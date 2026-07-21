図1： CoCoランタイムを備えたマネージドエージェントAPI上に構築されたエンジニア向けツール「Debug with CoCo」。

エージェントへの共有機能レイヤーの提供

エージェントの展開が拡大するにつれて、スキルの管理がボトルネックになります。新しいエージェントにはそれぞれ独自の機能リストが必要であり、更新のたびに各エージェントに個別に適用する必要があります。また、スキルライブラリが拡張するにつれて、エージェントの仕様の維持が困難になり、同期が取れなくなりやすくなります。

スキルパッケージ（近日パブリックプレビュー開始）を使用すると、厳選されたスキルセットを一度定義するだけで、単一のURIを使用して任意のエージェント仕様でコレクション全体を参照できるようになります。パッケージが更新されると、それを参照しているすべてのエージェントに変更が自動的に適用されます。チームは、データワークフローの標準セット、ドメイン固有のツール、承認済みの統合などの共有機能レイヤーを構築し、個別のコピーを複製したり維持したりすることなく、その上に新しいエージェントを構成できます。

書き換えることなくエージェント間でツールを再利用

エンタープライズにおけるエージェントの展開は、多くの場合、慎重に厳選されたツールセット、テスト済みの統合、調整された構成を備えた、明確に定義されたエージェントから始まります。2つ目のエージェントが同じツールの一部を必要とする場合、現在のアプローチではツール定義を複製します。つまり、仕様をコピーし、2つのコピーを維持して、何かが変更されるたびにそれらの同期を保つ必要があります。

エージェントツールセット（近日パブリックプレビュー開始）を使用すると、現在のエージェントの仕様で別のエージェントのツールを直接参照できるようになります。1行でソースエージェントを指定するだけで、そのすべてのツールがすぐに利用可能になります。再定義は必要ありません。ソースエージェントのツールが更新されると、そのツールセットを参照しているすべてのエージェントに変更が自動的に継承されます。チームは、共有データアクセスレイヤー、検索統合の標準セット、共通のMCP構成などの正規のツールセットを一度定義するだけで、オリジナルを複製したり分岐させたりすることなく、その上に新しいエージェントを構成できます。

エージェントのコンテキスト構築の最適化

GitHub、Slack、Jira、Salesforce、および内部MCPサーバーに接続する大規模なエンタープライズの展開では、数十ものツールが簡単に蓄積される可能性があります。1つの質問に答える前に、エージェントはツール定義をコンテキストに読み込むために数万トークンを消費する場合があります。

ツール検索（近日パブリックプレビュー開始）は、段階的開示によってこの問題に対処します。エージェントは、すべてのツール定義を事前に読み込むのではなく、推論時にツールライブラリを検索し、現在のタスクに関連する定義のみを読み込みます。大規模な環境では、これは単なるパフォーマンスの最適化にとどまりません。コンテキストウィンドウの圧迫を軽減することで精度が向上し、一度にすべてを読み込むことが現実的ではないツールエコシステム全体でエージェントを動作させることが可能になります。

エージェントの実行

長時間のタスクによるアプリのブロックを回避

一部のタスクには、ミリ秒単位ではなく数分かかります。月次財務データの照合、包括的な調査レポートの生成、顧客契約のバッチ処理などは、HTTP接続を開いたままにできるジョブではありません。

非同期エージェントAPI（近日一般提供開始）を使用すると、エージェントはこれらのタスクをバックグラウンドで実行できるようになります。呼び出し元はすぐにrun_idを受け取り、タスクの完了時に応答を取得します。

エージェントは完了するまで実行され（ユーザーの入力が必要な場合は一時停止します）、準備ができ次第結果を利用できます。長時間実行されるエージェントワークフローは、カスタムのキューイングやオーケストレーションインフラストラクチャを必要とせずに、マネージドランタイム内で完全に実行できるようになりました。

1回の実行で生データから洗練された出力までセキュアに生成

コード実行ツール（近日パブリックプレビュー開始）により、Cortex Agentsはセキュアでサンドボックス化されたPython環境にアクセスできるようになります。この環境では、Snowflakeから離れることなく、データを処理し、計算を実行し、視覚化を生成して、PDF、PowerPointプレゼンテーション、チャートなどの洗練された出力を生成できます。

サンドボックスではPython 3.12が実行され、デフォルトでnumpyとpandasが含まれています。追加のパッケージは、アーティファクトリポジトリを通じてPyPIから取得できます。外部ネットワークアクセスは、名前付き統合を通じてスコープを設定できます。各実行は隔離された環境で行われます。エージェントが生成したコードは、明示的な権限なしにデータにアクセスすることはできません。これにより、エージェントはデータセットの分析からフォーマットされたPDFレポートの作成まで、ワークフロー全体を1回の実行で完了できるようになります。

ワークフローの一時停止、修正、再開

エージェントに2年分の財務データの分析を依頼した後で、実際には5年分が必要であることに気づく場合があります。あるいは、エージェントが役に立たない方向に進んでいることに気づき、完了する前に方向転換させたい場合もあります。

中断と再開（近日一般提供開始）は、人間による制御のためのファーストクラスのAPIをビルダーに提供します。エージェントを停止して修正を送信すると、中断したところから再開されます。

エージェントは一時停止して作業を保存し、次の指示を待ちます。これにより、中断されたワークフローに関するカスタムの状態管理やリカバリロジックを構築する必要がなくなります。

1つのマネージドエージェントで複数のアクセスレベルに対応

ほとんどの組織では、ユーザーごとに異なる権限が設定されています。営業チームは顧客のヘルスメトリクスにアクセスできる一方で、財務チームは請求情報も閲覧できる場合があります。このような違いに対応するには、多くの場合、同じエージェントの複数のバージョンを構築して維持する必要があります。

部分アクセス（近日パブリックプレビュー開始）を使用すると、同じマネージドエージェントで、異なる許可レベルにまたがるリクエストを処理できます。リクエストが届くと、エージェントはユーザーが使用を認可されているツールを評価し、その範囲内でリクエストを処理します。制御はSnowflakeレイヤーで適用され、その他のデータをすでに管理しているRBACと一貫性が保たれます。実際には、単一のエージェントが同じナレッジベースから、従業員とマネージャー、またはアナリストと経営幹部の両方に対応しつつ、それぞれに異なるアクセス境界を適用できます。

エージェントの管理と更新

すべてのエージェント構成の視覚的なスナップショット

エージェントの構成は時間の経過とともに進化します。プロンプトが調整され、ツールが追加され、ビジネスロジックが変更されます。構造化されていない場合、本番環境で実行されているものとテストされているものとの間に、文書化されていない乖離がチーム内に蓄積されます。

バージョン管理UI（パブリックプレビュー中）により、チームはエージェント構成の履歴を視覚的に確認できます。YAMLを手動で編集することなく、バージョンを並べて比較し、以前の状態にロールバックして、テスト済みの候補を本番環境に昇格させることができます。リリース前にチームが候補バージョンのイテレーションを安全に行う間も、LIVEバージョンは本番環境に維持されます。規制産業の場合、これにより、すべてのエージェント構成について、何が変更され、いつ、誰が承認したかという明確な管理チェーンが構築されます。