ビジネスユーザーの毎朝のルーティンは同じです。複数のツールを開き、レポートの更新を待ち、意味のあるアクションを起こすために昨日必要だった数値をアナリストに問い合わせます。ツールやデータは存在しています。しかし、それらを連携したり、業務を前に進めたりしてくれるものはありません。Snowflake Intelligenceは、その状況を変えます。

最新のアップデートにより、Snowflake Intelligenceはすべてのビジネスユーザー向けのパーソナライズされたワークエージェントになりました。各ユーザーがどのようにデータにアクセスし、インサイトを引き出し、日常的に使用しているツールをまたいでアクションを起こすかを学習します。

Snowflake Intelligenceにより、ビジネスユーザーはデータ全体に対する質問とアクションの実行を1か所で行えるようになります。このパーソナライズされたワークエージェントは、ビジネスコンテキストに基づいた結果を生成し、ユーザーがエンタープライズデータに対する共通の理解を得られるよう支援します。

ビジネスユーザーは、ガバナンスの効いた統合を通じて、業務が行われる複数のシステムをまたいで直接操作できます。Gmail、Googleカレンダー、Googleドキュメント、Jira、Salesforce、Slackと直接接続できるMCPコネクタ（近日一般提供開始予定）により、ユーザーはワークフローから離れることなくアクションを実行することができます。新しいSnowflake IntelligenceのiOSモバイルアプリ（パブリックプレビュー）と、応答レイテンシーのパフォーマンス向上により、どこで業務を行っていても、レスポンスに優れたエクスペリエンスを確実に利用できます。Cortex Agentsを活用するSnowflake Intelligenceは、エンタープライズデータをすでに保持しているのと同じプラットフォーム上で実行され、そのデータを保護するのと同じポリシーによってガバナンスが適用されます。信頼できるガバナンスの効いた環境内で、実験から実際のビジネス成果の推進へと移行できます。

新機能により、Snowflake Intelligenceは読み取り専用のインサイトから実際のアクションへの移行を実現します。これは、エージェント型エンタープライズのコントロールプレーンになるというSnowflakeのより広範なビジョンの基盤となるものです。