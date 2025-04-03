Accelerate 이벤트 핵심 내용 총정리

여러 산업 분야의 많은 기업들이 실험적인 AI 시대에서 실제 구현의 시대로 전환하고 있습니다. 아직 AI 솔루션을 테스트 및 평가하고 있는 기업들조차도 단순히 실현 가능한 기술보다는 조만간 측정 가능한 ROI를 창출하게 될 기술에 총력을 기울이고 있습니다.

Snowflake의 금융 서비스 부문 제품 마케팅 이사인 Samuel Lee는 이렇게 말합니다. “이제는 단순히 AI라는 이유만으로 회사 리더들의 승인을 얻기란 힘든 일입니다. 그보다는 AI 구현을 통해 실질적인 가치를 창출해야 하고, 리더들은 AI 투자를 수치화하고 더 광범위한 비즈니스 임팩트를 실현해야 하는 압박에 직면하게 될 것입니다.”

이것이 바로 지난 3월에 열린 Snowflake의 산업 포커스 이벤트인 Accelerate Financial Services and Manufacturing의 핵심 메시지였습니다. Snowflake의 파트너인 Amazon Web Services(AWS)와 함께 개최한 동 이벤트는 전문가들과 리더들이 데이터 및 AI 구현을 가로막는 장애물을 극복하고, AI를 자신 있게 확장하고, 성공적인 비즈니스 성과를 거두는 방법을 알아볼 수 있는 귀중한 기회였습니다.

각 세션에서는 최신 산업 동향, 혁신적인 사용 사례 및 성공적인 엔터프라이즈 데이터 및 AI 전략을 수립하기 위한 여러 접근법을 다뤘습니다. 또한 Snowflake 전문가, 고객 및 파트너들이 AI 전략 최적화를 위한 전략적 인사이트 및 실질적인 팁을 제공하고 주요 사용 사례 및 모범 사례와 관련된 데모를 선보였습니다.

이번 이벤트에서 도출된 7가지 주요 시사점을 살펴보면 다음과 같습니다.