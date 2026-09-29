Snowflake Cortex AI에서 GPT-6 Sol 및 Luna 지원 개시

GPT-6 Sol과 GPT-6 Luna가 이제 Snowflake Cortex AI에서 퍼블릭 프리뷰로 제공됩니다. 두 모델은 현재 Cortex Inference에서 사용할 수 있으며, Cortex AI Functions, Snowflake CoCo, Snowflake CoWork, Cortex Agents에서도 곧 지원될 예정입니다. 모든 호출은 Snowflake의 보안 및 거버넌스 경계 내에서 실행됩니다.

GPT-6 Sol과 Luna

GPT-6 Sol과 Luna는 이미 익숙하게 사용하던 모델을 한층 더 똑똑하고 비용 효율적으로 발전시킨 모델로, 복잡한 작업을 처리하는 데 가장 유용한 역량 전반에서 개선되었습니다. 두 모델 모두 이전 세대인 GPT-5.6 모델보다 전문 업무, 사실 정확성, 코딩, 컴퓨터 사용, 얼라인먼트 전반에서 성능이 향상되었습니다. Sol은 복잡한 전문 업무와 기술 작업에 더 강하고, Luna는 대규모 작업을 빠르게 처리하도록 설계된 모델입니다.