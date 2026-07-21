자료 1: CoCo 런타임을 기반으로 관리형 에이전트 API로 구축한 엔지니어링 도구 Debug with CoCo

에이전트에 공통 역량 계층 제공

에이전트 배포가 확대될수록 스킬 관리는 새로운 병목이 됩니다. 새로운 에이전트를 만들 때마다 필요한 기능 목록을 각각 정의해야 하고, 기능이 변경되면 모든 에이전트를 개별적으로 수정해야 합니다. 또한 스킬 라이브러리가 커질수록 에이전트 구성은 유지 관리가 어려워지고 동기화도 쉽게 어긋납니다.

Skills Package(곧 퍼블릭 프리뷰 제공)를 사용하면 선별된 스킬 집합을 한 번 정의하고, 단일 URI로 전체 컬렉션을 어떤 에이전트 사양에서든 참조할 수 있습니다. 패키지가 업데이트되면 이를 참조하는 모든 에이전트에 변경 사항이 자동으로 반영됩니다. 이를 통해 팀은 표준 데이터 워크플로우, 도메인별 도구, 승인된 통합으로 구성된 공유 역량 계층을 구축하고, 별도의 사본을 중복 생성하거나 유지 관리하지 않고도 그 위에 새 에이전트를 구성할 수 있습니다.

다시 작성하지 않고 에이전트 간 도구 재사용

엔터프라이즈 에이전트 배포는 대개 잘 정의된 하나의 에이전트에서 시작합니다. 엄선된 도구, 검증된 통합, 최적화된 구성을 갖춘 에이전트입니다. 하지만 두 번째 에이전트가 동일한 도구를 사용하려면 지금까지는 도구 정의를 그대로 복사해야 했습니다. 즉, 에이전트 구성을 복제하고, 두 개의 사본을 각각 관리하며, 변경 사항이 생길 때마다 모두 수정해야 했습니다

Agent Toolset(곧 퍼블릭 프리뷰 제공)을 사용하면 다른 에이전트의 도구를 현재 에이전트 사양에서 직접 참조할 수 있습니다. 소스 에이전트를 한 줄만 지정하면 해당 에이전트의 모든 도구를 즉시 사용할 수 있으며, 별도로 다시 정의할 필요가 없습니다. 또한 소스 에이전트의 도구가 업데이트되면 해당 도구 세트를 참조하는 모든 에이전트가 변경 사항을 자동으로 상속합니다. 이를 통해 조직은 공통 데이터 액세스 계층, 표준 검색 통합 집합, 공통 MCP 구성과 같은 표준 도구 세트를 한 번만 정의하고, 중복된 정의나 버전 불일치 없이 그 위에 새 에이전트를 구성할 수 있습니다.

에이전트를 위한 컨텍스트 구성 최적화

GitHub, Slack, Jira, Salesforce 및 내부 MCP 서버에 연결된 대규모 엔터프라이즈 배포에서는 수십 개의 도구를 사용하는 것이 일반적입니다. 에이전트는 단 하나의 질문에 답하기 전에도 도구 정의를 컨텍스트에 로드하는 데 수만 개의 토큰을 사용할 수 있습니다.

Tool Search(곧 퍼블릭 프리뷰 제공)는 점진적 공개 방식을 통해 이러한 문제를 해결합니다. 처음부터 모든 도구 정의를 로드하는 대신, 에이전트는 추론 시점에 도구 라이브러리를 검색하고 현재 작업과 관련된 정의만 로드합니다. 대규모 환경에서는 이는 단순한 성능 최적화를 넘어섭니다. 컨텍스트 윈도우의 부담을 줄여 정확도를 높일 수 있으며, 한 번에 모두 로드하기에는 현실적으로 어려운 대규모 도구 생태계에서도 에이전트를 효과적으로 운영할 수 있게 합니다.

에이전트 실행

장시간 실행되는 작업도 애플리케이션을 멈추지 않고 처리

일부 작업은 밀리초가 아니라 몇 분이 걸립니다. 월별 재무 데이터를 조정하고, 종합 리서치 보고서를 생성하며, 대량의 고객 계약서 배치를 처리하는 작업은 HTTP 연결을 계속 열어 둔 채 기다릴 수 있는 일이 아닙니다.

Async Agent API(곧 GA 제공)를 사용하면 에이전트가 이러한 작업을 백그라운드에서 실행할 수 있습니다. 호출자는 즉시 run_id를 반환받고, 작업이 완료되면 응답을 가져옵니다.

에이전트는 완료될 때까지 실행되며, 사용자 입력이 필요한 경우에는 일시 중지됩니다. 결과는 준비되는 즉시 사용할 수 있습니다. 이제 장시간 실행되는 에이전트 워크플로우를 관리형 런타임 안에서 완전히 실행할 수 있으므로, 사용자 지정 큐잉이나 오케스트레이션 인프라를 별도로 구축할 필요가 없습니다.

가공 전 데이터에서 완성도 높은 결과물까지, 한 번의 에이전트 실행으로 안전하게

Code Execution Tool(곧 퍼블릭 프리뷰 제공)은 Cortex Agents에 안전한 샌드박스 기반 Python 실행 환경을 제공합니다. 이를 통해 Snowflake를 벗어나지 않고도 데이터를 처리하고, 계산을 수행하며, 시각화를 생성하고, PDF, PowerPoint, 차트와 같은 완성도 높은 결과물을 만들 수 있습니다.

샌드박스는 Python 3.12를 실행하며 기본적으로 numpy와 pandas를 포함합니다. 추가 패키지는 Artifact Repository를 통해 PyPI에서 가져올 수 있습니다. 외부 네트워크 액세스는 명명된 통합을 통해 범위 지정할 수 있습니다. 모든 실행은 격리된 환경에서 이루어집니다. 명시적 권한 없이는 에이전트가 생성한 코드가 데이터에 액세스할 수 없습니다. 이를 통해 에이전트는 데이터 세트 분석부터 형식이 적용된 PDF 보고서 생성까지 전체 워크플로우를 단일 실행 안에서 완료할 수 있습니다.

워크플로우를 일시 중단하고 수정한 뒤 계속 이어서 실행

예를 들어 에이전트에게 2년치 재무 데이터를 분석하도록 요청했는데, 중간에 5년치 데이터가 필요하다는 사실을 알게 될 수도 있습니다. 또는 에이전트가 도움이 되지 않는 방향으로 진행되고 있음을 알아차리고, 작업이 완료되기 전에 경로를 바로잡고 싶을 수도 있습니다.

Interrupt and Resume(곧 GA 제공)은 이러한 상황을 위해 사람이 AI 에이전트를 직접 제어할 수 있는 API를 제공합니다. 에이전트를 일시 중단하고 수정 지시를 보내면, 에이전트는 중단된 지점부터 다시 이어갑니다.

에이전트는 현재까지의 작업 상태를 저장한 뒤 다음 지시를 기다리므로, 개발자가 중단된 워크플로를 위해 별도의 상태 관리나 복구 로직을 구현할 필요가 없습니다.

하나의 관리형 에이전트로 다양한 권한 수준 지원

대부분의 조직에서는 사용자마다 권한이 다릅니다. 예를 들어 영업팀은 고객 상태 지표에 액세스할 수 있고, 재무팀은 여기에 더해 청구 정보까지 확인할 수 있습니다. 이러한 차이를 지원하려면 같은 에이전트의 여러 버전을 구축하고 유지해야 하는 경우가 많습니다.

Partial Access(곧 퍼블릭 프리뷰 제공)를 사용하면 하나의 관리형 에이전트가 서로 다른 권한 수준의 요청을 처리할 수 있습니다. 요청이 들어오면 에이전트는 사용자가 액세스 권한이 있는 도구만 사용할 수 있도록 판단하고, 해당 범위 안에서 요청을 처리합니다. 이러한 접근 제어는 Snowflake 계층에서 적용되며, 나머지 데이터를 관리하는 기존 RBAC와도 일관되게 작동합니다. 실제로는 단일 에이전트가 동일한 지식 기반을 바탕으로 직원과 관리자, 또는 분석가와 임원을 모두 지원하면서도 각 그룹별로 서로 다른 액세스 경계를 적용할 수 있습니다.

에이전트 관리와 업데이트

모든 에이전트 구성을 한눈에 확인

에이전트 구성은 시간이 지나면서 계속 진화합니다. 프롬프트는 개선되고, 새로운 도구가 추가되며, 비즈니스 로직도 달라집니다. 이러한 변경 사항을 체계적으로 관리하지 않으면 프로덕션에서 실행 중인 항목과 테스트 중인 항목 사이에 문서화되지 않은 구성 드리프트가 누적됩니다.

Versioning UI(버전 관리 UI, 퍼블릭 프리뷰)는 이러한 문제를 해결하기 위해 에이전트 구성의 시각적 변경 이력을 제공합니다. 팀은 각 버전을 나란히 비교하고, 이전 상태로 롤백하거나, YAML을 직접 수정하지 않고도 검증된 버전을 운영 환경에 배포할 수 있습니다. 또한 운영 환경에서는 항상 라이브 버전이 유지되고, 팀은 릴리스 전에 후보 버전을 안전하게 반복 개선할 수 있습니다. 특히 규제가 엄격한 산업에서는 이를 통해 모든 에이전트 구성에 대해 무엇이, 언제, 누구의 승인으로 변경됐는지 모두 확인할 수 있습니다.