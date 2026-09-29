GPT-6 SolとGPT-6 Lunaが、Snowflake Cortex AIでパブリックプレビューとして利用可能になりました。現在はCortex推論を通じて利用でき、Cortex AI関数、Snowflake CoCo、Snowflake CoWork、Cortex Agentsにも近日対応予定です。すべての呼び出しは、Snowflakeのセキュリティおよびガバナンスの境界内で実行されます。
GPT-6 SolとLuna
GPT-6 SolとLunaは、複雑な作業の遂行に特に役立つ機能全般において、すでに使い慣れたモデルにインテリジェンスの向上とコスト効率をもたらします。両モデルとも、前世代のGPT-5.6と比べて、専門業務、事実性、コーディング、コンピューター操作、アライメントの各分野で向上しています。Solは複雑な専門業務や技術的な作業に適した高性能な選択肢であり、Lunaは大規模環境での応答性の高い実行を想定して設計されています。
出典：OpenAI、2026年9月22日
SnowflakeでGPT-6 SolとLunaを使ってできること
SolとLunaは、Snowflakeのガバナンスが適用された環境内で、開発、分析、エージェント型の作業に使える2つの新しいモデルの選択肢をチームに提供します。複数のステップにわたるより深い推論が必要なタスクにはSolを、大規模環境での応答性の高い実行が必要なワークロードにはLunaを使用します。GPT-6 SolとLunaを使用すると、次のことが可能になります。
- Snowflake CoCoによる開発の加速（近日提供予定）：SnowflakeのAIコーディングエージェントは、エンタープライズデータ、ガバナンスポリシー、ワークフローを理解し、Snowflakeのガバナンスが適用された環境から離れることなく、チームがアイデアから本番環境へ移行できるよう支援します。
- Snowflake CoWorkによるパーソナルワークエージェントの構築（近日提供予定）：Snowflake CoWorkは、初日からお客様のデータを理解し、Snowflakeのガバナンスの境界内で完成したレポートやブリーフを提供するパーソナルエージェントです。
- SQLによる構造化データと非構造化データの分析（近日提供予定）：Cortex AI関数を使用すると、SQLを使ってマルチモーダルなエンタープライズデータ全体にわたるスケーラブルなAIパイプラインを容易に構築できます。Cortex AI関数は、Snowflakeのセキュリティおよびガバナンスの制御を維持しながら、Snowflake内のデータに対するスケーラブルな処理をサポートします。Cortex AI関数でGPT-6 SolとLunaのサポートが利用可能になると、アナリストはAI_COMPLETEを使用してSQL内で自然言語の指示を直接適用できるようになります。以下は、GPT-6 Lunaでの想定される使用例です。現時点ではまだ利用できません。
SELECT AI_COMPLETE(
'openai-gpt-6-luna',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
- Cortex推論によるAIアプリケーションの構築：SnowflakeアカウントのエンドポイントからアプリケーションでGPT-6 SolとGPT-6 Lunaを呼び出せます。開発者は、以下に示す呼び出し形式に従い、SnowflakeのOpenAI互換エンドポイントでOpenAI SDKを使用できます。
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="<SNOWFLAKE_PAT>",
base_url="https://<account-identifier>.snowflakecomputing.com/api/v1/openai"
)
response = client.chat.completions.create(
model="openai-gpt-6-sol",
messages=[
{
"role": "system",
"content": "You are a helpful business analyst"
},
{
"role": "user",
"content": [
{
"type": "text",
"text": (
"Sales are down 18% in Q2. We had lower ad spend "
"and reduced campaign performance in APAC. "
"Analyze the attached chart to identify possible "
"contributors to the decline."
)
},
{
"type": "image_url",
"image_url": {
# Replace the placeholder with your PNG's base64 data.
"url": "data:image/png;base64,<BASE64_IMAGE_DATA>"
}
}
]
}
]
)
print(response.choices[0].message)
GPT-6 SolとGPT-6 Lunaは、Cortex推論で構築するアプリケーション向けに、2つの新しいモデルの選択肢をチームに提供します。Snowflakeアカウントのエンドポイントからモデルを呼び出して、利用を開始できます。両モデルのサポートは、Cortex AI関数、Snowflake CoCo、Snowflake CoWork、Cortex Agentsにも近日提供予定です。
さらに詳しく
Cortex Agentsによるエージェント型アプリケーションの構築：Cortex Agentsの利用を開始し、エンタープライズデータに基づいたAIエクスペリエンスの構築方法をご確認ください。
Snowflake CoWorkの利用開始：Snowflake CoWorkの詳細をご確認のうえ、スタートガイドでお試しください。
Snowflake CoCoによる構築の開始：Snowflake CoCoの詳細をご確認のうえ、CoCo Desktopスタートガイドで実際に操作してみてください。
将来の見通しに関する記述
このページには、Snowflakeが将来提供する製品に関する記述を含め、将来の見通しに関する記述が含まれていますが、これはいかなる製品の提供も約束するものではありません。実際の結果や提供内容は異なる場合があり、既知および未知のリスクや不確実性の影響を受けます。詳細については、最新の四半期報告書（10-Q）をご覧ください。