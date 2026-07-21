La prima generazione dell’enterprise AI si è concentrata sulla creazione degli agenti. La nuova generazione riguarda la loro operatività su larga scala.

Cortex Agents offre da sempre un runtime gestito per creare app di AI all’interno di Snowflake. Nell’ultimo anno abbiamo visto i clienti passare dal deployment del primo agente alla gestione di implementazioni enterprise. Questo cambiamento ha fatto emergere una nuova serie di sfide operative legate a orchestrazione, esecuzione e governance.

Oggi ampliamo Cortex Agents con nuove funzionalità che riducono la complessità operativa dello sviluppo, del deployment e della gestione degli agenti di enterprise AI su larga scala.

In breve:

Compilazione Coding Agent (presto in public preview): Sviluppa un coding agent gestito, basato sullo stesso runtime che alimenta CoCo, e distribuiscilo in qualsiasi applicazione. Skills Package (presto in public preview): Riunisci un set curato di skill in un unico oggetto e richiamalo nel tuo agente AI con un solo URI Agent Toolset (presto in public preview): Richiama gli strumenti di un altro agente nella specifica dell’agente corrente, invece di riscrivere e mantenere definizioni duplicate. Tool Search (presto in public preview): Scopri gli strumenti on demand, invece di caricare in anticipo ogni definizione.



Run Async Agent API (presto in GA): Esegui job lunghi in background senza mantenere una connessione aperta. Code Execution Tool (presto in public preview): Elabora dati e genera output rifiniti in un ambiente Python isolato. Interrupt and Resume (presto in GA): Interrompi un agente in esecuzione, correggine la direzione e riprendi dal punto in cui si era fermato. Partial Access (presto in public preview): Servi utenti con livelli di autorizzazione diversi da un unico agente gestito.



Gestione Versioning UI (in public preview): Confronta, ripristina e promuovi le configurazioni degli agenti senza modificare YAML.



Cosa fanno i Cortex Agents

Un Cortex Agent può ragionare sui dati enterprise, richiamare strumenti, eseguire codice e compiere azioni nei sistemi connessi, il tutto entro il perimetro di governance Snowflake. Ogni azione è soggetta agli stessi controlli di accesso e allo stesso audit trail che proteggono il resto dei tuoi dati.

Definisci un Cortex Agent in modo dichiarativo, includendo modello di orchestrazione, strumenti e istruzioni. Le applicazioni lo richiamano tramite una REST API, mentre Snowflake gestisce il routing del modello, l’invocazione degli strumenti e l’assemblaggio dei risultati.

La sfida della produzione

La maggior parte delle implementazioni parte con un solo agente, pochi strumenti e task brevi. Questa configurazione funziona bene per una POC e, forse, per un deployment di piccole dimensioni.

La produzione enterprise su larga scala è un’altra cosa: I workflow coinvolgono più agenti specializzati, le librerie di strumenti crescono fino a decine di integrazioni, le richieste durano minuti anziché millisecondi e i team di governance devono sapere con precisione che cosa ogni agente è autorizzato a fare. Non sono problemi che si risolvono con prompt migliori o con un modello più veloce. Sono problemi operativi, ed è proprio questo che le nuove funzionalità qui sotto sono progettate per affrontare.

Sviluppa il tuo agente AI

Porta le capacità di coding di Snowflake CoCo in qualsiasi applicazione

Snowflake CoCo è il primo agente AI di coding che comprende nativamente i tuoi dati, creato per accelerare il time to value in tutto il modern data stack. Grazie alla profonda comprensione di dati, capacità di calcolo, governance e semantica operativa della tua azienda, CoCo trasforma task complessi di data engineering, analisi dei dati, machine learning e sviluppo di agenti in conversazioni semplici, contestualizzate e affidabili, con elevata accuratezza.

Con la REST API di Cortex Agents, ora puoi sviluppare un agente gestito che porta le stesse capacità di coding (presto in public preview) nelle tue applicazioni e interfacce. Configura l’agente con il toolset CoCo, sandbox inclusa, definisci l’ambito delle istruzioni e del grounding dei dati in base al tuo ambiente, ed esponilo tramite un endpoint REST standard. Qualsiasi richiesta che richieda generazione di codice, esecuzione SQL, trasformazione dei dati o automazione delle pipeline viene gestita nel runtime isolato: la stessa base che alimenta CoCo, ora componibile nei tuoi workflow agentici.

Ad esempio, il nostro team di engineering ha creato “Debug with CoCo”, uno strumento interno che individua la causa radice di qualsiasi richiesta Cortex Agent in meno di 20 min. L’applicazione in sé conta poche centinaia di righe: riceve un request_id tramite UI ed effettua una singola chiamata alla Cortex Agent API con un prompt dedicato. L’API gestita esegue il provisioning di una sandbox CoCo, monta i log come grounding dell’agente, esegue bash e SQL tramite il toolset CoCo e trasmette al browser un’analisi della causa radice supportata da evidenze. Nessun runtime per coding agent e nessun dato che esce da Snowflake: solo chiamate REST: