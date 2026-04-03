최신 데이터 프레임워크와 인간-에이전트 기반 조직 모델의 부상
수십 년 동안 ‘사람, 프로세스, 기술’ 프레임워크는 혁신의 표준으로 자리 잡았습니다. 그러나 AI 시대에 이 프레임워크는 새롭게 정의되고 있습니다. AI를 통해 사람과 기술은 사일로에 갇히기보다 조화롭게 작동하며, 데이터는 사람과 프로세스를 연결하는 핵심 요소가 됩니다. AI를 성공적으로 확장하려면 단순히 개별 챗봇을 추가하는 것이 아니라, 데이터, 컨텍스트, 사람이 긴밀하게 연동되는 통합 아키텍처가 필요합니다.
이러한 아키텍처를 구축하려면 세 가지 핵심 요소인 기반, 로직, 그리고 인력에 집중해야 합니다.
1. 통합 데이터 파운데이션: 단편화에서 신호로 전환
고성과 AI 전략을 위해서는 데이터 위치와 관계없이 통합할 수 있는 플랫폼이 필요합니다. 최신 엔터프라이즈 환경에서 문제는 데이터 볼륨이 아니라 데이터 파편화입니다.
사일로화되고 정체된 데이터를 극복하려면 데이터 유동성을 중심으로 기반을 설계해야 합니다. Apache Iceberg™와 Apache Polaris™ Catalog 같은 오픈 표준을 활용하면, 클라우드와 엔진 전반에서 데이터를 읽고 쓸 수 있는 상호운용 계층을 구축할 수 있습니다. 이는 데이터 이동에 따른 ‘데이터 비용 부담’을 줄이고 다양한 환경 전반에서 AI 워크로드를 빠르게 실행할 수 있도록 아키텍처를 지원합니다.
접근성이 확보되더라도 경제성이 뒷받침되지 않으면 의미가 없습니다. AI는 높은 연산 비용을 요구하기 때문에 많은 프로젝트가 운영 단계에 도달하기 전에 중단됩니다. 이러한 격차를 해소하려면, Snowflake의 Gen2 Warehouse와 같은 고효율 컴퓨팅을 활용해 AI 중심 작업을 최적화하고 총소유비용을 절감해야 합니다. 목표는 대규모 AI를 기술적으로 가능한 수준을 넘어 경제적으로도 실현 가능한 단계로 끌어올리는 것입니다.
또한 AI 확장을 위해서는 아키텍처에 신뢰를 내재화해야 합니다. Snowflake Horizon을 통해 거버넌스, 보안, 상호운용성, 메타데이터의 비즈니스 컨텍스트는 데이터 계층 자체의 일부로 내재화됩니다. 역할 기반 액세스 제어(RBAC)와 속성 기반 액세스 제어(ABAC)와 같은 에이전트용 가드레일은 에이전트가 권한 범위를 벗어나는 것을 방지합니다. 옵저버빌리티 기능은 투명성을 높이고 신뢰를 강화하며, 배포 전에 영향을 예측할 수 있도록 지원하는 예측 비용 모델링을 지원합니다. 이를 통해 AI를 고위험 실험에서 신뢰할 수 있는 전략적 투자로 전환할 수 있습니다.
2. 비즈니스 로직과 컨텍스트: 의미 기반 지능 계층을 통한 비즈니스 가치 창출
데이터가 AI의 연료라면 컨텍스트는 방향을 결정하는 요소입니다. 가공 전 데이터만으로는 충분하지 않으며, AI는 비즈니스의 고유한 언어와 규칙을 이해할 때 비로소 가치를 창출합니다. 단순 자동화를 넘어 자율 실행으로 나아가기 위해서는, 에이전트가 복잡한 로직을 탐색하고 실제 비즈니스 성과로 이어지는 결과를 도출할 수 있도록 하는 디지털 지도 역할을 하는 포괄적인 시맨틱 계층이 필요합니다.
AI 엔진의 궁극적인 평가 기준은 ‘왜 북동부 지역 매출이 감소하고 있는가?’와 같은 전략적 질문에 답할 수 있는가에 있습니다. 이는 단순한 데이터가 아니라 로직을 요구합니다. 즉, 비즈니스 컨텍스트에서 용어의 의미를 이해하고, 그 이해를 바탕으로 관련성 있고 정확한 응답을 제공하는 능력입니다.
이러한 데이터 정의를 생성하고 일관성을 유지하는 과정을 간소화하기 위해, Semantic View Autopilot과 같은 도구는 메타데이터에서 직접 로직 모델을 자동으로 생성할 수 있습니다. Open Semantic Interchange는 이 컨텍스트가 새로운 사일로에 갇히지 않고 전체 기술 스택 전반에서 상호운용성을 유지하도록 지원합니다.
이러한 인텔리전스를 더욱 강화하기 위해, Cortex Knowledge Extensions를 활용하면 내부 데이터와 검증된 라이선스 기반 외부 콘텐츠를 결합하여 AI를 실제 시장 컨텍스트에 기반하도록 합니다.
3. 모든 워크플로에 적용되는 AI: 하이브리드 인력의 부상
비즈니스 로직이 깊이 내재되면 AI는 독립 실행형 도구가 아니라 신뢰할 수 있는 팀원으로 발전합니다. 우리는 인간과 에이전트가 함께 일하는 하이브리드 인력의 시대에 진입하고 있습니다. 가장 효과적인 팀은 인간과 에이전트가 긴밀하게 협업하는 팀입니다. 이는 대체가 아니라 공동 창출에 관한 것입니다. 고강도이면서 반복적인 업무, 번아웃을 유발하는 선별 처리 작업을 AI에 맡기면 인간은 시간을 보다 가치 있는 영역에 활용해 고차원 전략 및 창의적 문제 해결에 집중할 수 있습니다.
이러한 변화는 Snowflake Intelligence와 Cortex Code와 같은 코딩 에이전트를 통해 나타나고 있으며, 이미 기업들은 수일이 걸리던 수작업을 최대 30분 수준으로 단축하고 있습니다. Snowflake에서는 여기에 더해 디지털 에이전트를 자체 운영 환경에 통합하고, 각 에이전트에 KPI와 성과 평가를 직접 부여하고 있습니다. AI를 조직도상의 공식 구성원으로 간주함으로써, 각 에이전트가 특정 비즈니스 성과에 대해 책임을 지도록 하는 것입니다.
설계에서 혁신으로 도약
이 세 가지 요소는 통합 데이터 아키텍처의 기반을 제공하지만, 이는 시작에 불과합니다. AI 프로젝트를 파일럿에서 글로벌 확장으로 전환하려면 근본적인 사고 방식의 전환이 필요합니다. 시장을 선도하는 조직과 뒤처지는 조직의 차이는, 보유한 데이터에 유의미한 신호를 얼마나 풍부하게 담고 있는가에 좌우됩니다. 이 격차를 줄이려면 핵심 비즈니스 목표부터 명확히 설정하고, 팀의 생산성을 저해하는 워크플로우를 식별하며, 비즈니스 목표에 맞춰 확장되는 아키텍처를 구축해야 합니다.
이러한 전환을 지원하기 위해, 2026년 4월 7일 오전 10시(PT)에 열리는 Snowflake Connect: AI Data Cloud에 초대합니다. Snowflake, Accenture, TS Imagine의 임원들과 함께 AI 확장을 위한 전략 프레임워크를 자세히 살펴보는 자리입니다. 보안, 거버넌스, 성능을 위한 최신 데이터 파운데이션을 활용하여 비즈니스 목표와 기술 실행 간의 격차를 해소하는 방법을 깊이 있게 분석합니다. 지금 등록하세요. 현장에서 만나 뵙기를 바랍니다!