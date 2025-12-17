2026년 라이프사이언스 부문 AI 전망

2026년 새해를 맞이하는 지금, 라이프사이언스 업계는 중대한 전환점에 서 있습니다. 지난해, 규제 환경의 변화, 경제적 압박, 예산 제약으로 특징지어진 격변의 한 해를 보낸 이후, 제약 및 의료 기기 기업들은 효율성 제고와 혁신은 물론 운영 방식의 재설계와 신약 개발 및 상용화 가속화를 위한 해법으로 인공지능(AI)과 데이터 민주화를 더욱 적극적으로 활용하고 있습니다.

퍼펙트 스톰: 경제적 압박 속에서 가속화되는 AI

2025년 라이프사이언스 산업은 공급망 차질, 지속적으로 다가오는 특허 만료, 규제 환경 변화, 관세 문제 등 강한 역풍에 직면했습니다. 이러한 압박은 R&D, 임상, 제조 및 상업 기능 전반에 걸쳐 AI 채택을 가속화하는 ‘퍼펙트 스톰’을 만들어냈습니다.

이제 기업들은 AI를 더 이상 ‘있으면 좋은' 기술이 아닌, 생존과 경쟁 우위를 위한 미션 크리티컬한 구성 요소로 보고 있습니다. 현재 라이프사이언스 업계 리더들은 고급 AI 역량을 극대화하기 위해 데이터를 신속하게 민주화하고 있으며, 이를 통해 비용을 절감하는 동시에 모든 비즈니스 기능 전반에서 효율성을 높이고 있습니다.

에이전틱 AI: 2026년 업계의 판도를 바꿀 게임 체인저

문서화 및 규제 자동화: 2026년에 가장 유망한 AI 활용 사례 중 하나는 문서화 및 규제 준수를 자율적으로 처리할 수 있는 에이전틱 시스템이 될 것입니다. AI 에이전트는 데이터 품질을 보장하고, 규제 문서를 작성하며, 메타데이터 거버넌스를 관리하는 데 도움을 줄 것입니다. 이를 통해, 복잡하고 번거롭고 전통적으로 수작업에 의존해 온 시간 집약적인 프로세스를 자동화된 워크플로우로 전환하여 사이언티스트와 규제 팀 모두에게 실질적인 가치를 제공할 것입니다.

시맨틱 계층 및 데이터 가상화: AI 기능으로 강화된 시맨틱 계층 또는 번역 계층의 재부상은 가상화되거나 통합 뷰 형태의 데이터 계층을 데이터 웨어하우스와 연결하게 될 것입니다. 이러한 인프라는 더욱 정교한 AI 에이전트가 이전에는 사일로로 분리되어 있던 시스템 전반에서 정보를 접근하고 처리할 수 있게 함으로써 전례 없는 수준의 인사이트 창출 기회를 열어줄 것입니다.

데이터 파이프라인 동기화 및 지능형 문서 생성: AI 에이전트는 데이터 파이프라인의 동기화를 관리하고 사용자 수용 및 피드백에 따라 적응하는 지능형 문서를 생성하게 될 것입니다. 이러한 에이전틱 접근 방식은 제약 기업들이 방대한 문서 요구 사항을 관리하는 방식을 근본적으로 혁신할 것입니다.

환자 참여 및 경험의 전환

포스트 코로나 시대는 환자 경험을 근본적으로 변화시켰을 뿐만 아니라, 데이터와 기술의 중요성을 전면에 부각시켰습니다. 이는 라이프사이언스 기업들이 풍부하고 방대한 데이터 인사이트를 적극적으로 활용할 수 있는 기회를 제공하고 있습니다. 2026년에는 라이프사이언스 조직들이 다음과 같은 방향으로 변화하는 모습을 보게 될 것입니다.

AI 기반 의료 스크라이브: 헬스케어 제공 기관들은 의료 대화 내용을 보다 정확하게 캡처, 요약 및 재생할 수 있는 AI 스크라이브를 점점 더 많이 도입할 것입니다. 이를 통해 의료 기록과 진단 문서의 투명성을 강화하고, 의사와 환자 모두에게 더 나은 경험을 제공할 수 있습니다. 이러한 변화는, 고품질 데이터를 갖춘 임상시험 대조군(control arm)을 확보하려는 라이프사이언스 기업들에게도 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

환자 옹호 및 희귀 질환 지원: AI는 희귀 질환 및 치료 옵션에 대한 정보를 찾는 환자, 보호자 및 라이프사이언스 기업 모두에게 보다 향상된 조사 역량을 제공할 것입니다.

소비자 직접 대상(DTC) 프로그램: 고도화된 환자 애플리케이션과 AI 기반 임상 시험 모집은 보다 개인화되고 접근 가능한 헬스케어 경험을 창출할 것입니다.

최대 혁신이 일어날 영역

2026년 가장 큰 혁신의 기회는 데이터 준비 태세, 시스템 신뢰성, AI 에이전트의 윤리적 거버넌스와 관련된 핵심 과제를 극복하는 데서 나올 가능성이 높습니다.

데이터 기반과 에이전틱 준비 태세: 가장 큰 파괴적 혁신의 기회는 에이전틱 AI를 위한 데이터 기반을 준비하는 데 있습니다. 조직은 AI 에이전트가 효과적으로 작동할 수 있도록 정확하고 일관되며 완전하고 체계적으로 정리된 ‘에이전틱 준비’ 데이터와 파이프라인을 만드는 데 집중해야 합니다.

신뢰성과 예측 가능성의 과제: AI 에이전트가 데이터와 상호작용하는 방식이 점점 더 정교해짐에 따라, 응답의 신뢰성과 예측 가능성을 확보하는 것이 중요해집니다. 조직은 대규모 언어 모델과 AI 에이전트의 출력 일관성을 높이기 위해 보다 견고한 시스템을 구축해야 할 것입니다.

거버넌스를 동반한 민주화: 적절한 거버넌스와 윤리적 기준을 유지하면서 AI 역량을 민주화하는 것이 핵심 과제가 될 것입니다. 특히 환자와 상호작용하는 경우, AI 에이전트가 어느 수준까지 자율적인 의사결정을 수행할 수 있는지에 대한 명확한 기준을 조직 차원에서 정립해야 합니다.

윤리적 고려 사항과 ESG 영향

2026년에는 헬스케어 분야에서 AI 도입과 관련된 윤리적 이슈가 더욱 더 중요해질 것입니다. 조직은 다음과 같은 요소들을 신중하게 고려해야 합니다.

AI 에이전트가 환자와 직접 상호작용하는 것이 적절한지에 대한 문제

자동화된 헬스케어 의사결정이 ESG에 미치는 영향

환자 치료에 영향을 미치는 AI 모델에 요구되는 정확성 기준

효율성 향상과 환자 안전 및 신뢰 간의 균형

다음 혁신의 물결을 위한 준비

2026년에 다가올 AI 혁신에 대비하기 위해 라이프사이언스 조직은 다음과 같은 영역에 집중해야 합니다.

데이터 인프라: 고급 AI 애플리케이션을 지원할 수 있는 포괄적이고 정제되어 있으며 접근 가능한 데이터 기반을 구축해야 합니다.

거버넌스 프레임워크: AI 의사 결정 권한 및 환자 상호작용의 범위를 명확히 규정하는 가이드라인을 수립해야 합니다.

교차 기능 통합: R&D, 임상, 규제 및 상업 팀 간의 사일로를 해소하여 조직 전반에 걸쳐 AI를 활용할 수 있는 기반을 마련해야 합니다.

인재 역량 강화: 도메인 전문성과 AI 기술 역량을 연결할 수 있는 인재와 팀에 투자가 필요합니다.

향후 전망: 대담한 예측 하나

2025년을 마무리하고 2026년을 맞이하는 시점에서, 가장 큰 변화를 이끌 핵심 요소는 라이프사이언스 산업의 라이프사이클 전반에 걸쳐 복잡하고 여러 단계로 이뤄진 프로세스를 자율적으로 관리할 수 있는 AI 에이전트의 대중화가 될 것입니다. 이는 신약 발굴 단계의 문서화부터 환자 참여, 규제 제출에 이르기까지 전 영역에 영향을 미치게 될 것입니다.

라이프사이언스 산업에서 AI의 미래는 단순한 기술 발전에 그치지 않습니다. 점점 더 복잡하고 까다로워지는 환경 속에서, 신약을 발견하고 개발하며 제공하는 방식을 근본적으로 재구상하는 데 그 의미가 있습니다.

다가오는 2026년에 성공하는 조직은 한시라도 빨리 에이전틱 AI 역량 구축에 착수하는 곳이 될 것입니다. 그리고 이는 기술 자체뿐만 아니라 AI를 책임감 있고 효과적으로 배포하는 데 필요한 데이터 기반, 거버넌스 구조 및 윤리적 프레임워크에도 함께 집중하는 것을 의미합니다.

