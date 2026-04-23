Snowflake Intelligence: de respostas a ações com seu agente de trabalho pessoal

Toda manhã, os usuários empresariais começam o dia da mesma forma: abrindo várias ferramentas, aguardando relatórios atualizados e pedindo a um analista um número que precisavam ontem para tomar decisões relevantes. As ferramentas e os dados existem. Mas nada os conecta nem ajuda a avançar. O Snowflake Intelligence muda isso.

Com as atualizações mais recentes, o Snowflake Intelligence é agora um agente de trabalho personalizado para cada usuário empresarial, capaz de aprender como cada pessoa acessa seus dados, extrai insights e age nas ferramentas que já utiliza.

O Snowflake Intelligence oferece aos usuários empresariais um único lugar para fazer perguntas sobre seus dados e agir. Esse agente de trabalho personalizado gera resultados fundamentados no contexto do negócio e ajuda os usuários a construir um entendimento compartilhado dos dados corporativos.

Os usuários empresariais podem operar diretamente nos sistemas onde o trabalho acontece por meio de integrações governadas: Conectores MCP (GA em breve) que se conectam diretamente ao Gmail, Google Calendar, Google Docs, Jira, Salesforce e Slack, permitindo que os usuários ajam sem sair do fluxo de trabalho. O novo app móvel iOS do Snowflake Intelligence (versão preliminar pública) e as melhorias de performance na latência de resposta garantem uma experiência ágil e disponível onde quer que o trabalho aconteça. Com tecnologia do Cortex Agents, o Snowflake Intelligence opera na mesma plataforma que já armazena os dados corporativos e é governado pelas mesmas políticas que os protegem. Eles podem evoluir da experimentação para resultados reais de negócio, tudo dentro de um ambiente confiável e governado.

Com as novas funcionalidades, o Snowflake Intelligence representa uma mudança de insights somente leitura para ações concretas, a base da visão mais ampla da Snowflake: tornar-se o plano de controle da empresa agêntica.