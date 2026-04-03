최신 데이터 프레임워크와 인간-에이전트 기반 조직 모델의 부상

수십 년 동안 ‘사람, 프로세스, 기술’ 프레임워크는 혁신의 표준으로 자리 잡았습니다. 그러나 AI 시대에 이 프레임워크는 새롭게 정의되고 있습니다. AI를 통해 사람과 기술은 사일로에 갇히기보다 조화롭게 작동하며, 데이터는 사람과 프로세스를 연결하는 핵심 요소가 됩니다. AI를 성공적으로 확장하려면 단순히 개별 챗봇을 추가하는 것이 아니라, 데이터, 컨텍스트, 사람이 긴밀하게 연동되는 통합 아키텍처가 필요합니다.

이러한 아키텍처를 구축하려면 세 가지 핵심 요소인 기반, 로직, 그리고 인력에 집중해야 합니다.

1. 통합 데이터 파운데이션: 단편화에서 신호로 전환

고성과 AI 전략을 위해서는 데이터 위치와 관계없이 통합할 수 있는 플랫폼이 필요합니다. 최신 엔터프라이즈 환경에서 문제는 데이터 볼륨이 아니라 데이터 파편화입니다.

사일로화되고 정체된 데이터를 극복하려면 데이터 유동성을 중심으로 기반을 설계해야 합니다. Apache Iceberg™와 Apache Polaris™ Catalog 같은 오픈 표준을 활용하면, 클라우드와 엔진 전반에서 데이터를 읽고 쓸 수 있는 상호운용 계층을 구축할 수 있습니다. 이는 데이터 이동에 따른 ‘데이터 비용 부담’을 줄이고 다양한 환경 전반에서 AI 워크로드를 빠르게 실행할 수 있도록 아키텍처를 지원합니다.

접근성이 확보되더라도 경제성이 뒷받침되지 않으면 의미가 없습니다. AI는 높은 연산 비용을 요구하기 때문에 많은 프로젝트가 운영 단계에 도달하기 전에 중단됩니다. 이러한 격차를 해소하려면, Snowflake의 Gen2 Warehouse와 같은 고효율 컴퓨팅을 활용해 AI 중심 작업을 최적화하고 총소유비용을 절감해야 합니다. 목표는 대규모 AI를 기술적으로 가능한 수준을 넘어 경제적으로도 실현 가능한 단계로 끌어올리는 것입니다.

또한 AI 확장을 위해서는 아키텍처에 신뢰를 내재화해야 합니다. Snowflake Horizon을 통해 거버넌스, 보안, 상호운용성, 메타데이터의 비즈니스 컨텍스트는 데이터 계층 자체의 일부로 내재화됩니다. 역할 기반 액세스 제어(RBAC)와 속성 기반 액세스 제어(ABAC)와 같은 에이전트용 가드레일은 에이전트가 권한 범위를 벗어나는 것을 방지합니다. 옵저버빌리티 기능은 투명성을 높이고 신뢰를 강화하며, 배포 전에 영향을 예측할 수 있도록 지원하는 예측 비용 모델링을 지원합니다. 이를 통해 AI를 고위험 실험에서 신뢰할 수 있는 전략적 투자로 전환할 수 있습니다.