Nel contesto aziendale moderno, uno dei principali ostacoli a un utilizzo efficace dell’AI e dell’analisi dei dati non è la mancanza di dati, ma la mancanza di un significato condiviso. Per troppo tempo, la logica di business e le definizioni chiave (come churn rate o margine netto) sono rimaste intrappolate in silos proprietari. Questo costringe i team a ricostruire più volte lo stesso contesto semantico, con un’elevata probabilità di incoerenze e spreco di risorse.

Di recente abbiamo presentato la visione di Open Semantic Interchange (OSI), uno standard open source progettato per fungere da traduttore universale della semantica dei dati. Oggi siamo entusiasti di annunciare diversi traguardi fondamentali che trasformano OSI da visione a standard di riferimento per il settore.

La specifica OSI è online

La prima versione della specifica OSI è ora disponibile tramite un repository Git con licenza Apache 2 all’indirizzo https://github.com/open-semantic-interchange/OSI. Questa specifica definisce un modello estendibile e indipendente dai vendor per rappresentare i costrutti del livello semantico, come data set, metriche, dimensioni, relazioni e contesti, in modo che possano essere interpretati in maniera coerente tra strumenti, piattaforme e applicazioni di agentic AI.



Consideriamo questa specifica un punto di partenza, non un traguardo finale. Feedback, confronto e contributi della community ne guideranno l’evoluzione. Per scoprire come contribuire direttamente, consulta la sezione “Partecipa” qui sotto.

Un ecosistema di primo piano

Questa iniziativa è tanto potente quanto la community che la sostiene e che comprende un gruppo eterogeneo di leader di settore, dai cloud hyperscaler alle piattaforme di analytics specializzate.

Dall’ultimo aggiornamento, siamo lieti di dare il benvenuto alle seguenti organizzazioni nel gruppo di lavoro OSI: AtScale, Coalesce, Collate, Credible, Databricks, JetBrains, Lightdash e Qlik.

Queste nuove realtà si uniscono a un gruppo già consolidato di leader e innovatori del settore, tra cui: Alation, Atlan, BlackRock, Blue Yonder, Collibra, Cube, DataHub, dbt Labs, Domo, Elementum AI, Firebolt, Hex, Honeydew, Informatica, Instacart, JPMC, Mistral AI, Omni, Preset, RelationalAI, Salesforce, Select Star, Sigma, Starburst Data and Strategy e ThoughtSpot.

Lancio del sito web Open Semantic Interchange

Abbiamo lanciato un sito web dedicato al progetto Open Semantic Interchange all’indirizzo open-semantic-interchange.org. Il sito offre accesso diretto alla specifica OSI, a un elenco dei membri del gruppo di lavoro OSI e agli aggiornamenti della community. Questo lancio riflette il nostro impegno verso la trasparenza e lo sviluppo guidato dalla community.

Basi solide per un futuro aperto

Fin dall’inizio, Open Semantic Interchange è stato concepito come un progetto “community-first”. Con la maturazione dell’iniziativa, OSI passerà a un modello di governance neutrale, guidato da una fondazione.

Partecipa

Se desideri partecipare, ecco i modi migliori per farlo. Che tu stia sviluppando un livello semantico, un’applicazione dati di agentic AI, un’esperienza di BI o un prodotto di catalogazione e governance, puoi contribuire in diversi modi:

Inizia da open-semantic-interchange.org per scoprire di più sul progetto.

Consulta il repository OSI e la documentazione della specifica attuale.

Hai un caso d’uso o un’idea sull’evoluzione della specifica da discutere con la community? Metti un upvote alle discussioni GitHub pertinenti o creane una nuova.

Hai strumenti o converter da aggiungere? Invia una pull request nel repository.

Ci impegniamo a sviluppare OSI in modo aperto, attraverso una specifica chiara, uno spazio pubblico e un ecosistema di partner in continua crescita. Unisciti a noi per costruire questo percorso verso una semantica unificata.

Dichiarazioni previsionali

Questo articolo contiene dichiarazioni previsionali, incluse quelle relative a future offerte di prodotto, che non costituiscono un impegno a rilasciare tali offerte. I risultati effettivi e le soluzioni disponibili possono differire e sono soggetti a rischi e incertezze, noti e non noti. Per ulteriori informazioni, consulta l’ultimo modulo 10-Q.