Nem todas as perguntas podem ser respondidas com uma única consulta. Algumas exigem conectar sinais em múltiplos sistemas para revelar relações que não são visíveis em nenhum conjunto de dados isolado.
O Deep Research (versão preliminar pública em breve) expande o Snowflake Intelligence exatamente para esses cenários. Ele realiza análises em várias etapas entre silos de dados, sintetizando os resultados em um relatório estruturado e totalmente referenciado que explica o que está acontecendo, por quê e o que fazer a seguir. Enquanto uma consulta padrão retorna uma única resposta, o Deep Research executa múltiplos agentes simultaneamente, analisando dados estruturados, conteúdo não estruturado e contexto externo em conjunto, para responder às complexas perguntas de "por quê" que normalmente exigem dias de esforço multifuncional. Isso complementa a profundidade precisa e de turno único do Extended Thinking com um contexto mais amplo e de múltiplas fontes em todo o data estate corporativo.
Uma equipe de produto investigando churn pergunta por que um segmento de clientes específico está saindo a uma taxa maior do que o esperado. O Deep Research analisa simultaneamente dados de uso, tickets de suporte, feedbacks e interações de vendas, identificando os fatores contribuintes em ordem de relevância e fornecendo recomendações que a equipe pode adotar imediatamente.
Figura 4: Deep Research: Análise multiagente e multifonte para perguntas complexas de "por quê"
“O Snowflake Intelligence deu aos nossos dados uma voz confiável, e o Cortex Code está impulsionando ganhos significativos de produtividade na forma como trabalhamos com eles. Na Telenav, processamos mais de 20 terabytes de dados por mês e mais de 200 milhões de eventos por dia. O que antes levava de dias a semanas para ir de dados brutos a insights agora pode ser feito em minutos a horas por meio de uma experiência conversacional de autoatendimento. Juntos, estamos acelerando a forma como transformamos dados complexos em inteligência em tempo real e tomamos decisões mais rápidas e bem informadas em toda a empresa.”
Kumar Maddali
Onde quer que você trabalhe, seu agente está lá
O app móvel iOS do Snowflake Intelligence (versão preliminar pública) leva a experiência completa do Snowflake Intelligence a qualquer dispositivo, para que os usuários possam agir com base em um insight, aprovar uma recomendação ou verificar uma meta em andamento de qualquer lugar. A autenticação por Face ID elimina a fricção no login, de modo que um simples olhar é suficiente para acessar diretamente o seu agente pessoal e retomar exatamente de onde você parou.
Fig 5: Seu agente, em qualquer lugar: Snowflake Intelligence no celular
Desenvolvido para escala, governança e criadores
Ajustar a escala da IA em uma empresa exige uma plataforma que aplique políticas de governança de forma consistente, apoie a melhoria contínua e forneça aos criadores as ferramentas necessárias em escala de produção.
Os Cortex Agents fornecem a base. Os criadores utilizam blocos de construção modulares para definir fluxos de trabalho, integrar ferramentas e fontes de dados e reunir as capacidades que impulsionam a experiência do usuário final. A plataforma oferece suporte ao ciclo de vida completo, desde o design até a implantação e o monitoramento. Agent Versioning (GA) e fluxos de trabalho de CI/CD permitem que as equipes iterem com segurança, revertam alterações quando necessário e promovam mudanças com o mesmo rigor de engenharia aplicado ao software em produção. Agent Evaluations medem a precisão e a confiabilidade em cada etapa, fornecendo sinais claros quando a qualidade precisa melhorar. Um sandbox de execução segura de código (versão preliminar pública em breve) oferece suporte a transformações avançadas de dados, análises estatísticas e geração de conteúdo dentro do fluxo de trabalho do agente.
Uma nova abordagem para IA para empresas
Mais de 9.100 clientes utilizam os produtos de IA da Snowflake semanalmente, e esse número continua crescendo à medida que as empresas avançam da experimentação com IA para a implantação no mundo real.
O Snowflake Intelligence é construído sobre a base em que as empresas já confiam. Trazer a inteligência diretamente para essa base, em vez de extrair dados para um sistema externo, é o que torna a IA viável na escala e no nível de confiança que as empresas exigem.
O Snowflake Intelligence é onde essa visão está se tornando operacional para os usuários empresariais hoje: o agente de trabalho personalizado que cada usuário empresarial precisa e a base do plano de controle da Snowflake para a empresa agêntica.
Primeiros passos
- Assista à demonstração do Snowflake Intelligence para ver essas funcionalidades em ação.
- Comece a usar o Snowflake Intelligence com nossa documentação.
- Saiba por que a Snowflake é o melhor lugar para criar, governar e ajustar a escala de agentes de IA para empresas com os Cortex Agents.
Declarações prospectivas
Este artigo contém declarações prospectivas, inclusive sobre nossas futuras ofertas de produtos, e não representam compromissos de entrega de quaisquer ofertas de produtos. Os resultados e as ofertas reais podem diferir e estão sujeitos a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos. Consulte nosso 10-Q mais recente para obter mais informações.