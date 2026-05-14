モダンエンタープライズにおいて、効果的なAIやアナリティクスに対する主な障壁の1つは、データの不足ではなく、意味の共有ができていないことです。あまりにも長い間、ビジネスロジックや定義（チャーン率や純利益率など）は、独自のサイロの中に閉じ込められてきました。そのため、チームは同じセマンティックコンテキストを何度も再構築することを余儀なくされ、不整合や労力の無駄が生じる可能性が高くなっています。

Snowflakeは先日、データセマンティクスのユニバーサルトランスレーターとして機能するように設計されたオープンソーススタンダードである、Open Semantic Interchange（OSI）のビジョンを提示しました。本日、OSIをビジョンから運営団体となる業界標準へと移行させる、いくつかの主要なマイルストーンを発表できることを大変嬉しく思います。

OSI仕様の公開

https://github.com/open-semantic-interchange/OSIにあるApache 2ライセンスのGitリポジトリを通じて、OSI仕様の最初のバージョンが利用可能になりました。この仕様は、データセット、メトリクス、ディメンション、リレーションシップ、コンテキストなどのセマンティックレイヤーの構成要素を表現するための、ベンダーに依存しない拡張可能なモデルを定義するものです。これにより、ツール、プラットフォーム、エージェン型アプリケーション全体で一貫して解釈できるようになります。



私たちはこの仕様を、最終目標ではなく出発点と捉えています。コミュニティからのフィードバック、ディスカッション、貢献が、その進化を形作ることになります。コミュニティに直接貢献する方法の詳細については、以下の「参加方法」セクションをご覧ください。

強力なエコシステム

このイニシアチブの力は、それを支えるコミュニティの力にかかっています。クラウドハイパースケーラーから専門的なアナリティクスプラットフォームまで、業界をリードする多様な企業連合がこのコミュニティに参加しています。

前回の更新以来、以下の組織がOSIワーキンググループに加わったことを大変嬉しく思います：AtScale、Coalesce、Collate、Credible、Databricks、JetBrains、Lightdash、Qlik

これらの新たな参加企業は、業界のリーダーやイノベーターからなる既存のグループに加わっています：Alation、Atlan、BlackRock、Blue Yonder、Collibra、Cube、DataHub、dbt Labs、Domo、Elementum AI、Firebolt、Hex、Honeydew、Informatica、Instacart、JPMC、Mistral AI、Omni、Preset、RelationalAI、Salesforce、Select Star、Sigma、Starburst Data and Strategy、ThoughtSpot

Open Semantic Interchangeウェブサイトの立ち上げ

私たちは、open-semantic-interchange.orgにOpen Semantic Interchangeプロジェクト専用のウェブサイトを立ち上げました。このサイトでは、OSI仕様、OSIワーキンググループメンバーのディレクトリ、コミュニティの最新情報に簡単にアクセスできます。このウェブサイトの立ち上げは、透明性とコミュニティ主導の開発に対する私たちの中心的なコミットメントを反映しています。

今後の展望：オープンな運営団体主導の将来像

Open Semantic Interchangeは、当初からコミュニティ優先のプロジェクトとして設計されてきました。イニシアチブが成熟するにつれて、私たちはOSIを中立的な運営団体主導のガバナンスモデルへと移行させていきます。

参加方法

参加をご希望の場合は、以下の方法が最適です。セマンティックレイヤー、エージェン型データアプリケーション、BIエクスペリエンス、あるいはカタログ/ガバナンスプロダクトのいずれを構築している場合でも、参加するには以下の方法が最適です。

私たちは、明確な仕様、公開された拠点、そして成長するパートナーエコシステムを通じて、OSIをオープンに構築していくことに取り組んでいます。統一されたセマンティクスへの道を切り拓くこの取り組みに、ぜひご参加ください。

将来の見通しに関する記述

このページには、Snowflakeが将来提供する製品に関する記述を含め、将来の見通しに関する記述が含まれていますが、これはいかなる製品の提供も約束するものではありません。実際の成果や提供物は異なる可能性があり、既知および未知のリスクおよび不確実性の影響を受けます。詳細については、最新の四半期報告書（10-Q）をご覧ください。