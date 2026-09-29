Snowflake Cortex AI에서 GPT-6 Sol 및 Luna 지원 개시

GPT-6 Sol과 GPT-6 Luna가 이제 Snowflake Cortex AI에서 퍼블릭 프리뷰로 제공됩니다. 두 모델은 현재 Cortex Inference에서 사용할 수 있으며, Cortex AI Functions, Snowflake CoCo, Snowflake CoWork, Cortex Agents에서도 곧 지원될 예정입니다. 모든 호출은 Snowflake의 보안 및 거버넌스 경계 내에서 실행됩니다.
GPT-6 Sol과 Luna
GPT-6 Sol과 Luna는 이미 익숙하게 사용하던 모델을 한층 더 똑똑하고 비용 효율적으로 발전시킨 모델로, 복잡한 작업을 처리하는 데 가장 유용한 역량 전반에서 개선되었습니다. 두 모델 모두 이전 세대인 GPT-5.6 모델보다 전문 업무, 사실 정확성, 코딩, 컴퓨터 사용, 얼라인먼트 전반에서 성능이 향상되었습니다. Sol은 복잡한 전문 업무와 기술 작업에 더 강하고, Luna는 대규모 작업을 빠르게 처리하도록 설계된 모델입니다.
출처: OpenAI, 2026년 9월 22일
GPT-6 Sol과 Luna로 가능한 Snowflake 내 활용 사례
Sol과 Luna는 Snowflake의 거버넌스가 적용된 환경에서 개발, 분석, 에이전트형 작업에 활용할 수 있는 두 가지 새로운 모델 선택지를 제공합니다. 여러 단계에 걸친 깊은 추론이 필요한 작업에는 Sol을, 대규모로 빠른 실행이 필요한 워크로드에는 Luna를 사용하면 됩니다. GPT-6 Sol과 Luna로 가능한 작업은 다음과 같습니다.
- Snowflake CoCo로 개발 속도 향상(지원 예정): Snowflake의 AI 코딩 에이전트인 CoCo는 엔터프라이즈 데이터, 거버넌스 정책, 워크플로우를 이해하므로 팀은 Snowflake의 거버넌스 적용 환경을 벗어나지 않고도 아이디어를 프로덕션까지 빠르게 구현할 수 있습니다.
- Snowflake CoWork로 개인 업무 에이전트 구축(지원 예정): Snowflake CoWork는 도입 첫날부터 데이터를 이해하고, Snowflake의 거버넌스 경계 내에서 완성된 보고서와 브리프를 제공하는 개인 에이전트입니다.
- SQL로 정형 및 비정형 데이터 분석(지원 예정): Cortex AI Functions를 사용하면 SQL로 멀티모달 엔터프라이즈 데이터 전반에 확장 가능한 AI 파이프라인을 쉽게 구축할 수 있습니다. Cortex AI Functions는 Snowflake의 보안 및 거버넌스 제어를 유지하면서 Snowflake 내 데이터에 대한 확장 가능한 처리를 지원합니다. Cortex AI Functions에서 GPT-6 Sol과 Luna가 지원되면 분석가는 AI_COMPLETE를 사용해 SQL에서 자연어 지침을 직접 적용할 수 있게 됩니다. 다음은 GPT-6 Luna의 향후 사용 방식을 보여 주는 예시이며, 아직은 제공되지 않습니다.
SELECT AI_COMPLETE(
'openai-gpt-6-luna',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
- Cortex Inference로 AI 애플리케이션 구축: Snowflake 계정 엔드포인트를 통해 애플리케이션에서 GPT-6 Sol과 GPT-6 Luna를 호출할 수 있습니다. 개발자는 아래에 표시된 호출 형식에 따라 Snowflake의 OpenAI 호환 엔드포인트에서 OpenAI SDK를 사용할 수 있습니다.
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="<SNOWFLAKE_PAT>",
base_url="https://<account-identifier>.snowflakecomputing.com/api/v1/openai"
)
response = client.chat.completions.create(
model="openai-gpt-6-sol",
messages=[
{
"role": "system",
"content": "You are a helpful business analyst"
},
{
"role": "user",
"content": [
{
"type": "text",
"text": (
"Sales are down 18% in Q2. We had lower ad spend "
"and reduced campaign performance in APAC. "
"Analyze the attached chart to identify possible "
"contributors to the decline."
)
},
{
"type": "image_url",
"image_url": {
# Replace the placeholder with your PNG's base64 data.
"url": "data:image/png;base64,<BASE64_IMAGE_DATA>"
}
}
]
}
]
)
print(response.choices[0].message)
GPT-6 Sol과 GPT-6 Luna는 Cortex Inference로 구축한 애플리케이션에 두 가지 새로운 모델 선택지를 제공합니다. Snowflake 계정 엔드포인트를 통해 모델을 호출해 바로 시작해 보세요. 두 모델에 대한 지원은 Cortex AI Functions, Snowflake CoCo, Snowflake CoWork, Cortex Agents에서도 곧 제공될 예정입니다.
자세히 알아보기
Cortex Agents로 에이전틱 애플리케이션 구축하기: Cortex Agents를 시작해 엔터프라이즈 데이터를 기반으로 AI 경험을 구축하는 방법을 알아보세요.
Snowflake CoWork 시작하기: Snowflake CoWork에 대해 자세히 알아보고 시작 가이드를 따라 직접 사용해 보세요.
Snowflake CoCo로 구축 시작하기: Snowflake CoCo에 대해 자세히 알아보고 CoCo Desktop 시작 가이드를 통해 직접 실습해 보세요.
미래 전망 진술
본 자료에는 향후 제품 제공 등에 대한 미래 전망 진술이 포함되어 있으나, 이는 어떠한 제품 제공에 대해서도 실제 제공을 보장하는 것은 아닙니다. 실제 결과 및 제공 내용은 달라질 수 있으며, 알려진 위험과 알려지지 않은 위험 및 불확실성의 영향을 받을 수 있습니다. 자세한 내용은 최신 10-Q를 참조하십시오.