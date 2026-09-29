GPT-6 SolとGPT-6 Lunaが、Snowflake Cortex AIでパブリックプレビューとして利用可能になりました。現在はCortex推論を通じて利用でき、Cortex AI関数、Snowflake CoCo、Snowflake CoWork、Cortex Agentsにも近日対応予定です。すべての呼び出しは、Snowflakeのセキュリティおよびガバナンスの境界内で実行されます。

GPT-6 SolとLuna

GPT-6 SolとLunaは、複雑な作業の遂行に特に役立つ機能全般において、すでに使い慣れたモデルにインテリジェンスの向上とコスト効率をもたらします。両モデルとも、前世代のGPT-5.6と比べて、専門業務、事実性、コーディング、コンピューター操作、アライメントの各分野で向上しています。Solは複雑な専門業務や技術的な作業に適した高性能な選択肢であり、Lunaは大規模環境での応答性の高い実行を想定して設計されています。